بودكاست التأمل

Ho'oponopono: تأمل من هاواي يستعين بالصلوات طلبا للتعافي والتسامح بين العائلة الواحدة

بودكاست التأمل

Hawaiian shell

Ho'oponopono is an ancient Hawaiian practice. Credit: Kumu Pa'a Kawika Foster

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نشر في: 9/11/2022 11:36am
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS

Ho'oponopono هي ممارسة تقليدية من هاواي تتمحور حول المصالحة. إنه يعلم أهمية الحب والتسامح لمواجهة "pohaku" أو الأعباء التي تثقل كاهلنا. في تمرين الذهن القصير هذا ، ستتخيل رحلة شفاء محاطا بأسرتك.

نشر في: 9/11/2022 11:36am
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS
تُترجم كلمة هاواي ho'oponopono تقريبًا إلى اللغة الإنجليزية على أنها "لجعل الأمور في نصابها الصحيح". تتضمن هذه الممارسة القديمة في هاواي عملية المصالحة والتسامح لتصحيح الأمور في علاقاتك مع أسلافك والأرض ونفسك.

في تمرين اليقظة هذا ، ستتعرف على أركان ho’oponopono ، بما في ذلك المعنى الحقيقي لكلمة هاواي "aloha". ليست مجرد تحية ، فهذه الكلمة تعني حرفياً "نسمة الحياة" وتشير إلى الحب غير المشروط والخالي من التحيز أو التمييز.

كتب هذا التأمل Kumu Pa'a Kawika Foster الذي يدير Mana O Kahiko. لكي يصبح kumu (مدرسًا) ، عاش Kawika ودرس مع معلمه في جزيرة Molokai في هاواي لسنوات عديدة. وهو الآن يحفظ ويشارك تعاليم أسلافه من منزله في أستراليا .

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