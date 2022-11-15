"تُباع بياناتنا كل 60 ثانية": خبير يقدم نصائح لاستخدام آمن لشبكة الانترنت

النقاط الرئيسية ستعاني أستراليا من نقص حاد في خبراء الأمن السيبراني بحلول العام 2026 وبما يصل إلى 3000 خبير مؤهل

أطلقت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل "شبكة الإنترنت الوطنية" في ملبورن وقامت بإجراء محادثات مع الخبراء والقادة الحكوميين لمناقشة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة محلياً للتعامل مع هذا الملف الملح.

خبير أمن الكتروني يشير إلى ضرورة التنبه واليقظة لدى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكتروني وتجنب نشر الصور والعناوين وأرقام الهواتف

ما زالت قضية اختراق بيانات عملاء شركة Medibank – أكبر شركة تأمين صحي خاص في البلاد – تثير قلق شريحة واسعة من الأستراليين الذين بدأوا يتنبهون لمدة خطورة هكذا هجمات سيما في ضوء حساسيات البيانات التي تمكن القراصنة من الاستيلاء عليها وبعضها يتضمن معلومات تتعلق بالتشخيص الطبي للأمراض العقلية والنفسية.





وفي دراسة حديثة، من المتوقع أن تتضاعف الهجمات السيبرانية في أستراليا في السنوات الخمس القادمة ما يدق ناقوس الخطر ويستدعي تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات تفرض على الشركات الخاصة التعامل مع بيانات الأستراليين على نحو يحمي خصوصيتهم.





وما يزيد الطين بلة، التوقعات بأن تعاني أستراليا من نقص حاد في خبراء الأمن السيبراني بحلول العام 2026 وبما يصل إلى 3000 خبير مؤهل. في نفس الوقت ما زالت الشركات الأسترالية الناشئة العاملة في هذا المجال تعاني من نقص التمويل.



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التحركات الحكومية في هذا الصدد تضمنت صياغة مشروع قانون يجبر الشركات الخاصة على التخلص بشكل آمن من بيانات العملاء السابقين. هذا وأطلقت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل "شبكة الإنترنت الوطنية" في ملبورن وقامت بإجراء محادثات مع الخبراء والقادة الحكوميين لمناقشة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة محلياً للتعامل مع هذا الملف الملح.





التقى برنامج Good Morning Australia بخبير المعلوماتية والأمن الالكتروني د. حسن سعيد والحاصل على الدكتوراه في "أمن الخدمات الالكترونية" ولديه باع طويل في العمل في مجال حماية البيانات.



Source: SBS ويرى سعيد أن مسؤولية تأهيل كوادر أمن سيبراني قادرة على التعامل مع التحديات الالكترونية ليس بالمسألة السهلة: "في اعتقادي، التعليم وتأهيل الكوادر مهم لأنه يستغرق فترة طويلة تصل على الأقل إلى خمس سنوات لأنه إلى جانب الهارد وير والسوفت وير، هناك العامل النفسي وسيكولوجية قراصنة الانترنت وكذلك من يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال."





وأشار سعيد إلى ضرورة التنبه واليقظة لدى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكتروني وتجنب نشر الصور والعناوين وأرقام الهواتف لأنها تشكل "بداية" للقراصنة بإمكانهم الانطلاق منها والاستيلاء على بياناتنا.



وتابع قائلاً: "لم يعد هناك خصوصية بعد الآن. البيانات اصبحت تجارة والاعلانات تعتمد بشكل كبير على الـ cookies المزروعة في هواتفنا. تباع البيانات كل 60 ثانية من خلال سماسرة."





وعن الإجراءات التي بإمكاننا أن نعتمدها لحماية أمننا على الانترنت، قال خبير المعلوماتية: "كل 6 شهور قم بمحي بياناتك في إجراء أشبه بالتعقيم الالكتروني. بإمكانك بالطبع طلب المنتجات عبر الانترنت ولك ليس عليك استخدام عنوان منزلك والذهاب لاستلامها من مكتب البريد مثلاً كإجراء احترازي. بإمكانك أيضاً تخصيص بريد الكتروني لهذه الغاية دون أن تلجأ لاستخدام بريدك الالكتروني المخصص لأغراضك الشخصية."





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