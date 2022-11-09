Ho'oponopono: تأمل من هاواي يستعين بالصلوات طلبا للتعافي والتسامح بين العائلة الواحدة

تُترجم كلمة هاواي ho'oponopono تقريبًا إلى اللغة الإنجليزية على أنها "لجعل الأمور في نصابها الصحيح". تتضمن هذه الممارسة القديمة في هاواي عملية المصالحة والتسامح لتصحيح الأمور في علاقاتك مع أسلافك والأرض ونفسك.





في تمرين اليقظة هذا ، ستتعرف على أركان ho’oponopono ، بما في ذلك المعنى الحقيقي لكلمة هاواي "aloha". ليست مجرد تحية ، فهذه الكلمة تعني حرفياً "نسمة الحياة" وتشير إلى الحب غير المشروط والخالي من التحيز أو التمييز.





كتب هذا التأمل Kumu Pa'a Kawika Foster الذي يدير Mana O Kahiko. لكي يصبح kumu (مدرسًا) ، عاش Kawika ودرس مع معلمه في جزيرة Molokai في هاواي لسنوات عديدة. وهو الآن يحفظ ويشارك تعاليم أسلافه من منزله في أستراليا .





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