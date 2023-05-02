للمرة الأولى في سيدني: معرض للتعريف بثقافة تونس والمغرب العربي التي يجهلها الكثيرون

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السيدة هالة ميرجي خلال أحد المعارض تحمل العلم التونسي وترتدي الزي التقليدي. Source: Supplied

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للمرة الأولى في سيدني، معرض يحمل سمات الثقافة التونسية والمغرب العربي لتعريف الأستراليين بهذه الحضارة التي قد يجهلها الكثيرون.

النقاط الرئيسية:
  • بازار تونسي ومغاربي في سيدني للمرة الأولى.
  • أرادت السيدة هالة ميجري تعريف الأستراليين بثقافة تونس والمغرب العربي لأن الكثير يجهلونها.
  • سيشمل المعرض عروض أزياء وأغاني وأطعمة تونسية ومغاربية.
قالت السيدة هالة ميجري التي تنظم هذا المعرض أو البازار في حديثها لأس بي أس عربي 24 أنها قد شاركت في العديد من المعارض التي تنظمها سيدات من دول عربية مختلفة كونها صاحبة مصلحة تجارية صغيرة تبيع ثياب مستوحاة من الثقافة التونسية.

كان الكثيرون من رواد هذه المعارض لا سيما الجيل الجديد المولود في أستراليا، يسألونها عن موطنها الأم معتقدين أنها من الشرق الأوسط، لكن عندما تجيب بأنها من تونس، يسألونها أين يقع هذا البلد ولا يعرفون أي شيء عنه.
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Source: Supplied
من هنا ولدت فكرة تنظيم البازار لدى هالة إيماناً منها بضرورة تعريف الأستراليين أكثر بتونس وثقافة المغرب العربي بشكل عام وتقديم صورة جميلة عن هذا الجزء من العالم العربي، خاصة أن كلاً من البازارات التي شاركت فيها سابقاً تحمل طابع الوطن الأم للسيدة التي تنظمه.
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أشارت هالة أن هذا البازار سيكون ذا سمة مغاربية رغم مشاركة أصحاب مصالح تجارية من كافة البلدان العربية، لذا سيشهد عروض أزياء من المغرب العربي كالمغرب وتونس وليبيا والجزائر، إضافة إلى فرق موسيقية ستقدم أغاني مغاربية.
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Source: Supplied
من المؤكد أن معرضاً من هذا النوع لا يكتمل من دون وجود الأطعمة المغاربية التي ستكون متوافرة للتذوق مجاناً وللشراء لمن يرغب.

كل هذه الأمور ستكمن زائري المعرض من الانفتاح أكثر على الثقافة التونسية والمغاربية والتعرف عليها عن قرب.
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أضافت هالة أنه سيكون هناك العديد من الجوائز المقدمة من أصحاب المصالح التجارية المشاركة، ونشاطات ترفيهية للأطفال للاستمتاع بوقتهم.

من الأمور التي ستكون حاضرة بقوة في البازار، هو القفطان المغاربي. وعن الفرق بين القفطان المغربي والتونسي، أوضحت هالة أن القفطان متواجد في كافة بلاد المغرب العربي، لكنه يختلف من حيث التطريز والغرزة بين بلد وأخر.
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Source: Supplied
كما نوهت هالة إلى أن اللباس التقليدي في تونس لا يطلق عليه اسم قفطان، بل هو "الجبة التونسية والبرنس" الذي يحوي طربوشاً كغطاء للرأس.

هذا المعرض الذي تنظمه هالة بالتعاون مع أفراد من الجالية المغربية، سيحصل يوم السادس من أيار/ مايو من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً في ضاحية Condell Park في قاعة The Grand Vaudeville على العنوان 178 Eldridge Rd.

تعرفوا على المزيد حول هذا المعرض في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

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