بودكاست التأمل

وايابا وورك: تواصل مع الأرض والطبيعة من خلال تأمل يمارسه السكان الأصليون من قديم الازل

بودكاست التأمل

Australian beautiful nature

Wayapa Wuurrk teaches connection to country Source: Getty / Getty Images/Feliz Cesare

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نشر في: 26/10/2022 11:14am, آخر تحديث: 26/10/2022 11:31am
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS

Wayapa Wuurrk هي ممارسة لليقظة تنبثق من حكمة السكان الأصليين وتستخدم التأمل لمساعدتك على التواصل مع البيئة. تعني وايابا وورك حرفياً "الاتصال بالأرض" بلغة شعوب Maara و Gunaikurnai. في هذا التأمل ، ستتخيل مكانًا خاصًا في الطبيعة.

نشر في: 26/10/2022 11:14am, آخر تحديث: 26/10/2022 11:31am
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS
يجمع وايابا وورك بين معرفة السكان الأصليين القديمة بالارتباط بالبلد ورواية القصص والتأمل والحركة الجسدية. تشجعك هذه الممارسة على تطوير علاقة أعمق مع الأرض.

كتب هذا التأمل Jamie Marloo Thomas جنبًا إلى جنب مع شريكته سارة جونز ، شارك جيمي في إنشاء Wayapa Wuurrk في عام 2014 مع Jamie’s Elders والمجتمع.

قد يكون وايابا وورك حديث العهد ، لكن جذوره قديمة اذ تعد ثقافات السكان الأصليين في أستراليا من بين أقدم الثقافات الحية على وجه الأرض.
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