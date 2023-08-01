"ما زلت أعمل في الصيدلية في عمر 92" : ما هو سر الشباب الدائم لمصري العام د. فرج جبران؟





يستذكر د. جبران أجره الذي كان يبلغ 99 دولارًا كل أسبوعين آنذاك، ما يكاد يكفي لتغطية نفقات الايجار والذي قدره 128 دولارًا. لم يكن جبران بعيدًا عن وطنه الام الا بالجسد، فانطلق الى الخدمة المجتمعية من خلال المجلس الاستشاري المصري الأسترالي الذي أطلق عليه تسمية "المنتدى" وكرس وقتًا سخيًا للعطاء في المنظمات الخيرية.







92 year old Dr Farag Gobran awarded as the Egyptian of the year 2023 by The Australian Egyptian Forum Council - AEFC جبران الذي ذاق ألم خسارة ولد، يختار أن الا يحتفظ الا بحلاوة الأيام بامتنان عميق. وها هو اليوم يقدّم الرعاية لرفيقة الدرب سعاد ويقوم بتدبير المنزل وجمع العائلة اسبوعيًا على وجبة من صنع يديه.







4 Generations of Gobran boys: Dr Farag 91, Pishoy and Raphael, Teji & Elijah , Shaheer & Rueben (From left to right) كيف ينظر الى تكريم كلّل مسيرة حافلة بالعطاء؟ ماذا يوصي احفاده واحفاد احفاده؟ ما سر شبابه الدائم؟ وكيف يجمع بين الابوّة، الخدمة المجتمعية وشغف الصيدلة؟



الإجابة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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