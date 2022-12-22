"اتبعوا شغفكم...ثابروا ولا تفقدوا الأمل": الاحتفاء بثلاثة طلاب من أصل عربي تفوقوا في الشهادة الثانوية

النقاط الرئيسية الاحتفاء بثلاثة طلاب من أصل عربي، باحتلالهم المرتبة الأولى في مادّتهم في امتحانات الثانوية العامة

أعرب الطلاّب المتفوّقون عن تقديرهم لأهلهم ومدرستهم وأساتذتهم في تحقيق هذا النجاح

عبر الطلاب عن فخرهم لكونهم من أصل عربي

لا يوجد أي فرحة توازي فرحة نجاح مستحق، نجاح كتب بالجهد وبالمثابرة، وليس وليد الصدفة.





حصد 75,000 طالب نتائج مثابرتهم في شهادة الثانوية العامة، ولكن 126 فقط منهم كانوا من المتفوّقين، وتم تكريمهم لحصولهم على المركز الأول في مادتهم، من قبل هيئة معايير التعليم في نيو ساوث ويلز في حفل أقيم يوم الأربعاء الماضي.



واحتقى برنامج Good Morning Australia بتميّز ثلاثة من الطّلاب من أصل عربي:





- الطّالب من أصل لبناني جوليان بزعوني الذي احتل المرتبة الأولى في الولاية عن مادة البناء والانشاء Construction رافعًا اسم الجالية اللبنانية ومعهد العائلة المقدسة للراهبات المارونيات في هاريس بارك.





- الطالبة ساره ماكيري من أصل سوري التي احتلت المرتبة الأولى في الولاية عن خدمات الأعمال Business Services رافعة اسم الجالية السورية.





- الطالبة اليسا شعيا من أصل لبناني، الطبيبة المستقبلية التي احتلت المرتبة الأولى في الولاية عن مادة العلوم الدينية Religious Sciences لتجمع بين شغفها بعلم الأحياء والطب والعلوم الانسانية والدينية.





Source: Supplied / Sarah Maikari



استهل الطلاب المتميزون حديثهم بالتعبير عن مدى سعادتهم وفخرهم بالإنجاز الذي حققوه.





قالت سارة إن سر النجاح يكمن في التخطيط ووضع جدول زمني للدراسة، بالإضافة إلى دعم الأهل لها.





وأضاف جوليان:



سر النجاح هو عدم التوتر والتركيز على ما يمكنك القيام به!

أما إليسا فأكدت على أهمية التنظيم خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى ممارسة الصلاة للشعور بالسلام الداخلي، وتمضية بعض الوقت مع الأهل.





وأعرب الطلاب المتفوقون عن تقديرهم لأهلهم ومدرستهم وأساتذتهم في تحقيق هذا النجاح، حيث رافقوهم طيلة هذا العام الحاسم وقدموا لهم كل الدعم الذي يحتاجون إليه.



Source: Supplied / Julian Bazouni اختار جوليان أن يلتحق بالكلية ليتخصص بإدارة البناء والإنشاء، مما يمكنه من مساعدة العائلة في عملها الخاص في المستقبل.





أما إليسا فستأخذ مساراً علمياً بهدف التخصص بالطب لاحقاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى سارة التي ستبدأ بدراسة علم النفس.





وعبّر الطلاب عن فخرهم كونهم من أصل عربي، فقالت إليسا:



وصل أهلي إلى أستراليا من لبنان، وكل ما كانوا يملكونه كان المعرفة...وأنا أتمثل بهم فسأتعلم وأثابر لأحقق أحلامي!

وقدّمت سارة نجاحها إلى بلدها الأم سوريا!



Credit: Elissa Chaaya وفي الختام وجه الطلاب رسالة تحفيزيّ إلى الشباب:



اتبعوا شغفكم... ثابروا...اختاروا مجالاً تحبونه ولا تفقدوا الأمل!

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