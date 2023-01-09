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"راح وديع": صرخة جورج وسوف في جنازة ابنه على أنغام أغنية "يوم الوداع"

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 9/01/2023 11:07am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 9/01/2023 11:07am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
ظهر الفنان سلطان الطرب جورج وسوف في حالة حزن عميق أثناء جنازة ابنه الأكبر "وديع"، والذي توفي الجمعة الماضية عن عمر يناهز 39 عاما.

وجاء خبر الوفاة عد الإعلان عن نقل وديع جورج وسوف إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت إثر عملية تكميم المعدة التي خضع لها مؤخرا.

وطالب جورج وسوف الحاضرين بعدم إطلاق الرصاص خلال الجنازة، وقال خلال فيديو على صفحته بأنه لا يرغب بأن يسمع أي طلقة رصاص حتى لا يحدث أي شيء خطر "حتى لا يكون الجرح جرحين".

وأقيمت مراسم الجنازة على أنغام أغنية "يوم الوداع" الشهيرة لجورج وسوف، ولم يتمالك وسوف نفسه وسمع الحاضرين صراخه " راح وديع".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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