المسيحيون الأردنيون يحتفلون بعيد الميلاد في مدينة ملبورن الأسترالية

النقاط الرئيسية: المفارقة بعيد الميلاد في أستراليا أنه يُحتفل به في الصيف عكس دول العالم الأخرى.

الجالية الأردنية في ملبورن تجتمع في الجمعية الأردنية ويعيشون حالة الفرح ما بين الولائم والهدايا للأطفال.

ميزة العيد أنه يرسم الفرح على شفاه الأطفال بالزينة، والملابس، والهدايا، ويعكس الفرح على قلوب العائلات.

وقال نبيل مرجي المقيم في مدينة ملبورن في حديث له مع إذاعة أس بي أس عربي24: " إنهم كعائلة يبذلون قصارى جهدهم لنقل الفرحة لأطفالهم بما يتناغم مع العادات الجميلة التي توارثوها من الآباء في الأردن، عبر التحضير المسبق."





وأوضح المهندس نبيل: "أن المفارقة الواضحة بعيد الميلاد في أستراليا، أنه مختلف عن البلاد الأخرى، بأنه يأتي في فصل الصيف، بينما في كثير من البلاد يعيشون أجواء العيد في فصل الشتاء والبعض الآخر يحتفلون به مع تساقط الثلوج".





يستعد نبيل وعائلته بتحضيرات العيد من أوائل شهر ديسمبر باختيار الملابس والهدايا والزينة في كل أنحاء المنزل إضافة لتحضيرات كعك العيد.



ويؤكد نبيل أن جميع منازل الحي الذي يقطنه تعيش حالة من الفرح والابتهاج تلاحظه في الأشجار والزينة.





وفي المقابل، يتذكر المهندس نبيل مرجي حالة الفرح والترابط الأسري والبساطة في العيد عندما كان صغيراً في الأردن، حيث يجتمع الأقارب في بيت الجد على وجبة يلتف حولها جميع أفراد العائلة، والأطفال يستمتعون بالهدايا ذات القيمة المالية المتواضعة لكنها ذات قيمة معنوية عالية.



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الفنان الأردني الأسترالي صليبا حداد المقيم أيضاً في ملبورن يقول: "إنه يعيش حالة الاستعداد لأجواء العائلية مع أسرته كرجل حديث عهد مع الأبوة، وبدأ الاستعداد والتخطيط له من أواسط شهر نوفمبر".





ويضيف: "إن القيمة الحقيقية في العيد، هي أنك تشعر بقيمة وتفاصيل ما كان يصنعه الوالدان لك في صغرك في العيد لتكون سعيداً". وهو ما يعمل على تطبيقه مع أفراد عائلته هنا في ملبورن.



ويوضح صليبا أن الجالية الأردنية هنا في ملبورن تجتمع في الجمعية الأردنية في الولاية وتلتقي بكل أفرادها يعيشون حالة الفرح ما بين الولائم والهدايا للأطفال، حيث يرى أن ميزة هذا العيد أنه يرسم الفرح على شفاه الأطفال بالزينة، والملابس، والهدايا، وبالتالي ينعكس على العائلات التي تحتفل به".





موسم هذا العيد حافل للمطرب صليبا حداد حيث يقيم حفلات متعددة في ملبورن، ويتوجه بعدها لمدينة بريزبن، ليعود للاحتفال مع عائلته الصغيرة وهو العيد الحقيقي بالنسبة له.



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وتشكّل المسيحية في الأردن ثاني الديانات انتشاراً بين السكان بعد الإسلام.





والمسيحيون في الأردن مندمجون بشكل استثنائي في المجتمع الأردني، وهناك حالة تعايش وتآخٍ تربط المواطنين بعادات وتقاليد متشابهة.





ويخصص للمسيحيين 9 مقاعد من أصل 130 مقعدًا في البرلمان الأردني، كما أن لهم حضوراً فاعلاً في المجتمع.





وقد برز عدد وافر من الشخصيات المسيحية على الصعيد العسكري، والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي الأردني.





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