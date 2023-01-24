"القلق لا يغير الواقع، بل يجعل منا أشخاصاً تعساء": معالجة نفسية تشرح أهمية الحضور الذهني

النقاط الرئيسية: برنامج لتحسين مهارة الحضور الذهني مكون من 5 جلسات تقدمه الأخصائية النفسية هند صعب في سيدني

عرفت السيدة هند الحضور الذهني أنه حالة نفسية يكون فيها الأنسان حاضر في اللحظة الموجود فيها، وألا يكون حاضراً جسدياً في مكان بينما تفكيره في مكان أخر كالماضي أو يفكر في المستقبل

من أهم أسباب الضغط النفسي في يومنا هذا هو عدم التواصل البشري للشخص مع ممن حوله، والبرنامج هذا يحاول إعادة تذكير المشتركين بأهم الأساسيات في الحياة

أجرينا لقاء مع السيدة هند صعب كبيرة المعالجين النفسيين في خدمات سان جورج للصحة النفسية في سيدني، والمعالجة النفسية الرئيسية في خدمات الصحة المتعددة الثقافات في نيو ساوث في برنامج أستراليا اليوم.





تحدثت السيدة هند عن برنامج الحضور الذهني أو Mindfulnessالذي بدأ منذ أكثر من 5 سنوات في مناطق متعددة من سيدني.





وتعرف السيدة هند الحضور الذهني أنه حالة نفسية يكون فيها الأنسان حاضر في اللحظة الموجود فيها، وألا يكون حاضراً جسدياً في مكان بينما تفكيره في مكان أخر كالماضي أو يفكر في المستقبل، مما يسبب الكأبة بشكل كبير للكثير من الأشخاص.





"الحضور الذهني يجعل الإنسان يحاول أن يعيش اللحظة ويختبرها بكل التفاصيل"



وتعريف الحضور الذهني هو موضوع الجلسة الأولى في برنامج تحسن مهارة الحضور الذهني الذي تقدمه هند، بينما عنوان موضوع الجلسة الثانية هو الوعي، والموضوع للجلسة الثالثة هو الفعل، فتقول هند إنه على الانسان العمل من أجل حل المشاكل التي تواجهه.





"اعمل على تغيير الوضع الذي تعيشه"



وتقول هيلدا إنه هنالك الكثير من الأشياء تواجهنا لا يمكن تغييرها، وهنا تنصح هند بقبول الواقع ومحاولة التعايش معه، والذي هو موضوع الجلسة الرابعة في هذا البرنامج.





ويختم البرنامج هذا بجلسة خامسة عن التقدير للأشياء المحيطة بنا، وعدم النظر فقط بالأشياء السلبية والمشاكل الموجدة، بل البحث دائماً عن إيجابيات في حياتنا وتقديرها.





وأضافت هيلدا أن هذا البرنامج يمن أن يساعد كثيراً الأشخاص بغض النظر عن الخلفية الإثنية أو الدينية.



عملنا مع مختلف الأشخاص من ديانات مختلفة وكانت دائماً النتائج إيجابية

وشرحت هند مساوئ عدم امتلاك مهارة الحضور الذهني، حيث سيضيع الأشخاص الكثير من الوقت، فلا يستفيد الشخص من التجارب الذي قد يمر بها ليعود ويكرر أخطاء ارتكبها في الماضي، وقد لا يجني ثمر بعض الأعمال التي قد يقوم بها.





وتقول هند إن البرنامج هذا متاح بلغات متعددة، وأكثر من 600 شخص حضر هذا البرنامج حتى الآن.





"التطور التكنلوجي الكبير أوصلنا الى مستوى عالي من الضغط النفسي لم نشهده في السابق"





وتضيف هند أنه من أهم أسباب الضغط النفسي في يومنا هذا هو عدم التواصل البشري للشخص مع ممن حوله، والبرنامج هذا يحاول إعادة تذكير المشتركين بأهم الأساسيات في الحياة.





ويغطي البرنامج بعض المناطق في سيدني، وتشرح هند عند نتائج التقييمات التي يجرونها قبل وبعد برنامج، ودائماً ما كانت النتائج إيجابية.



"ثبت أن هذا البرنامج مفيد جداً لتخفيف الضغط النفسي وتحسين الحالة النفسية"





"طلب منا في بلدان مختلفة خطة عمل هذا البرنامج لاستخدامه أيضاً، بسبب نتائجه الإيجابية الكبيرة".





وقدمت هند نصيحة في ختام اللقاء لجميع مستمعين أس بي أس عربي في ظل الظروف الحالية التي قد تشكل ضغط نفسي على الكثيرين:



كل شيء في هذه الحياة قابل لأن يتغير، ولا تستمر الحياة دائماً في الطريقة التي نتمناها، فيجب علينا تقبل الأشياء التي لا يمكن تغيرها، والتركيز على ما يمكن تغييره، القلق لا يغير الواقع، بل يجعل منا أشخاصاً تعساء

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه.





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