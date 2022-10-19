بودكاست التأمل

يوجا نيدرا: ما الذي يجعل رياضة التأمل الهندية هذه من بين الاوسع انتشارا في العالم؟

بودكاست التأمل

يوجا نيدرا: ما الذي يجعل رياضة التأمل الهندية هذه من بين الاوسع انتشارا في العالم؟

يوجا نيدرا: ما الذي يجعل رياضة التأمل الهندية هذه من بين الاوسع انتشارا في العالم؟ Credit: Sarka Pechova

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نشر في: 19/10/2022 2:56pm
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS

في هذه الحلقة ، اختبر إحساسًا عميقًا بالهدوء مع تقنية التأمل القديمة التي نشأت في الهند ، يوجا نيدرا. يأتي الاسم من الكلمة السنسكريتية "nidra" ، والتي تعني النوم. استلقِ وأغمض عينيك وأنت تستمع.

نشر في: 19/10/2022 2:56pm
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS
يوجا نيدرا هي تقنية تأمل قديمة نشأت في الهند ، وهي جزء من ممارسة اليوغا الأوسع. يمكن إرجاع أصول اليوغا إلى شمال الهند منذ أكثر من 5000 عام. وقد انتشرت اليوغا نيدرا الآن في جميع أنحاء العالم.

الهدف من هذا التأمل هو إيجاد حالة من الهدوء داخل نفسك والدخول في حالة تشبه النوم تجعلك تشعر بالراحة. كتب هذا التأمل مع ساجار وهو مدرس هاثا يوغا ومقره ملبورن ويمارس اليوغا منذ أكثر من 30 عامًا.

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