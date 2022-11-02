تشي جونج: ممارسة صينية قديمة تعلمك السيطرة على تنفسك من أجل الإسترخاء والتأمل

يوجد في الصين العديد من أشكال التأمل القديمة ، ولا يزال الكثير منها يمارس حتى اليوم في الصين وفي جميع أنحاء العالم. Qigong هي كلمة لها عدة طبقات من المعنى. الأحرف الصينية المكتوبة لـ Qigong تعني "التنفس"و يمكن أيضًا ترجمتها على أنها "طاقة" أو "قوة حياة".



عندما تمارس كيغونغ ، فأنت تتعلم "مهارة التنفس". مثل تاي تشي ، تجمع الممارسة بين الحركة اللطيفة والتنفس المتحكم فيه. كتب هذا التأمل غراندماستر غاري خور من أكاديمية تاي تشي الأسترالية.



