متى يعتبر النشاط الجنسي اعتداءً؟ وكيف يمكنك التأكد من أنك تمارس الجنس بالتراضي؟

النقاط الرئيسية: العنف الجنسي هو أي نوع من النشاط الجنسي غير المرغوب فيه أو الذي يتم بسبب الضغط أو التلاعب أو الترهيب

يمكن أن يكون العنف الجنسي جسدياُ ونفسياً وعاطفياً ويمكن أن يحدث شخصياً أو من خلال وسائل التواصل

إن تعزيز قوانين الموافقة الجنسية في بعض الولايات القضائية الأسترالية يعني أن جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً جنسياً يجب أن يضمنوا حصولهم على الموافقة

يعمل نظام التعليم الأسترالي على تحسين منهج تعليم أساسيات الجنس بالتراضي

وفقاً لخدمة الاستشارة الوطنية الأسترالية للأسرة والعنف الجنسي، المعروفة باسم خط المساعدة 1800 RESPECT، يمكن استخدام مصطلح العنف الجنسي لوصف أي نشاط جنسي "يجعلك تشعر بالخوف أو عدم الارتياح".





يشمل العنف الجنسي الاعتداء الجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي.





وتُستخدم كلمة العنف هنا للإشارة إلى العدوان الجسدي، وكذلك الأذى العاطفي والنفسي الذي يمكن إلحاقه شخصيًا، أو من خلال وسائل غير جسدية، مثل الإنترنت.





وتظهر أرقام مكتب الإحصاء الأسترالي أن واحدة من كل خمس نساء في أستراليا تعرضت للعنف الجنسي منذ سن 15 عاماً.



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ويُعرَّف الاعتداء الجنسي على أنه أي اتصال حميم يتم بدون رضا الشخص الآخر.





وتشرح الرقيب الأول في شرطة فيكتوريا مونيك كيلي: "ليس من الضروري دائماً أن تكون لمسة جسدية، هناك مجموعة من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تنفيذ الاعتداء الجنسي على شخص آخر. مشاركة الصور الحميمة في حالة عدم الموافقة على مشاركتها مثلاً".



On average, there are 85 sexual assaults reported every day in Australia. 90 per cent of victim-survivors do not report their rape to police. Source: Moment RF / Carol Yepes/Getty Images

العنف الجنسي والقانون

يعتبر العنف الجنسي جريمة خطيرة. وفي السنوات الأخيرة، قامت بعض الولايات القضائية الأسترالية بتغيير قوانينها لإلزام المتهمين بارتكاب جرائم جنسية بالإثبات أمام المحكمة أنهم حصلوا على الموافقة قبل الانخراط في نشاط جنسي.





استكشفت الصحفية الاستقصائية "جيس هيل" الموافقة الجنسية في السلسلة الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء، ‘Asking for it’.





وتقول إن الخطوة الأولى هي أن يتأكد كل فرد مما يشعر به وما لا يشعر به جيداً في التفاعل الجنسي. وبمجرد أن تعرف موقفك وحدودك، يجب أن تحددها، وأن تسأل شريكك أيضاً عن شعوره.





ومن المهم أن تتعلم الأطراف كيف تقول "نعم" أو "لا" في كل مرحلة من مراحل النشاط الحميم.





"هل هذا شيء نريد أن نفعله معاً؟ هل هو شيء سنكون راضين عنه؟ "فيما يتعلق بإثبات الموافقة في الوقت الحالي، الأمر بسيط مثل طرح الأسئلة أثناء خوضك ذلك التفاعل الجنسي".



بعض الأسئلة التي قد تطرحها مثل، "هل لا بأس إذا لمستك هنا؟ هل تحب هذه؟ هل تريدني ان افعل هذا هل يمكنني القيام بذلك؟ Jess Hill, Investigative Journalist and Author

ضمان الجنس بالتراضي يعني أنه يجب عليك تأكيد وجود موافقة على جميع الأنشطة الجنسية التي يتم إجراؤها خلال مدة التفاعل بأكملها.





ففي بعض الولايات القضائية، لكي يكون الجنس قانونيًا، لم يعد كافياً افتراض أن يكون هناك تراضٍ بل يجب أن تسعى إليه بنشاط وبشكل متكرر.





ويستلزم ضمان حصول العملية الجنسية بالتراضي أكثر بكثير من مجرد التفكير في أن شخصًا ما يبدو أنه يوافق على نشاط جنسي.



Credit: Flashpop/Getty Images ويجب أن تبحث عن الإشارات اللفظية وغير اللفظية التي تشير إلى أن الموافقة الجنسية تُمنح بحرية أو لا تُمنح. هذا لأنه يمكن التراجع عن الموافقة في أي مرحلة، وإذا صمت شريكك أو أصيب بالشلل، فقد تكون إشارة الى عدم الرضا.





تقول هيل: "لا يكفي أن تفترض أن هناك موافقة بسبب أنواع معينة من لغة الجسد، أو لأنهم لم يقولوا" لا "أو" توقف ".





"قد يكونون صامتين فقط، أو قد يقفون عن الحركة، في التفاعل الجنسي، إذا كنت مع شخص ما ولا يمكنه قول أي شيء، فهذه ليست موافقة. إذا قالوا، "لست متأكداً" وبدا أنهم غير متأكدين مما سيحدث، فمن الأفضل أن تقول، "هل تريد أن تفعل هذا؟ ليس علينا أن نفعل هذا".



Couple in a difficult moment Credit: Mixmike/Getty Images يحدد النظام الأسترالي أيضاً حالات واضحة لا يمكن فيها منح الموافقة الجنسية.





قال المحامي والمؤلف مايكل برادلي، "لا يمكن إعطاء الموافقة، على سبيل المثال، إذا كنت تحت تأثير الكحول أو فاقداً للوعي لأي سبب من الأسباب، أو شخص يعاني من إعاقة ذهنية شديدة للغاية، والذي ببساطة لا يفهم أو لا يدرك ما يفعله وغير قادر على إعطاء موافقة".





ويضيف أن الأطفال دون سن 16 عاماً غير قادرين على إعطاء الموافقة بموجب القانون.





ومع ذلك، يقول برادلي أيضًا إن هناك بعض المشاكل في كيفية استجابة النظام القانوني للاغتصاب، في المواقف التي يبدو فيها أن الموافقة جاءت بسبب الخوف أو الضغط.





"إذا كان الشخص في علاقة سيطرة قسرية تتضمن الإكراه الجنسي، على الرغم من أنه قد يوافق فعلياً من الناحية العملية، ولكن إذا كان ذلك حقاً لأنه لا يعتقد أن لديه خيارًا بديلًا آمنًا أو أنه فقد بالفعل القدرة على ممارسة الإرادة الحرة، فهذه لا تعتبر موافقة".



تعليم الموافقة الجنسية

أصبح تعليم طلب الموافقة الجنسية ومنحها ورفضها عنصراً إلزامياً فقط في المنهج الدراسي الأسترالي الوطني اعتباراً من عام 2023.





وجاء هذا التوجيه كرد فعل على الانتقادات التي تقول إنه لم يكن هناك تركيز كافٍ على المفاهيم المعاصرة للجنس ومنع الاعتداء الجنسي.





ويهدف المنهج الجديد إلى التثقيف حول العلاقات القائمة على القبول والاحترام بطريقة مناسبة للعمر ويغطي الإكراه واختلالات القوة. كما أنه يتعمق في الصور النمطية الجنسانية، بما في ذلك الاختلافات في التوقعات الثقافية التقليدية الموضوعة على الرجال والنساء.



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ريتشي هاردكور أستاذ وناشط لديه سنوات من الخبرة في العمل في مجال منع العنف الأسري والجنسي. وهو يقدم تعليمًا جنسيًا في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا.





يعتقد هاردكور أن هناك تناقضاً بين المعايير الثقافية التي لا تشجع على التحدث بصراحة عن الجنس بسبب المحرمات، بينما يصل الأطفال إلى المواد الإباحية الصريحة والعنيفة على الإنترنت.



SEX online Credit: JLGutierrez/Getty Images "نحتاج إلى القيام بعمل أفضل في الحديث عن الاستقلالية الجنسية والفاعلية الجنسية والمتعة الجنسية المتبادلة والتحدث عن الجانب الجيد من الجنس بقدر تجنب الضرر الناجم عنه".



الجنس هو تجربة إنسانية مدهشة، و يجب ألا يتأذى أي شخص جسدياً أو نفسياً بسبب الجنس. Richie Hardcore, sexual education provider and activist

إعطاء الموافقة الجنسية مرة قابل للتغيير، وقد نشأت الأجيال غير معتادة على طلب الموافقة الجنسية أثناء العلاقات الحميمة، وهذا يعني أن العديد من اللقاءات الجنسية قد تكون دون قصد غير موافق عليها.



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Credit: Beatriz Vera / EyeEm/Getty Images "عندما نتحدث عن الاغتصاب، غالباً ما نفكر في شخص يقفز من الأدغال بسكين ويسحب شخصاً بعيداً ... لكن معظم العنف الجنسي يرتكب من قبل شخص يعرف الضحية، أو أشخاص في مواعيد غرامية، أو حتى داخل العلاقات، لذا كيف نضمن أن الناس يمرون بتجارب جنسية غير عنيفة، وممتعة للطرفين، وتوافق الآراء؟".





بالنسبة لجيس هيل، فإن تعلم كيفية طلب الموافقة الجنسية بطريقة تبدو طبيعية تتضمن تفكيك العار المفروض ثقافيًا حول الجنس، وتحديث الأفكار الجنسية الغير صحيحة والمفاهيم الخاطئة للأنوثة والذكورة.





"هناك الكثير من الأمور التي يجب على النساء والرجال التخلي عنها فيما يتعلق بكيفية تحديد مواقعهم وبناء رغباتهم الخاصة، إنها ليست مهمة صغيرة، وهذا هو السبب في أن قول "نعم" لا يقل أهمية عن قول "لا".



إذا كنت بحاجة إلى دعم معنوي، فيمكنك الاتصال بـ 1800RESPECT أو Lifeline على 131114 أو Beyond Blue على 1800224636.

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