كيف تتخلصون من ملابسكم غير المرغوب فيها بطريقة صديقة للبيئة في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: لا تضع الملابس أبداً في حاوية إعادة التدوير بمنزلك.

يقبل بعض تجار التجزئة الكبار الملابس في أي حالة لإعادة التدوير.

ينتهي الأمر بالتبرعات بالملابس ذات الجودة الرديئة في مكب النفايات على حساب المؤسسة الخيرية والبيئة.

أفاد مجلس الأزياء الأسترالي أننا نشتري ما متوسطه 56 قطعة ملابس جديدة كل عام. لكن هذه الملابس، وخاصة الموضة السريعة، تهترئ وتتلف بسرعة أو يمكن أن نمل منها، لذلك يجب علينا التخلص منها بمسؤولية. وهذا لا يعني رميها في مكبات النفايات، بل التبرع بها وإعادة تدويرها.



الحل ليس في حاوية إعادة التدوير

تشرح ريبيكا جيلينج، الرئيس التنفيذي لشركة Planet Ark، أن "القاعدة الذهبية هي عدم وضع الملابس أو الأحذية أو الأقمشة أو الشراشف أو المناشف أو أي منسوجات أخرى في حاوية إعادة التدوير الخاصة بمنزلك".



المشكلة مع المنسوجات التي تذهب إلى حاوية المهملات، بغض النظر عن حقيقة أنه لا يمكن إعادة تدويرها، إلا أنها تعلق في آلات إعادة التدوير وتوقف كل شيء. Rebecca Gilling, CEO of Planet Ark

بدلاً من ذلك، يمكنكم أن تحجزوا موعداً لخدمة تسليم هذه الملابس، إذ تقوم شركات معينة بأخذ الملابس غير المرغوب فيها وترتيب إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها مقابل دفع بعض الرسوم.



Source: Moment RF / Andrew Merry/Getty Images

تبرعوا بملابسكم إلى "op shop"

يحب الأستراليون التبرع بالملابس غير المرغوب فيها للجمعيات الخيرية. حيث أن تسليم هذه الملابس إلى متجر خيري، يُعرف باسم "op shop"، أو وضعها في صندوق خيري في السوق القريب منك، أمر لا يكلفك شيئاً.





تحقق هذه المتاجر في جميع أنحاء أستراليا ما يقرب من مليار دولار من الدخل للمحتاجين عن طريق بيع الملابس المتبرع بها. ومع ذلك، برغم النوايا الحسنة عند القيام بذلك، يجب علينا أن نكون حذرين فيما نتبرع به.





تقول السيدة جيلينج: "لا نريد أن يقوم الناس بالتبرع بملابس بالية لا يمكن ارتداؤها، أو قد عفا عليها الزمن لأنه يتعين عليهم إرسالها إلى مكب النفايات، وهذا يمثل تكلفة بالنسبة لهم".





تنفق المتاجر الخيرية حالياً حوالي 13 مليون دولار سنوياً للتخلص من الملابس والأشياء غير المرغوب فيها التي يتم وضعها في صناديقها.





يقول عمر سوكر الرئيس التنفيذي لشركة Charitable Recycling Australia أن هناك طريقة بسيطة لتقييم جودة ما يتم التبرع به.



ما لا يمكن أن تقدمه لصديق، من فضلك لا تعطيه للجمعيات الخيرية. Omer Soker, CEO of Charitable Recycling Australia

يمكنكم العثور على قائمة بالمحلات التجارية في جميع أنحاء أستراليا على



Charitable Recycling Australia ، بما في ذلك:



Salvos

Vinnies

Australian Red Cross

Save the Children

Lifeline

Anglicare

Brotherhood of St Laurence

يتوافر على الموقع أيضاً أداة "تأثير إعادة الاستخدام" لحساب انبعاثات الكربون التي تمنعها مع كل تبرع تقوم به.



Workers sorting out clothing at the St Vincent de Paul Society, a major charity recycling clothes, in Sydney. Source: AFP / PETER PARKS/AFP via Getty Images

سلموا ملابسكم لإعادة تدويرها

يمكنكم البحث عن برامج إعادة التدوير لدى بعض كبار بائعي التجزئة الرئيسيين.





تقول السيدة جيلينج: "تمتلك شركة H&M برنامجاً مجانياً لإعادة التدوير في متاجر مختارة لجميع أنواع الملابس والمنسوجات وفي أي حالة".





"وبالمثل، لدى Zara برنامج مجاني لجمع المنسوجات في متاجر مختارة. لدى Uniqlo أيضاً برنامج إعادة تدوير مجاني للملابس ذات العلامات التجارية الخاصة بها في أي حالة. ولدى Patagonia برنامج مقايضة لملابسهم، حيث يمكن للعملاء إرجاع ملابسهم البالية أو التالفة للحصول على رصيد من المتجر.





للعثور على متاجر مماثلة، يمكن زيارة موقع recyclingnearyou.com.au .





كما قد يكون لدى مجلس البلدية المحلي الخاص بمنطقتكم أيضاً مركزاً لتسليم هذه المنسوجات.





تقبل منظمة Planet Earth تبرعات الأحذية الرياضية في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند. وهي منظمة غير ربحية تقدم الأحذية الرياضية المُعاد استخدامها بحالة جيدة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.



قوموا بحضور معارض تبديل الملابس

تكتسب معارض تبديل الملابس مثل تلك التي تستضيفها The Clothing Exchange زخماً كبيراً.





يوضح آدم وورلينج، عضو بلدية مدينة سيدني، "إن تبديل الملابس الذي نقوم به مع The Clothing Exchange هنا في سيدني يمثل فرصة رائعة للأشخاص لإحضار الملابس التي ربما لم تعد تناسبهم، أو ربما فقدوا حبهم لها".





من الممتع تنظيف خزانة الملابس الخاصة بكم مع معالجة الاستهلاك المفرط.





ويضيف وورلينج، "ما نقوم به أيضًا هو إبقاء الملابس بعيدًا عن القمامة وإعطاء شخص ما فرصة ليحب شيئاً كنت تحبه ذات يوم".





قوموا بزيارة The Clothing Exchange للتعرف على معارض تبادل الملابس القادمة في جميع أنحاء البلاد.



Clothing hanging on hangers is shown. There are a variety of hangers and clothes in this shot. This was taken at a clothes swap party. Source: Moment RF / Marissa Powell/Getty Images

دعم الاقتصاد الدائري

نحن بحاجة إلى النظر في دورة الحياة الكاملة لملابسنا. تدعم منظمة Charitable Recycling Australia "الاقتصاد الدائري" حيث نهدف جميعًا إلى تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير حيثما نستطيع.



يتعلق الأمر حقاً بكونك وكيلاً جيداً للمنتجات. Omer Soker, CEO of Charitable Recycling Australia

يقول السيد سوكر، "ما يعنيه ذلك بالنسبة للملابس هو شراء العناصر التي تحتاجها حقًا، وجعلها تدوم طويلاً، وإصلاحها، وعندما يحين وقت التخلص منها، التبرع بها للجمعيات الخيرية حتى يتمكنوا من العثور على منزل آخر لها إذا كانت في حالة جيدة، أما إذا كانت في حالة سيئة أو تحتاج إلى التخلص منها، فابحث عن الوسيلة المناسبة".



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و إنستغرام.



