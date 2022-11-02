بودكاست التأمل

تشي جونج: ممارسة صينية قديمة تعلمك السيطرة على تنفسك من أجل الإسترخاء والتأمل

بودكاست التأمل

تشي جونج: ممارسة صينية قديمة تعلمك السيطرة على تنفسك من أجل الإسترخاء والتأمل

تشي جونج: ممارسة صينية قديمة تعلمك السيطرة على تنفسك من أجل الإسترخاء والتأمل Source: Getty / Getty Images

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نشر في: 2/11/2022 11:20am
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS

Qigong هو شكل قديم من أشكال التأمل الصيني. الأحرف الصينية لـ Qigong تعني "التنفس" أو "النفس".

نشر في: 2/11/2022 11:20am
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS
يوجد في الصين العديد من أشكال التأمل القديمة ، ولا يزال الكثير منها يمارس حتى اليوم في الصين وفي جميع أنحاء العالم. Qigong هي كلمة لها عدة طبقات من المعنى. الأحرف الصينية المكتوبة لـ Qigong تعني "التنفس"و يمكن أيضًا ترجمتها على أنها "طاقة" أو "قوة حياة".
عندما تمارس كيغونغ ، فأنت تتعلم "مهارة التنفس". مثل تاي تشي ، تجمع الممارسة بين الحركة اللطيفة والتنفس المتحكم فيه. كتب هذا التأمل غراندماستر غاري خور من أكاديمية تاي تشي الأسترالية.

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