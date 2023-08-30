الحياة الطبيعية مسؤولية الجميع: هل تعرفون الطرق العملية لإنقاذ حيوان بري وفق القانون الأسترالي؟

النقاط الرئيسية: عند الاتصال لإنقاذ الحيوان المصاب، يقوم الأطباء البيطريون بتقييم الحالة وعلاجها، فيما يقدم مقدمو الرعاية العناية وإعادة التأهيل.

يجب توخي سلامتك ومن معك على الطريق، عند محاولة مساعدة أي حيوان بري مصاب.

عند عثورك على حيوان بري مصاب أو مريض، سارع بالاتصال بقسم خدمات طوارئ انقاذ الحيوانات البرية.

تتميز أستراليا بتنوع حياتها الطبيعية عن بقية مدن العالم، إذ تتفرد بوجود حيوانات مثل الكنغر، والولب، والومبات، والأبوسوم، والضفادع، والطيور، والثعابين، والكائنات البحرية النادرة.





لكن هذا الجمال البيئي الطبيعي، وهذه الحيوانات النادرة، قد تتعرض للإصابة أوالمرض جراء عوامل منها الاصطدام بالمركبات، أو بسبب سوء البنية التحتية، أو الكوارث الطبيعية كالحرائق أو الفيضانات.



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وللحفاظ على هذه الحيوانات عند تعرضها لأي حادث أو مرض، يجب علينا معرفة كيف نقدم المساعدة الآمنة لإنقاذ هذا الحيوان حتى وصول الخبراء المتخصصين لرعايتها حتى تتعافى، ويتم إطلاقها مرة أخرى لتعيش حياتها الطبيعية في الحياة البرية.



Wildlife veterinarian Dr Tania Bishop - WIRES.jpg تقول تانيا بيشوب الطبيبة البيطرية الباحثة في الحياة البرية وبرامج تأهيلها وعلاج الحيوانات في مستشفيات خاصة، والتي تعمل حاليًا في منظمة WIRES أكبر منظمة أسترالية للأبحاث والتعليم لحماية الحياة البرية في أستراليا، إنهم كمتخصصين يستجيبون لحالات الطوارئ المتعلقة بالحياة البرية منذ أربعة وعشرين عامًا.



تُنبه تانيا من ظهور بعض الحيوانات فجأة وقت الفجر والغسق، حيث تكثر حركت،ها ويجب الحذر عند قيادة السيارات في أماكن تحركها. تانيا بيشوب

وتوضح الدكتورة بيشوب: "إذا كنت خارجًا للتخييم أو الاستكشاف، فغالبًا ستتلتقي بحيوان بري، وكلما كنت تتمتع بالهدوء، زادت احتمالية رؤيتك لهم".



Stradbroke Island in Queensland, Australia Source: iStockphoto / Kevin LEBRE/Getty Images/iStockphoto خطوات يجب عليك اتباعها عند عثورك على حيوان بري مصاب أو مريض:





أولًا، عند العثور على بعض الحيوانات الثديية مصابة مثل الكنغر أو الكوالا، فيجب طلب مساعدة الأطباء البيطرين أو حارس البلدية المحلي، أو الاتصال بخط المساعدة الهاتفي لرعاية الحياة البرية عبر منظمات متخصصة في كل ولاية ومقاطعة في أستراليا، لذا يمكنك البحث عبر الإنترنت عن خط المساعدة لرعاية الحياة البرية المناسب لمكان تواجدك.





ثانيًا: عند محاولة إنقاذ حيوان مصاب، لابد من الأخذ بالاعتبار سلامتك ومن معك على الطريق، بإيقاف السيارة في مكان آمن، والحذر من ردة فعل الحيوان المصاب حين رؤيتك لإنه قد يؤذيك فهو في حالة هلع وسيحاول الدفاع عن نفسه.



A bettong with a cast and bandage on its fractured leg - WIRES.jpg

يجب التعامل مع أي حيوان بري بهدوء قدر الإمكان لتخفيف توتره. بعدها قم بتغطيته بمنشفة، لحمايته من الحرارة أو الإجهاد مع السماح له بالتنفس، وسارع بطلب المساعدة. تانيا بيتشوب

ثالثًا، قد تعثر على حيوان من صنف الحيوانات الجرابية ميتًا، عندها يجب التأكد من الجراب البطني فقد يوجد وليد صغير داخله يحتاج للرعاية والأمان.





وأفضل طريقة، هي إخراجه من الجراب عبر مقدم رعاية متخصص، لأن أفواه هذه الصغار غالبًا ما تكون متعلقة بحلمة الأم، وقد يؤدي رفعها إلى ضرر جسيم، مع الاحتفاظ بالصغير في بيئة مظلمة دافئة، حيث يعاني كثير من الصغار من صدمات نتيجة فقدانهم أمهاتهم، وقد يموتون إذا تعرضوا لمزيد من التوتر.



حمل أدوات الإسعافات الأولية في سيارتك:

توضح الدكتورة بيشوب، أن هناك بعض الأدوات المنزلية المتوفرة بشكل شائع، قد تكون مناسبة لإجراء بعض الإسعافات الأولية أالساسية لإنقاذ حيوان بري مصاب منها: وجود منشفة سميكة قديمة لا تحتوي خيوطًا فضفاضة تشبك المخالب بها، وجود صندوق من الورق المقوى أو حامل للحيوانات الأليفة، وقفازات سميكة للبستنة، وإذا أمكن، وجود وسادة لوضع صغار الحيوانات عليها.





يجب مراعاة أهمية أن يرى الطبيب البيطري الحيوانات المصابة بأسرع وقت، فبموجب القانون، يجب على مقدمي رعاية الحياة البرية والأطباء البيطريين المرخصين والمدربين فقط التوكل بأمر رعاية الحياة البرية الأسترالية لأنها تتطلب طرقًا معقدة للغاية.



A young wallaby under general anaesthetic in a wildlife hospital receiving treatment for a fractured leg - WIRES.jpg يشرح مورغان فيلبوت أحد مقدمي الرعاية للحياة البرية لدى منظمة WIRES، أنه عند تلقيهم اتصال بوجود حالة طارئة، يأخذون تفاصيل الحالة، ثم يحولونها للمختص بالإنقاذ.



بعد ذلك، يتم البدء بالإجراءات المتعلقة بالعلاج والرعاية بالاشتراك مع الأطباء البيطريين.





مع أهمية الانتباه إلى أن هناك بعض الاختلافات في القوانين الخاصة بمقدمي رعاية الحياة البرية من ولاية وأخرى ،إلا أنهم بالإجمال يتبعون نفس االإجراءات.



ويوضح مورغان، قبل إطلاق الحيوان إلى البرية مرة أخرى، يجب التأكد من قدرته على ممارسته حياته طبيعيًا في البرية، فمثلًا، يجب أن يكون الكوالا قادرًا على التسلق، وأكل أوراق الأوكالبتوس، فإذا لم يتمكن من القيام بهذه الأمر فيجب الاحتفاظ به لمعرفة السبب .





فيما تؤكد الدكتورة تانيا، أن أي حيوان يخضع للرعاية و التأهيل ليس بالضرورة أن يتم إطلاقه مرة أخرى للعيش في الحياة البرية، فللأسف بعضها قد تكون إصابته بليغة.





فيما أكد فيلبوت، مقدم رعاية الحياة البرية، أن الشغف وتحمل مسؤولية الحفاظ على الحياة البرية الفريدة في أستراليا هو دافعهم لهذا العمل، فبمجرد إعادة أحد هذه الحيوانات إلى بيئته الطبيعية، تعتبر هي الجائزة للعاملين في هذا القطاع.





وطالب أ الأشخاص بضرورة الإبلاغ عن أي حالة يرونها بسرعة لاستدراك ما يمكن استدراكه.





للاستماع أكثر عن كيفية حماية الحيوانات في البرية عند تعرضها للإصابة او المرض. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





