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كيف فاجأ النجم جوني ديب طفلا يحتضر بمناسبة عيد الميلاد؟

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US Depp Heard Trial

Johnny Depp walks to a lunch break at the Fairfax County Circuit Court in Fairfax, Va., Monday May 2, 2022. Source: AP / Steve Helber/AP

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نشر في: 23/12/2022 11:34am, آخر تحديث: 23/12/2022 12:14pm
By Petra Taok Al Hindi, Christelle Bassil
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 23/12/2022 11:34am, آخر تحديث: 23/12/2022 12:14pm
By Petra Taok Al Hindi, Christelle Bassil
المصدر: SBS
فاجأ النجم جوني ديب حلم طفل ميؤوس من شفائه عندما كلمه بالفيديو، وأهداه لعبة إلكترونية، بمناسبة الكريسماس.

أدخل نجم هوليوود البهجة على قلب كوري، البالغ من العمر 11 عاما، عندما لعب له، لمدة 20 دقيقة، شخصية، كابتن سبارو، التي يهواها.

وقد خضع كوري لعمليتين جراحيتين فاشلتين، لزراعة القلب. وتقول عائلته إنهم لا يعرفون كم سيعيش.

تحدثت بترا طوق وكريستال باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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