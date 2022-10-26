وايابا وورك: تواصل مع الأرض والطبيعة من خلال تأمل يمارسه السكان الأصليون من قديم الازل

يجمع وايابا وورك بين معرفة السكان الأصليين القديمة بالارتباط بالبلد ورواية القصص والتأمل والحركة الجسدية. تشجعك هذه الممارسة على تطوير علاقة أعمق مع الأرض.





كتب هذا التأمل Jamie Marloo Thomas جنبًا إلى جنب مع شريكته سارة جونز ، شارك جيمي في إنشاء Wayapa Wuurrk في عام 2014 مع Jamie’s Elders والمجتمع.





قد يكون وايابا وورك حديث العهد ، لكن جذوره قديمة اذ تعد ثقافات السكان الأصليين في أستراليا من بين أقدم الثقافات الحية على وجه الأرض.



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