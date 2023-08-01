"ما زلت أعمل في الصيدلية في عمر 92" : ما هو سر الشباب الدائم لمصري العام د. فرج جبران؟

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Egyptian of the year Dr Farag Gobran with his wife Souad in a blooming 68 year old marriage

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كرّم المجلس الاستشاري الأسترالي المصري د. فرج جبران كمصري العام لسنة 2023 ليس لأنه معمّرٌ فحسب، بل لأن العمر يليق به وبعطائه المجتمعي، الكنسي والمهني الذي ينسكب في ربيعه ال92. ولد د. جبران عام 1931 في المحمودية في مصر وهو واحد من 9 أطفال. هناك عاين حب الوالدين المتفانيين. درس مهنة الصيدلة، وتزوج رفيقة القلب سعاد فرزقا بثلاثة أطفال شهير وماجد ونادين. ترك عملًا ناجحًا في مصر وأجرًا شهريًا يوازي أجر وزير، ليحمل عائلته الى بلد المساواة فكانت استراليا وجهة الهجرة للصيدلي الشاب عام 1970 حيث اقام في ضيافة عائلة شقيقته، في بيت اتّسع لعائلتين. كافح ليحصل على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في غضون اشهرمن وصوله وانطلق في مسار استقرار صعب ومتطلّب.


يستذكر د. جبران أجره الذي كان يبلغ 99 دولارًا كل أسبوعين آنذاك، ما يكاد يكفي لتغطية نفقات الايجار والذي قدره 128 دولارًا. لم يكن جبران بعيدًا عن وطنه الام الا بالجسد، فانطلق الى الخدمة المجتمعية من خلال المجلس الاستشاري المصري الأسترالي الذي أطلق عليه تسمية "المنتدى" وكرس وقتًا سخيًا للعطاء في المنظمات الخيرية.


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92 year old Dr Farag Gobran awarded as the Egyptian of the year 2023 by The Australian Egyptian Forum Council - AEFC
جبران الذي ذاق ألم خسارة ولد، يختار أن الا يحتفظ الا بحلاوة الأيام بامتنان عميق. وها هو اليوم يقدّم الرعاية لرفيقة الدرب سعاد ويقوم بتدبير المنزل وجمع العائلة اسبوعيًا على وجبة من صنع يديه.


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4 Generations of Gobran boys: Dr Farag 91, Pishoy and Raphael, Teji & Elijah , Shaheer & Rueben (From left to right)
كيف ينظر الى تكريم كلّل مسيرة حافلة بالعطاء؟ ماذا يوصي احفاده واحفاد احفاده؟ ما سر شبابه الدائم؟ وكيف يجمع بين الابوّة، الخدمة المجتمعية وشغف الصيدلة؟

الإجابة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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