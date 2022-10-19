يوجا نيدرا: ما الذي يجعل رياضة التأمل الهندية هذه من بين الاوسع انتشارا في العالم؟

يوجا نيدرا هي تقنية تأمل قديمة نشأت في الهند ، وهي جزء من ممارسة اليوغا الأوسع. يمكن إرجاع أصول اليوغا إلى شمال الهند منذ أكثر من 5000 عام. وقد انتشرت اليوغا نيدرا الآن في جميع أنحاء العالم.





الهدف من هذا التأمل هو إيجاد حالة من الهدوء داخل نفسك والدخول في حالة تشبه النوم تجعلك تشعر بالراحة. كتب هذا التأمل مع ساجار وهو مدرس هاثا يوغا ومقره ملبورن ويمارس اليوغا منذ أكثر من 30 عامًا.



