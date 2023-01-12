نشرة أخبار المساء 12/1/2023

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يصل إلى بابوا غينيا الجديدة لوضع اللمسات النهائية على معاهدة دفاع بين البلدين. رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه يعتذر لارتدائه الزي النازي في عيد ميلاده الحادي والعشرين. مودعو البنوك يطالبون برفع أرباح الفائدة على إيداعاتهم أسوة برفعها على المقترضين وفق سعر البنك المركزي. إسبانيا تضع في الحبس الاحتياطي امرأتين أُعيدتا من مخيمات احتجاز في سوريا.
نشر في: 12/01/2023 4:28pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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