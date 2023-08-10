"لم يكن لدينا سوى 80 دولاراً" كيف استطاعت مهاجرة عراقية ان تحقق حلمها بفتح عيادتها الخاصة!

Sarah Faraj.jpg

Iraqi Migrant and business woman Sarah Faraj Credit: Sarah Faraj

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

وصلت المهاجرة العراقية وسيدة الأعمال سارة فرج إلى أستراليا قبل خمس سنوات تقريبا ولم يكن لديها سوى 80 دولاراً في حسابها المصرفي، ولكن مع السعي والصبر والعمل المستمر استطاعت ان تحقق حلمها وتفتح عيادة التجميل الخاصة بها.

وصلت المهاجرة العراقية وخبيرة التجميل سارة فرج مع وزجها إلى أستراليا عام 2018 بحثاً عن ملاذ آمن ومستقبل أفضل.
اقرأ المزيد

"أشعر بالسعادة عند مساعدة الناس والجميل رد العرفان" الناشطة حياة دوغان تعتز بتكريمها كإمرأة متميزة

وقالت لإذاعة أس بي اس عربي24 "وصلنا إلى أستراليا أنا وزوجي بعد أسبوعين مباشرة من زواجنا في نيوزلندا. عندما وصلنا لم نكن نملك أي مبلغ مالي. كان في حسابنا المصرفي 80 دولاراً فقط لان كل الذي لدينا صرفناه على الزواج".

وتركت سيدة الأعمال وخبيرة التجميل سارة فرج العراق عام 1998 عندما كانت طفلة، لكنها تتذكر بعض الأشياء "عشنا في عمان أربع سنوات تقريبا. كانت والدتي تشجعني دائما على اكمال دراستي. فدرست في عمان وبعدها حصلنا على موافقة للسفر الى نيوزلندا وذلك عام 2000."

وأضافت "الثقافة كانت مختلفة تماما. لم اتحدث اللغة الانكليزية لان دراستي في العراق وعمان كانت باللغة العربية. التحقت في نيوزلندا بالمدرسة لاتعلم اللغة الانكليزية في أول ستة اشهر من وصولي."

عندما أكملت سارة فرج دراسة اللغة الانكليزية، دخلت في المدارس العامة في نيوزلندا "واجهت التنمر من قبل بعض الطلبة في المدرسة. ولكن مع الوقت تجاوزت هذه المرحلة واتقنت اللغة."
اقرأ المزيد

"بدايتي لم تكن تتخطى جدار منزلي": كيف استطاعت حفيظة الادريسي إبراز ثقافة المغرب في أستراليا

وتابعت المهاجرة العراقية سارة فرج "منذ طفولتي وأنا أحب ان أصبح مختصة بشؤون التجميل، فقررت ان أدرس كورسات تجميل. وعندما وصلنا أنا وزوجي إلى استراليا واجهنا صعوبات لعدم امتلاكنا المال وعدم قدرتنا على العمل أو تأجير منزل لاننا جدد في أستراليا. ولكن مع السعي والاصرار والصبر وعدم الاستسلام استطعنا تأجير منزل."

وكانت سششارة قد جاءت زيارة إلى ملبورن قبل ان تقرر الاستقرار فيها وقالت "حبيت ملبورن قبل انتقالي وحبيت الحياة فيها والمستقبل للشباب. رغم قرب أستراليا عن نيوزلندا الا ان الحياة فيها مختلفة تماما عن استراليا. كانت أول ثلاثة أشهر صعبة جدا لعدم تمكننا من ايجاد منزل واقتناء سيارة."

وتابعت "لسه الدنيا بخير، بعد ان قمنا بتأجير المنزل. ذهبنا إلى رجل لديه محل اثاث وأخبرناه اننا قادمون جدد فساعدنا وقال لنا ان نأخذ الاثاث الذي نحتاجه وعندما نجد عمل نقسط له المبلغ."

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط 
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.
شارك

الأكثر متابعة

Dark,Gray,Office,Lobby,With,A,Concrete,Floor,,Loft,Windows

Omar came to Australia as a refugee. Now he's helping police better engage with Middle Eastern newcomers

11:55
WhatsApp Image 2023-08-09 at 9.41.19 AM.jpeg

مهرجان الجواهري العاشر يجمع الأدب والشعر والرسم والموسيقى في احتفالية رائعة

13:17
Dark Web

'مكان بشع تحصل فيه فظاعات كثيرة': الشرطة الأسترالية تفكك شبكة تستغل الأطفال جنسيا

زوج من الأيدي التي ترتدي قفازات زرقاء تحمل عينتين من الفطر

كيف تتعرفون على الفطر السام؟

BIKIES ARREST NSW

اعتقال المئات في حملة للشرطة الأسترالية على عصابات البايكيز

A group of men lighting a rainbow flag on fire

العراق يحظر استخدام مصطلح 'المثلية' ويستبدله بعبارة 'الشذوذ الجنسي'

08:10
SG Improving English - letters

هل تعاني من ضعف لغتك الإنجليزية: إليك خطوات سهلة لتعزيز مهاراتك

PENNY WONG PRESSER

الحكومة الأسترالية تنوي العودة لاستخدام مصطلح 'الأراضي الفلسطينية المحتلة' والمعارضة تنتقد

Latest podcast episodes

tax.jpeg

لماذا وجد البعض أنفسهم مدينين لمكتب الضرائب هذا العام بدلا من الحصول على عوائد ضريبية؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 10/8/2023

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 10/8/2023

cc

"خطوة في الاتجاه الصحيح": وزير فلسطيني يشيد بتصريحات وونغ حول "عدم شرعية" المستوطنات الإسرائيلية