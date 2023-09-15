كيف تستعد لإجراء اختبار الجنسية الأسترالية؟

النقاط الرئيسية: يغطي الكتاب الرسمي لاختبار المواطنة جميع المواضيع التي ستحتاج إلى معرفتها حول الاختبار

على المتقدمين إجراء الاختبار باللغة الإنجليزية، لذلك من المهم تعلم اللغة الانكليزية بشكل جيد

تقدم العديد من منظمات المجتمع المحلي دروسًا للتحضير لاختبار المواطنة وتساعد في الاستعداد للاختبار

أستراليا هي دولة متنوعة ومتعددة الثقافات بكل معنى الكلمة، حيث تضم أكثر من 270 عرق واثنية، مما يمنحها تنوعًا فريدًا. حيث تفتخر أستراليا بأحد أقدم الثقافات المستمرة في العالم، بالإضافة الى استقبالها ما يقرب من سبعة ملايين مهاجر منذ عام 1945. هذا التنوع الثقافي يشكل جزءًا كبيرًا من الهوية الوطنية الأسترالية.





إذا كنت تنوي التقديم للحصول على الجنسية الأسترالية، فإنه يجب عليك أولاً أن تكون على دراية بالطرق المتاحة لذلك، وهناك اثنتان من الطرق الشائعة للتقديم، وهما:



المنح: منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. النسب: بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في أستراليا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الأسترالية.

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تشير الخبيرة في قانون الهجرة، إيفا عبد المسيح، إلى أن المعيار الأكثر أهمية في هذه العملية هو تلبية متطلبات الإقامة.





وبناءً على تجربتها في مساعدة مئات الأشخاص على الحصول على الجنسية الأسترالية، تؤكد على أهمية فهم هذه المتطلبات بعناية والعمل على تحقيقها بشكل صحيح.





ولتلبية متطلبات الإقامة في أستراليا، يجب عليك أولاً، أن تكون قد عشت في أستراليا بتأشيرة قانونية لمدة أربع سنوات دون أي غياب يتجاوز 12 شهرًا.



يجب أن تكون في السنة الأخيرة حاملاً إقامة دائمة وليست مؤقتة وألا تزيد فترة غيابك عن البلد عن 90 يومًا خلال آخر 12 شهرًا. Eva Abdel-Messiah

بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الإقامة، هناك عدد من الشروط الأخرى التي يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية الأسترالية البالغين من العمر 18 عامًا وأكثر تحقيقها. يُعتبر "حسن الخلق" والصفات الأخلاقية الدائمة أحد هذه الشروط الرئيسية.





بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين أن يقدموا خططًا للإقامة في أستراليا أو أن يظلوا على اتصال أثناء تواجدهم في الخارج، مما يشير إلى نيتهم الجدية في الاندماج في المجتمع الأسترالي. كما يجب أن يكون معرفة بأساسيات باللغة الإنجليزية، وذلك لفهم والتفاعل بفعالية في البيئة الأسترالية.





"يتعين على البالغين، من سن 18 إلى 59 عامًا، إثبات أنه يتحدثون اللغة الإنجليزية. وسيتعين عليهم إجراء مقابلة وإجراء اختبار الجنسية".



Kevin Andrews, Minister for Immigration and Citizenship, holds a copy of the Australian Citizenship Test booklet in Melbourne, Monday, Oct. 1, 2007. (AAP Image/Andrew Brownbill) Source: AAP / ANDREW BROWNBILL/AAPIMAGE عندما تصبح مؤهلاً للحصول على الجنسية الأسترالية وتستعد لاجتياز اختبار الجنسية، سيتوجب عليك أداء بعض الواجبات المنزلية من خلال التحضير الجيد للاختبار.





وتقول السيدة عبد المسيح إن اختبار الجنسية الأسترالية يهدف إلى تقييم معرفة الفرد وفهمه لما يعنيه أن يكون مواطنًا أستراليًا.





ويشمل ذلك الإلمام بأستراليا وشعبها ورموزها ومعتقداتها الديمقراطية وحقوقها وحرياتها وهيكل الحكومة.



كما يتضمن أيضًا فهم كيفية إنشاء القوانين في أستراليا وإظهار الالتزام بالقيم الأساسية للأمة، والتي تدور حول الحرية والاحترام والمساواة.





اختبار الجنسية الأسترالية يعتبر تحديًا هامًا للمتقدمين ويتضمن 20 سؤالاً متعدد الاختيارات. يغطي هذا الاختبار مواضيع متنوعة مثل الرموز الأسترالية، والأحداث التاريخية، وهيكل الحكومة، وحقوق ومسؤوليات المواطنة.





"خمسة من هذه الأسئلة العشرين متعددة الاختيارات مبنية على القيم الأسترالية، ولا يُسمح لك بارتكاب أي أخطاء في أي منها. لذا فإن علامة النجاح في الاختبار هي 75%".



ولكن في القسم الخاص بالقيم الأسترالية، لا يُسمح بأي أخطاء. إذا أخطأت بسؤالاً واحداً، فهذا يعني أنك فشلت في الاختبار بأكمله. Eva Abdel-Messiah

يقدم موقع وزارة الشؤون الداخلية homeaffairs.gov.au نصائح قيمة للمتقدمين لاختبار الجنسية الأسترالية.





ويوصى بشدة بالدراسة من كتيب الموارد الرسمي للاختبار، والذي يُعرف بـ Australian Citizenship: Our Common Bond"، هذا الكتيب متوفر بأكثر من 40 لغة، مما يسهل على المتقدمين من مختلف الخلفيات الثقافية الوصول إليه وفهم محتواه بشكل جيد.





بالإضافة إلى الكتيب، يمكنك أيضًا الاستماع إلى المحتوى من خلال رابط البودكاست المتاح على الموقع، مما يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لتعلم المواد بشكل أكثر تفصيلاً وبطريقة ممتعة.



، يمكن أن تكون تطبيقات الهاتف المحمول أيضًا وسيلة مفيدة للوصول إلى المعلومات والتدريب بسهولة، وتوفير قدر أكبر من المرونة في التعلم.





"أجد تطبيقات الهاتف هذه مفيدة للغاية. وأشجع عملائي دائمًا على تنزيلها وقضاء نصف ساعة أو ساعة يومياً في التدرب. وهناك أيضًا مقاطع فيديو على موقع YouTube حول هذا الموضوع".





وتوضح السيدة إيفا أهمية فهم الفروع الثلاثة للحكومة الأسترالية والنظام البرلماني الفيدرالي ودور الحاكم العام. هذه المعرفة تساعدك في التفاعل مع النظام السياسي الأسترالي وفهم الية عمل الحكومة واتخاذ القرارات.





ويُشدد اختبار الجنسية على الأحداث الأسترالية المهمة، وقد يتضمن أسئلة حول المساهمات الهامة التي قدمها السكان الأصليون والمجتمع المتعدد الثقافات في تاريخ أستراليا. لذلك، يجب أن تكون مستعدًا للإجابة عن هذه الأسئلة بدقة.





ومن المهم معرفة أن اختبار الجنسية متاح باللغة الإنجليزية فقط، لذلك يجب عليك أن تكون قادرًا على فهم اللغة بشكل جيد.



Ngunnawal Elder Tina Brown and Indigenous dancers perform at the flag raising and Citizenship ceremony at Lake Burley Griffin on January 26, 2020 in Canberra, Australia. Indigenous Australians refer to the day as 'Invasion Day' and there is growing support to change the date to one which can be celebrated by all Australians. (Photo by Wendell Teodoro/Getty Images) Credit: Wendell Teodoro/Getty Images



"عندما يأتي العملاء إليّ، أشجعهم على الاستعداد لذلك. جزء من الاستعداد هو الاستماع إلى الأخبار باللغة الإنجليزية وقراءة الصحف باللغة الإنجليزية. قم بإجراء الاختبار التدريبي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع".





إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تصفح المواد الدراسية على موقع وزارة الشؤون الداخلية والمساعدة في تحسين لغتك الإنجليزية، فيمكنك الاتصال بإحدى منظمات المجتمع المحلي العديدة للحصول على المساعدة.



على سبيل المثال، تقدم خدمات SydwestMulticulture Services في نيو ساوث ويلز وSouthern Migrant and Refugee Center في فيكتوريا دروسًا للتحضير لاختبار المواطنة وموارد لمساعدة الراغبين على الاستعداد للاختبار.





غالبًا ما يكون لدى هذه المنظمات مدربون ذوو خبرة يمكنهم تقديم التوجيه والدعم المطلوب.





و تشرح فيكي هاين من Sydwest كيف ساعدت دوراتهم العديد من المهاجرين الجدد واللاجئين والمقيمين الدائمين على الاستعداد لاختبار الجنسية.





هذه الدورة متاحة للمهاجرين من جميع الخلفيات، بغض النظر عن وضع اللاجئ، فإن أي شخص يصل إلى أستراليا يكون مؤهلاً للحصول على خدمات الاستقرار خلال السنوات الخمس الأولى.





أطلقت منظمة Sydwest أول مجموعة مواطنة في غرب سيدني في عام 2014.





ومنذ ذلك الحين، تقول السيدة هاين إن مئات العملاء اجتازوا اختباراتهم بنجاح وحصلوا على شهادات الجنسية.



An Australian citizenship recipient holds his certificate during a citizenship ceremony on Australia Day in Brisbane, Thursday, Jan. 26, 2017. (AAP Image/Dan Peled) Source: AAP / DAN PELED/AAPIMAGE وتضيف السيدة هاين: "نحن نعمل على حل جميع الأسئلة، وفهمها بالكامل، حتى يتسنى لك فهم كامل لما تعنيه المشاركة كمواطن أسترالي".





وتقول إن احتضان الثقافة الأسترالية سيعزز فهمك للأمة وقيمها بما يتجاوز حفظ الحقائق والأرقام.





وتشارك السيدة عبد المسيح أيضًا الأخطاء الشائعة التي يجب على المتقدمين تجنبها أثناء إجراء اختبار الجنسية، وتنصح المتقدمين بقراءة الأسئلة بعناية، والالتزام بالوقت المحدد، وتجنب التسرع في اختيار الإجابة.



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