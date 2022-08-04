دليل الاستقرار: الصحة الجنسية في المدارس الأسترالية وأفضل طريقة لمناقشة الثقافة الجنسية مع أطفالكم

النقاط الرئيسية: يتم تدريس الصحة الجنسية في المدارس الأسترالية من روضة الأطفال إلى الصف الثاني عشر

يتم تدريس المفاهيم المتعلقة بالجنس بما يناسب العمر وفقًا لنظرية نمو الطفل

يوصي الخبراء الآباء بالتحدث مع أطفالهم حول الصحة الجنسية في كثير من الأحيان وفي وقت مبكر

على الرغم من وفرة موارد التثقيف الجنسي في أستراليا يحصل العديد من المراهقين على المعلومات عبر الإنترنت أو عبر أصدقائهم أو من خلال زيارة الأطباء العامين

الصحة الجنسية هي جزء من الحياة العامة لكل شخص، وهي أبعد من ممارسة الجنس والحمل فقط، فيتضمن التثقيف الجنسي جوانب من نمو الطفل إلى مرحلة البلوغ، والنظافة الشخصية، والمشاعر الحميمية، كما أنها الحجر الأساس في الحفاظ على علاقات إيجابية وصحية.





ويتم تعليم الصحة الجنسية في المدارس الأسترالية من المرحلة التعليمية ما قبل المدرسية وحتى العام الأخير في المرحلة الثانوية. ويعتمد المنهج الوطني على نظرية نمو الطفل، والتي تأخذ في الاعتبار المراحل الجسدية والعاطفية والنفسية لنضج الإنسان.





توضح رينيه ويست، مستشارة التعليم الثانوي في وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز أن المناهج الدراسية الأسترالية تم تصميمها وفقًا للمعايير العلمية الدولية.





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"تعكس الموارد إرشادات اليونسكو الدولية بشأن التربية الجنسية، والتي تم تقييمها على مدى عقود للتأكد من أننا نتفق مع ما يجب تدريسه، للتأكد من أنه شامل لجميع الطلاب".



ماذا يتعلم الطلاب ومتى؟

يبدأ الأولاد في رياض الأطفال بتعلم الأسماء الصحيحة لأجزاء الجسم ووظائفها.





وفي المدرسة الابتدائية، يتم تعليمهم الصحة الإنجابية، وكيف يتغير الجسم خلال فترة البلوغ.





في المدرسة الثانوية، تتطور الدروس لتشمل الحمل، والسلوك الجنسي، ومنع الحمل، والأمراض المنقولة جنسياً. وعندما ينضج الطلاب يتم تعليمهم أيضاً موضوعات أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالعلاقات و أهمية الموافقة على العلاقة الحميمة.





"إنهم يتعلمون جوانب الخصوصية واستقلالية الجسم، وكذلك السلوكيات الوقائية".



Education experts Ms West and Ms Zemaitis say children learn about relationships and boundaries regarding affection at a very early age, so these are important topics to discuss in the context of sexual health. Source: Getty / Getty Images وتقول السيدة رينيه إن المعلمين يكيفون المنهج الدراسي مع السياق الثقافي والديني لمدرستهم، مع موازنة قيم التنوع والشمول في المجتمعات.





"معظم الشباب في فصولنا الدراسية، بغض النظر عن العمر، لديهم فضول، إنهم يريدون فقط أن يعرفوا أن ما يحدث لهم أمر طبيعي وأن الآخرين يختبرونه أيضاً"





التثقيف الجنسي الفعال يؤخر بدء ممارسة الجنس، كلما تمكنا من تعليمهم في وقت مبكر وكلما استطعنا التدريس أكثر، كلما كانوا أكثر دراية، وكانت القرارات التي يتخذونها أفضل Renee West, PDHPE Advisor Secondary Education, Educational Standards Directorate

Parents can reach out to schoolteachers for support and guidance regarding how to talk to their children about sexuality and how to maintain healthy relationships. Source: SBS



تعمل كاثي زمايتيس كمديرة المناهج في المرحلة الثانوية في وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز، وتقول إن الآباء يجب أن يشتركوا مع المدارس لتوفير مساحة آمنة للأطفال للتحدث أيضاً عن النشاط الجنسي في المنزل، لجعلهم يشعرون بالدعم والثقة لمناقشة صحتهم الجنسية والنظافة الشخصية والعلاقات.



إذا لم يشعر الطفل بالأمان، فمن المحتمل أنه سيبحث على الإنترنت عن إجابات، وقد لا يجد المعلومات الصحيحة Cathy Zemaitis, Director of Curriculum for Secondary Learners, NSW Department of Education.

LISTEN TO قد يكون إرسال الأطفال المصابين بالحساسية والحساسية المفرطة إلى المدارس مصدر قلق لكثير من الآباء ، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين وصلوا حديثًا إلى أستراليا ، والذين قد لا يكونوا على دراية بالأنظمة والإرشادات المعمول بها. SBS Arabic24 04/08/2022 05:49 Play

الاستعانة بطبيب عام

يمكن للوالدين الذين يشعرون بالحيرة حيال كيفية مناقشة مسائل الصحة الجنسية طلب المساعدة من مدارس أطفالهم، ويمكنهم أيضاً استشارة طبيب الأسرة أو الطبيب العام.





تعمل الدكتورة ماغالي باريرا كطبيبة عامة في غرب سيدني، وتقول إنه لسوء الحظ، يأتي معظم المراهقين بمفردهم لطلب النصيحة، لأنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون التحدث عن الجنس في المنزل.





وتقول إن العديد من المراهقين يطلبون سراً اختبارات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو تحديد النسل، لأنهم خائفون جداً أو محرجون من التحدث إلى والديهم، وتشجعهم الدكتورة ماغالي على مناقشة الموضوع مع أسرهم أو معلميهم، خاصة عندما يكونون أقل من 16 عاماً.



Dr Barrera encourages parents and young patients to discuss sexual health within a positive and scientifically-informed framework foremost, but without dismissing the family's own cultural values. Source: iStockphoto وتقول الدكتورة ماغالي إنها غالباً ما تذكر المراهقات الناشطات جنسياً باستخدام وسائل منع الحمل مثل الواقي الذكري، لتجنب الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسياً، وتضيف أن الصمت حول الجنس غالباً ما يدفع المراهقين إلى سؤال الأصدقاء أو البحث عن إجابات عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى حصولهم على معلومات خاطئة.





وتشير الدكتورة ماغالي إن معظم الآباء يأتون مع أطفالهم لمناقشة الصحة الجنسية عندما يصلون إلى مرحلة البلوغ الجنسي، أي عندما تصل الفتيات الى الدورة الشهرية، أو عندما يبدأ الأطفال في ممارسة العادة السرية، أو عند مواجهة مشاكل تتعلق بالبلوغ، تُنتهز هذه الفرص لفتح نقاش حول الصحة الجنسية، ومع ذلك، فإنها غالباً ما تواجه تحدياً يتمثل في مخالفة المعتقدات الدينية لبعض أفراد الأسرة.





وتقول الدكتورة ماغالي إنها تحاول التغلب على هذه الصعوبات من خلال الاحترام، والتمسك بالمعلومات العلمية الواقعية، واستخدام الإثباتات.





وتقول ماغالي إنها تحاول التغلب على هذه الصعوبات من خلال الاحترام، والتمسك بالمعلومات العلمية الواقعية، واستخدام الإثباتات.





وتعرض الدكتورة ماغالي نماذج أو صوراً للمرضى وتطلب منهم الإشارة إلى الصورة التي تصف حالتهم أو مرضهم على أفضل وجه.





وتوصي الدكتورة باريرا الآباء بمعالجة التثقيف الجنسي من خلال إبقاء الأمور بسيطة وصادقة لتجنب الالتباس.





"لا تكذب عليهم أبداً، إذا كنت لا تعرف الإجابة، فابحث عنها".



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موارد لمساعدة الوالدين

ديريك ماكورماك هو مدير شبكة Raising Children network ، وهي منظمة تعمل على تطوير موارد الأبوة والأمومة عبر الإنترنت وتوفر موارد واسعة لإرشاد الآباء حول كيفية إجراء محادثات مناسبة للعمر حول الصحة الجنسية.





ويقول ديريك إن العديد من الآباء يشعرون أن الحديث عن الجنس يمثل تحدياً، لأنهم قد يشعرون بالإحراج أو عدم الاستعداد للمواضيع التي قد تطرح.





وينصح الآباء بالتغلب على حالات عدم الأمان من خلال إجراء هذه المحادثات مبكراً، حيث سيتحسنون بمرور الوقت.





كما يوصي الآباء بإعداد أنفسهم من خلال البحث عن المعلومات مسبقاً .





"بالنسبة للأطفال حتى سن الثامنة، قد يرغبون في معرفة كيف تختلف أجساد الفتيات والفتيان، ومن أين يأتي الأطفال".





"قد يكون لدى الأطفال من سن 9 إلى 11 عاماً أسئلة حول النشاط الجنسي والعلاقات، وجميع أجزاء التطور الجنسي الطبيعي في هذه الفئة العمرية الأكبر سناً."





وتشارك خبيرة التعليم، رينيه ويست، نصيحة أخيرة لأولئك الذين يشعرون بالإحراج: "أفضل وقت لإجراء محادثة هو في السيارة، ليس عليك أن تنظرا إلى بعضكما البعض، لكن لا يمكن الهروب من المحادثة".





المزيد في التدوين الصوتي أعلاه.

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