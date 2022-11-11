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الدكتور ناصر زهير: قطر تشهد هجمة إعلامية تعكس الفوقية لدى بعض الإعلاميين

أس بي أس عربي۲٤

Le Canard enchaîné

Le Canard enchaîné

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نشر في: 11/11/2022 12:51pm, آخر تحديث: 11/11/2022 1:12pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Fares Hassan, Sanae Ouahib, Good Morning australia
المصدر: SBS

الدكتور ناصر زهير: وسائل الإعلام لا تؤثر في الرأي العام بأوروبا

نشر في: 11/11/2022 12:51pm, آخر تحديث: 11/11/2022 1:12pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Fares Hassan, Sanae Ouahib, Good Morning australia
المصدر: SBS
نشرت صحيفة "لوكانار أنشني" وهي جريدة أسبوعية فرنسية التي كاريكاتير في عددها الخاص بشهر تشرين الأول كان عنوانه "قطر.. ما هو وراء الكواليس".
Le Canard enchaîné
Le Canard enchaîné
صوّر الكاريكاتير لاعبي منتخب قطر، وهم يرخون لحاهم ويرتدون عمامات أو أقنعة وجه، ويحملون سيوفا وخناجر، وعلى وجوههم علامات الغضب إضافة إلى سيدات قطريات حاملات للسيوف وجمهور قطري حاملا للسلاح أيضا، مما أثار غضبا لدى الجماهيرفي البلاد العربية والبلاد الأخرى.
Le Canard Enchaine
وفي هذا الموضوع، تحدثنا إلى الصحفي ورئيس وحدة الدراسات الأورومتوسطية في مركز جنيف للسياسات الدكتور ناصر زهير الذي وصف ما يجري بالمشهد الإعلامي تجاه قطر بمثابة هجمة غيرمبررة التي قد تصل إلى حد العنصرية.
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حملة إعلامية شرسة مفادها أن قطر لا ترقى لتنظيم كأس العالم
وأضاف ناصر أن وسائل الإعلام الأوروبية المناوئة لقطر قد لا تعكس الحالة المزاجية للشعوب الأوروبية.
أظهر مسح أجرته مؤسسات أوروبية أن الأوروبيين لا يمانعون تنطيم قطر لكأس العالم.
وأضاف ناصر بأن اليمين المتطرف لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على ما تصدره وسائل الإعلام في أوروبا.
أما عن الانتقادات التي توجهها بعض وسائل الإعلام الأوروبية إلى الدول المنظمة لكأس العالم في السنوات الفائتة، فقال ناصر:
انتقدت الصحف الأوروبية بعض الأنطمة في البرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا بأسلوب أقل حدة مما هو الحال عليه الآن فيما يخص تنظيم قطر لكأس العالم
تحدث ناصر أيضا عن استياء الفرنسيين من أصول عربية عن الصورة الكاريكاتورية للجريدة الأسبوعية
أما عن معاناة بعض الفرنسين من أصول عربية من العنصرية لتنامي الجناح اليميني فقال:
ثمة مبالغة من قبل وسائل الإعلام خاصة وأن الجرائد المسيئة للمسلمين سبق لها وأن أساءت إلى شخصيات مسيحية وسياسية

ويرى ناصر بأن من الضروري أن تتمتع الصحافة بالحرية الكاملة شريطة أن لا تمس بمعتقدات الآخر ورموزه وأن لا تروج الأخبار الكاذبة والزائفة.
من اللازم أن يتم وضع قيودا على حرية الصحافة لكيلا تتسبب في كوارث اجتماعية واساءات إلى الآخرين
تحدث ناصر أيضا عن احتمالية اعتذار جريدة إلى قطر وإلا قد تتعرض إلى غرامات مالية وقد تتفاقم الأزمة ما بين قطر وفرنسا ولن يتم حلها إلا عبر المسارات الديبلوماسية.
وفي رد عن السؤال بشأن توشيح الشاشات الكبيرة بالأسود في العاصمة باريس نتيجة قرار مقاطعة كأس العالم قال ناصر
تعيش فرنسا ازدواجية المعايير فهي التي تنتقد المهاجرين وتتغنى بلاعبي فريقها الوطني الذي ينتمي معظم لاعبيه إلى دول المغرب العربي زمن دول أفريقية أخرى
استمعوا إلى المزيد في التدوين الصوتي اعلاه.

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