ضريبة الربح على رأس المال في أستراليا: ما يجب أن تعرفه

النقاط الرئيسية: ضريبة الربح على رأس المال تُفرض على أرباح البيع للأصول مثل العقارات والأسهم والعملات المشفرة

الربح الناتج من بيع مكان الإقامة الرئيسي غالبًا ما يكون معفى من ضريبة الربح على رأس المال

يمكن لمكتب الضرائب الأسترالي فرض مخالفات ضريبية غالية في حالة عدم الامتثال لدفع ضريبة الربح على رأس المال

تعتبر ضريبة الربح على رأس المال، أو ما يُعرف بـ Capital gains tax، واحدة من أنواع الضرائب الهامة التي تُفرض على الأرباح الناتجة عن بيع الأصول في أستراليا. إذا قررت بيع أي من ممتلكاتك أو أسهمك وتحققت من ذلك ربحًا رأسماليًا، فعليك أن تضمن أن هذا الربح يُعدّ ضمن إقرار ضريبة دخلك. وهذا الربح سيتم احتسابه ضمن الالتزام الضريبي الإجمالي الذي يجب عليك تسديده.





وتأتي ضريبة الربح على رأس المال ضمن إقرار الضريبة الخاص بك، ويجب تقديم هذا الإقرار بعد انتهاء السنة المالية الأسترالية في 30 يونيو من كل عام. إذا قمت ببيع أي أصول رأسمالية خلال تلك الفترة، فعليك أن تكون حذرًا وتقوم بالإبلاغ عن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن هذه المعاملات في إقرار ضريبة دخلك. وهذا الإجراء يساهم في تجنب المخالفات الضريبية المحتملة.









ورغم أن ضريبة الربح على رأس المال لها اسمٌ منفصل، إلا أنها جزء لا يتجزأ من ضريبة دخلك. وفي إطار التزاماتهم الضريبية، يتوجب على المقيمين الضريبيين الأستراليين الإعلان عن جميع الأرباح والخسائر الرأسمالية ضمن إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بهم، ومن ثم الامتثال للالتزامات الضريبية المرتبطة بها



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ويأتي دور مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) في تنظيم جوانب الضرائب وجمع الإيرادات في أستراليا. ولتبسيط الإجراءات الضريبية، يلجأ معظم الأفراد إلى توظيف محاسبين محترفين لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية وضمان الامتثال التام مع قوانين الضرائب النافذة.





مانوج غوبتا، محاسب قانوني مقيم في ملبورن، يشرح طبيعة ضريبة الربح على رأس المال وكيفية تطبيقها. ويقول غوبتا: "ضريبة الربح على رأس المال هي ضريبة تفرضها الحكومة على الأرباح التي نحققها من بيع أي أصول، وهذه الأصول يمكن أن تشمل ممتلكات، أو أسهمًا، أو عملة مشفرة، أو حتى أصولًا أو حتى أصولًا موجودة في بلد أجنبي."





ويُضاف ربح رأس المال إلى دخلك الذي يُخضع للضريبة خلال السنة المالية. وهذا الدخل يشمل جميع مصادر الربح مثل الراتب أو الأجر الذي تحصل عليه من العمل، بالإضافة إلى المكاسب أو الأرباح الناتجة عن بيع أي من الأصول.







ولحساب التزام ضريبة الربح على رأس المال، يتم استنادًا إلى معدل ضريبة الدخل الفردي الخاص بالشخص الدافع للضرائب. ويتم تطبيق هذا المعدل على الأرباح الرأسمالية التي تم تحقيقها من بيع الأصول، وبناءً على هذا الاحتساب، يتم تحديد المبلغ النهائي للضريبة المستحقة على هذه الأرباح.





ولضمان الامتثال التام للضريبة ودفع المبلغ المناسب، يتوجب على الأفراد حساب الربح الرأسمالي أو الخسارة الرأسمالية عندما يتخلصون من أي أصل رأسمالي، ما لم يكن هناك أي إعفاء متاح. ويشرح تيم لوه، المفوض المساعد في ATO، كيفية حساب هذا الالتزام الضريبي.



Close up of female accountant or banker making calculations. Savings, finances and economy concept Source: Moment RF / Prapass Pulsub/Getty Images "لنفترض أنك اشتريت بعض الأسهم بمبلغ 5000 دولار، واحتفظت بها لمدة ستة أشهر وبعتها في ما بعد مقابل 5500 دولار. وبافتراض عدم وجود مكاسب أو خسائر رأسمالية أخرى، سيتعين عليك الإعلان عن مكاسب رأسمالية قدرها 500 دولار في إقرارك الضريبي ودفع الضرائب بناءً على ذلك".



الاعفاءات الضريبية

تُفرض ضريبة الربح على رأس المال أيضًا على الأرباح المترتبة عن بيع العقارات في العديد من الأنظمة الضريبية. ومع ذلك، هناك استثناءات وإعفاءات تسمح بتجنب دفع هذه الضريبة بشكل كامل أو بتقليلها بشكل كبير.





وفي العديد من الحالات، يمكن للأفراد الحصول على خصم على ضريبة الربح على رأس المال التي تستحقها. عندما تتيح لك الفرصة للتخلص من أحد الأصول وتحقيق أرباح رأس المال، يمكنك تقليل التزامك الضريبي عن طريق تطبيق خصم يصل إلى 50 في المائة على الأرباح الرأسمالية، شريطة أن تتوافر الشروط اللازمة.





ويشرح السيد غوبتا أحد هذه الشروط، حيث يقول: "بشكل عام، يُعفى مكان الإقامة الرئيسي من ضريبة أرباح رأس المال. إذا اشترى فرد عقارًا واستوفى شرط الإقامة الرئيسية وملك العقار لمدة على الأقل 12 شهرًا، يمكنه الاستفادة من هذا الإعفاء وتجنب دفع ضريبة أرباح رأس المال".





وفي كثير من الحالات، يُمكنك الاستفادة من خصم على ضريبة الربح على رأس المال المستحقة عليك. يمكنك تقليل التزامك الضريبي على أرباح رأس المال بنسبة 50٪ إذا كنت تمتلك الأصل لمدة عام كامل على الأقل وتكون مقيمًا ضريبيًا في أستراليا.





وهو يعني أنه سيُطلب منك دفع ضريبة الربح على رأس المال على نصف الربح الذي تحققه من عملية البيع فقط.



Wooden cubes with word 'Tax' on australian dollars Source: iStockphoto / alfexe/Getty Images

عقوبات التهرب الضريبي

على الرغم من أنه يتعين على المقيمين الضريبيين الأستراليين الإبلاغ عن أرباح رأس المال وسداد الضرائب خلال السنة المالية، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين يحاولون التهرب من هذه الالتزامات، مما يترتب عليها مخالفات محتملة.





ويشرح السيد لوه كيفية مراقبة مكتب الضرائب للأنشطة المالية المشبوهة والضريبة المتعلقة بأرباح رأس المال التي لم يتم الإبلاغ عنها.



لضمان التزام الأفراد بالقوانين الضريبية، نستلم بيانات الدخل ومعلومات أخرى من مصادر متنوعة مثل البنوك، ومكاتب الإيرادات الحكومية، ومكاتب ملكية الأراضي، وشركات التأمين، وسجلات الأسهم

يتم احتساب مخالفات التهرب من ضريبة أرباح رأس المال، تمامًا كما يحدث في حالة أي ضريبة أخرى، وذلك بناءً على حجم النقص في الضريبة والسلوك الفردي للمكلف.





ويحدد مكتب الضرائب الأسترالي هذا السلوك على أنه يشمل الفشل في اتخاذ العناية المعقولة، والتهور، والتجاهل المتعمد للالتزامات الضريبية. وتتفاوت نسب المخالفات التي يمكن فرضها على أساس نوع السلوك.





وبالإضافة إلى ذلك، يحق لمكتب الضرائب الأسترالي فرض فوائد على النقص الضريبي في بعض الحالات.





ويشير لوه إلى أن نسبة العقوبة قد تتراوح بين 25 و100 في المائة من النقص الضريبي الناتج عن التهرب الضريبي، وتعتمد على حالة كل فرد على حدة.





ويضيف: "إذا كنت مشتركًا في سلوك يتضمن تهربًا ضريبيًا، فقد تكون نسبة العقوبة كبيرة تبعًا لنوع السلوك الذي تنتهكه. إذا كنت قد ارتكبت خطأً واضحًا، فقد تكون العقوبات أقل. ولكن إذا كنت قد انتهكت القوانين بشكل متعمد فيجب توقع عقوبات كبيرة".قد يواجه الجناة المتعمدون والمتكررون أيضًا محاكمة جنائية.





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على الرغم من أن أستراليا تعتمد اقتصادًا غير نقدي، إلا أن هناك بعض المقيمين الضريبيين الذين يمكن أن يقوموا بمعاملات نقدية في معاملاتهم المالية. هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن دخلهم الخاضع للضريبة وقد يؤدي في بعض الحالات إلى التهرب من الضرائب.





ومع ذلك، هذا السلوك نادر للغاية عندما يتعلق الأمر ببيع أصول ضريبة الربح على رأس المال مثل العقارات أو الأسهم.





ويمكن للأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتهرب الضريبي أو الذين يختلفون مع قرار مكتب الضرائب الأسترالي أن يقدموا طلبات استئناف. هذا الإجراء يتيح للمكلفين فرصة طلب مراجعة للقرارات الضريبية والتماس تعديلها إذا كانوا يعتقدون أن هناك خطأ تم في القرار أو إذا كانوا غير موافقين عليه.





وإذا وافق مكتب الضرائب على الاستئناف، يمكن أن يتم تخفيض العقوبة المفروضة على المكلف أو حتى التنازل عنها تمامًا في حالات معينة. هذا التخفيض أو التنازل يعتمد على التفاوض والظروف الفردية لكل حالة.





يؤكد السيد لوه بشدة على أهمية الالتزام بجميع الالتزامات الضريبية، بما في ذلك ضريبة الربح على رأس المال. يلعب هذا الالتزام دورًا حيويًا في دعم مجتمعنا وضمان استدامة الخدمات والمشاريع العامة التي نستفيد منها جميعًا.



خسارة رأس المال

قد يكون هناك اعتقاد شائع بأن ضريبة الربح على رأس المال لا تُطبق إلا عندما يتحقق الربح من عملية البيع، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن تكون هناك التزامات ضريبية متوقعة حتى في حالة الخسارة، يُعرف هذا بشكل عام بخسارة رأس المال.



happy African couple outside home with sold sign giving thumbs up Source: iStockphoto / michaeljung/Getty Images قام مستشار تكنولوجيا المعلومات سوبرامانيا، الذي يقيم في بريزبان، ببيع ممتلكات استثمارية كان يمتلكها في تسمانيا، وذلك بخسارة مالية، وعلى الرغم من توقعه عدم وجود أي التزامات ضريبية على أرباح رأس المال نتيجة هذه الخسارة، إلا أن مكتب الضرائب الأسترالي طالبه بدفع ضريبة.





ويقةل سوبرامانيا: "كنا نمتلك منزلًا استثماريًا في تسمانيا، اشتريناه بمبلغ 420,000 دولار وسكناه لبضع سنوات قبل أن ننتقل إلى بريزبان. بعد ذلك، قمنا بتأجيره لبضع سنوات وبعد فترة، أردنا بيعه. واكتشفنا أن قيمته قد انخفضت إلى 380,000 دولار من السعر الذي اشتريناه به. وعندما قمنا بتقديم إقراراتنا الضريبية لذلك العام، قمنا بإبلاغ مكتب الضرائب بالخسارة التي تكبدناها، ولكنهم أبلغونا بأن لدينا مكاسب رأس المال".





ما يحدث في هذا السيناريو هو أنه عندما تُطالب بنفقات على عقار استثماري معين، مثل تكاليف الصيانة والأعباء، يُفترض أن هذه النفقات تقلل من سعر العقار. وبالتالي، يمكن لمكتب الضرائب الأسترالي أن يراعي هذه النفقات ويعتبرها كمصروف، مما يمكن أن يؤدي إلى تغيير تصنيف العقار كخسارة رأس المال إلى ربح رأس المال.







كنا نقوم بالمطالبة بخصومات على العقار الاستثماري، مثل تكاليف الصيانة والأعباء، مما أدى إلى انخفاض السعر على الورق إلى 355,000 دولار. لذا، كانوا يقولون إن هناك الآن ربحًا رأسماليًا قدره 25,000 دولار. وعلينا دفع ضريبة تتراوح بين 3,000 إلى 4,000 دولار

ويُطلب من الأفراد والشركات تقديم الإقرار الضريبي عن كل سنة مالية، والتي تمتد من 1 يوليو/تموز إلى 30 يونيو/حزيران.





إذا كنت بحاجة إلى إكمال الإقرار الضريبي، فيجب عليك تقديمه بنفسك أو بمساعدة وكيل ضرائب معتمد بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول.





ويمكن العثور على معلومات مفيدة حول جميع المواضيع المتعلقة بالضرائب على موقع مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) الإلكتروني www.ato.gov.au ، والذي يقدم هذه المعلومات بـ 36 لغة مختلفة.



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