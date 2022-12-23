كيف فاجأ النجم جوني ديب طفلا يحتضر بمناسبة عيد الميلاد؟

فاجأ النجم جوني ديب حلم طفل ميؤوس من شفائه عندما كلمه بالفيديو، وأهداه لعبة إلكترونية، بمناسبة الكريسماس.





أدخل نجم هوليوود البهجة على قلب كوري، البالغ من العمر 11 عاما، عندما لعب له، لمدة 20 دقيقة، شخصية، كابتن سبارو، التي يهواها.





وقد خضع كوري لعمليتين جراحيتين فاشلتين، لزراعة القلب. وتقول عائلته إنهم لا يعرفون كم سيعيش.





تحدثت بترا طوق وكريستال باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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