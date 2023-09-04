كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

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هاجر أحمد علايا إلى أستراليا بحثًا عن فرصة جديدة في مهنته التي كانت هوايته ودراسته التي تفوق بها في اللياقة البدنية. بعد مرور فترة على هجرته إلى ملبورن، اشتاق للإفطار الذي تعود عليه بين أهله، المُزين بصحن من الحمص بالطحينة بطعمه الأصيل، بجانب مجموعة من أقراص الفلافل الساخنة ذات القوام المقرمش اللذيذ. بحث في ملبورن كلها عن الطعم الأصيل للفلافل والحمص لم يجده. وهنا جاءت نقطة التحول في الإبداع والصبر في صناعة الفلافل بنوعيه العادي والمحشي، وفتة الحمص، والحمص بالطحينة أيضًا، لتُقدم ليس بين أبناء الجالية فحسب، بل لتصبح ثقافة تناول الفلافل عند الإفطار والوجبات الأخرى عادة عند الأستراليين. ترى كيف استطاع مدرب اللياقة البدنية أحمد علايا عبر عربة Wazzup Flafel صغيرة أن يحقق نقلة نوعية في هذه الصناعة العربية الأصيلة، على مدى 3 سنوات، وليتوسع قريبًا نحو فروع أخرى؟

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استمعوا للقصة الشيقة التي يسردها أحمد علايا كيف تعلم فنون صناعة الفلافل ب21 مكونًا، لتقدم لمحبي هذه الوجبة العربية الأصيلة. في التدوين الصوتي في أعلى الصفحة.

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