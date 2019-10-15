كيف يمكن حل نزاع الطلاق دون اللجوء الى المحاكم

النقاط الرئيسية: يمكنفي أستراليا لأحد الزوجين التقدم بطلب للطلاق دون موافقة الطرف الآخر ودون تقديم الأسباب

يمكن لمعظم الأزواج المطلقين تسوية مسائل الأبوة والأمومة بشكل رسمي دون الاضطرار إلى اللجوء إلى المحكمة

يشجع القانوني الأسترالي الأزواج المطلقين على محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء

الطلاق هو الإنهاء الرسمي للزواج. ولكن بالنظر إلى الآثار المعنوية والأبوية والمالية الهائلة للطلاق، يمكن للعائلات أن تكافح للوصول إلى تسوية مالية ودية دون تدخل المحكمة.





في أستراليا، يطلب من الزوجين إثبات أن زواجهما غير قابل للإصلاح كجزء من طلب الطلاق. يجب أن يثبتوا أنهم انفصلوا لأكثر من 12 شهرا وأن يوافقوا على ترتيبات الأبوة والأمومة والترتيبات المالية.





إليانور لاو شريكة في مكتب المحاماة الأسترالي Lang and Rogers. مختصة في قانون الأسرة منذ 15 عاما وتتمتع بخبرة في تسوية حالات الطلاق.





تقول السيدة إليانور إنه قبل اللجوء إلى القضاء، يجب محاولة تسوية الأمور المالية والأبوية رسميا أولا، ما لم تكن هناك استثناءات.





"إذا كنت ترغب في الذهاب إلى المحكمة فيما يتعلق بقضايا الأبوة والأمومة، فهناك شرط بأن الآباء يجب أن يكونوا قد شاركوا في حل النزاعات الأسرية أولاً"





"فيما يتعلق بالمسائل المالية، نشجع الأطراف على محاولة حل النزاعات بالطرق البديلة أولاً، تريد المحاكم في الوقت الحاضر أن ترى الأطراف حاولت على الأقل التفاوض قبل أن تلجأ للقضاء".



According to the Australian Bureau of Statistics, the median age for divorces in 2020 was 45.6 for males and 42.8 for females. The median duration of marriage to divorce was 12.2 years, and almost half of the divorces granted were of couples with children under 18. Credit: fabio formaggio / 500px/Getty Images

كيف تعمل الوساطة

في حين أن الذهاب إلى المحكمة قد يكلف عشرات الآلاف من الدولارات وقد تستغرق الإجراءات شهورا، إلا أن الوساطة يمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة والوقت.





تقول فاليري نورتون ، وهي ممارسة معتمدة لحل النزاعات الأسرية (FDRP)، إن الأرقام تظهر أن حوالي 90 في المئة من الأزواج المطلقين قادرون على حل نزاعاتهم بأنفسهم، وتجنب القضاء.





وقبل محاولة الوساطة، تقوم السيدة فاليري بتقييم احتمالية النجاح. تلتقي مع كل من الزوجين على حدة أولاً، لتقييم شعور كل منهما، وفهم ظروفهما الشخصية.





وكما تحدد أيضاً ما إذا كانت الوساطة مناسبة في قضيتهم، من خلال التأكيد على عدم وجود مشكلات تتعلق بالصحة العقلية، أو وجود تاريخ من العنف المنزلي، أو تعاطي المخدرات أو الكحول التي من شأنها أن تضع الزوجين في فئة معفاة من أجل عملية تسوية المنازعات الأسرية.





"ثم اذا كان من الممكن رؤية بعض القواسم المشتركة هنا، من المحتمل أن يتفقوا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، ثم نجتمع جميعاً في جلسة مشتركة لمناقشة كل موضوع واحداً تلو الآخر ".



There are many considerations to balance when you are going through a divorce. Australian state, territory and federal governments fund several emotional, financial and legal support services to assist those going through a separation. Source: Moment RF / Kmatta/Getty Images



خلال جلسات الوساطة، تساعد السيدة فاليري العملاء ومحاميهم في التفاوض بشأن التسويات. تحاول توجيههم بعيدًا عن الاضطراب العاطفي، للتركيز بدلاً من ذلك على النتائج العملية التي ستفيد الأطراف وأطفالهم.



الحل الوسطي هي العثور على الحل المقبول من الطرفين، لن يكون حل مثالي ويجب أن يكون حل يقبله الجانبين Valerie Norton, Family Dispute Resolution Practitioner and mental health expert

MORE FROM THE SETTLEMENT GUIDE كيف تتم عملية الطلاق في أستراليا؟ SBS Arabic24 15/10/2019 05:57 Play

تسوية الممتلكات والاتفاقيات المالية

في أستراليا هنالك ما يسمى ب‘no fault divorce’، هذا يعني أنه يمكن لأحد الزوجين التقدم بطلب للطلاق دون موافقة الطرف الآخر، ولا داعي لذكر أسباب الرغبة في إنهاء الزواج.





خلافًا للاعتقاد الشائع، لا يتم تقسيم الممتلكات والأصول بالضرورة إلى نصفين. تقول المحامية إليانور لاو إن على الأطراف طلب المشورة القانونية في هذا الشأن.





"عند تسوية الممتلكات، نحتاج إلى تحديد ما يجب تقسيمه، الثروة في أستراليا وكذلك الثروة خارج أستراليا".





"وثم هناك أنواع مختلفة من المساهمات التي سننظر لها ونجري تقييماً لها، المساهمات المالية والمساهمات غير المالية والمساهمات كربة منزل وأولياء الأمور".





The Australian legal system considers a number of variables to determine how property and assets are to be divided between separating parties. Source: Moment RF / boonchai wedmakawand/Getty Images "إذا كسب أحدكم مليون دولار اثناء العلاقة أو الآخر ديوناً فهذا يؤخذ بعين الاعتبار عند الانفصال، الأمر الثاني هو مساهماتك أثناء العلاقة، وهي مساهمات مالية وغير مالية".





"لا يتعلق الأمر بالمبلغ الذي تكسبه في العمل فقط، هل أعطاك الأهل نقوداً لشراء منزل؟ أم أنك عشت معهم لسنوات لتدخر لشراء منزل؟ هل ورثت المنزل؟ وغيرها من الاعتبارات".



اقرأ المزيد دليل الاستقرار: التخطيط لميزانية المنزل

الاعتبار الثالث في تسوية الممتلكات هو احتساب الاحتياجات المستقبلية لكل من الزوجين.





يبحث هذا التحليل في عمر كل زوج، والمكاسب المحتملة، والصحة العامة، من بين جوانب أخرى، لتحديد النسبة المئوية لكيفية تقسيم الأصول.





"ما يعنيه ذلك هو أنه هل هنالك أي أسباب في هذه الحالة يجب أن تخول طرفاً ما لتلقي المزيد قليلاً لأن هذا الشخص قد يحتاج إلى احتياجات أكبر للمضي قدماً؟ " السيدة لاو تشرح.





"مثالاً عللى ذلك هو إذا كان أحد الطرفين لديه الرعاية الأساسية للأطفال الصغار والمضي قدماً، فسيستمر هذا الطرف في تولي دور الأبوة الأساسي، وبالتالي فهو غير قادر على العمل، أو سيكسب دخل أقل بكثير من الطرف الآخر، قد يكون هذا النوع من الأسباب مبرراً لإجراء تعديل لصالح هذا الطرف".





يمكن للأطراف التوصل إلى اتفاق مالي أو اتفاق الأبوة والأمومة أثناء وساطة تسوية المنازعات الأسرية. غالبا ما ينصح المحامون العملاء كجزء من هذه العملية، أو حتى يشاركوا في المناقشة. بمجرد الوصول إلى اتفاق، يمكن تقديم المستندات الناتجة قانونا كموافقة.



Family Dispute Resolution Practitioners often work together with spouses and their lawyers during mediation to reach an agreement. Experts advise divorcing couples with children to consider their kids' wellbeing and needs during negotiations. Credit: Maskot/Getty Images

المشورة القانونية والدعم المعنوي

تقول السيدة إليانور إنه من المهم للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل الانفصال أن يضعوا المشاعر جانبا ويطلبون المشورة القانونية في أقرب وقت ممكن عمليا.





"في بعض الأحيان قد تتأخر الأطراف لأنها غير مستعدة، لكنني أعتقد أنه من المهم أن تعرف أين تقف، وما هي حقوقك والتزاماتك، وبعد ذلك يمكنك أن تأخذ بعض الوقت للتفكير في الأمر فيما يتعلق بما تريد القيام به، لكني أعتقد أنه من المهم جداً أن تحصل على استشارة قانونية في أسرع وقت ممكن".





قد يكون توقيع اتفاقية مالية ملزمة قبل بدء العلاقة أو أثناء سيرها مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في تجنب ضغوط الانفصال المحتمل في المستقبل. يمكن استخدام الاتفاقيات المالية الملزمة كتسويات نهائية.



Family Dispute Resolution Practitioners are registered and certified professionals, accredited by the Australian Attorney-General's Office. Source: Moment RF / d3sign/Getty Images



يمكن للأشخاص الذين لا يملكون ثروة كبيرة ولا يستطيعون تحمل تكاليف محام أو وسيط خاص الحصول على المشورة من المساعدة القانونية أو المراكز القانونية المجتمعية.





يمكنهم أيضًا الاتصال بـ Relationships Australia ، وهي خدمة تمولها الحكومة ، والتي يمكن أن تساعد العائلات في حالة الانفصال عن طريق تقديم مشورة قانونية محدودة ، وربطهم بالوسطاء والمستشارين المعتمدين مجانًا أو بتكلفة منخفضة.





"يمكن أن يؤدي استخدام خدمة من نوع Relationships Australia إلى تقليل الكثير من التكاليف التي قد تتكبدها بخلاف ذلك من خلال الذهاب إلى المحامين"يقول نيك تيبي ، الرئيس التنفيذي لشركة Relationships Australia.





اقرأ المزيد هل تعرف شروط حصولك على راتب تقاعدي داخل أستراليا أو خارجها؟

على الرغم من أن مؤسسة Relationships Australia لا يمكنها تمثيل العملاء في المحكمة، إلا أنها تستطيع تقديم الدعم العاطفي وخدمات المشورة للعائلات التي تمر في دعاوى قضائية.





"نحن أكثر بكثير من مجرد خدمة قائمة على المعاملات، نحن لا ننظر فقط إلى الطلاق ونقرر من يحصل على ماذا، نحن نساعد الناس على تصحيح الأمور، هناك الكثير من المشاكل التي ترافق الانفصال تحتاج الى حلول، وخاصة إذا كان هناك أطفال، فإن هناك علاقة مستمرة بين هؤلاء الآباء حتى لو كانوا مطلقين".





يقول خبراء الصحة العقلية والقانونية إن أهم شيء يجب مراعاته عند الطلاق هو الاحتياجات المستقبلية ورفاهية الأطفال.





والجزء الكبير من التعافي من الطلاق يأتي عند قبول الواقع الجديد بعد الانفصال.





"لا يُقصد من بعض العلاقات أن تدوم إلى الأبد، يمكن للناس المضي قدماً والتمتع بحياة سعيدة وناجحة حقًا، وربما سيكون لديهم علاقات جديدة بعد ذلك".



Resources

للحصول على الدعم المعنوي، يمكنك الاتصال Lifeline أو Beyond Blue .





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



