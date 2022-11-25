مدينة إربد الأردنية "عاصمة للثقافة العربية لعام 2022" وفعالية في سيدني للإحتفاء بها

النقاط الرئيسية وقع الاختيار على مدينة اربد الأردنية "عاصمة للثقافة العربية" لعام 2022

نسبة الحضور العربي في إربد تفوق باقي الدول العربية والعواصم الأخرى وفق ما قال الأمين العام لوزارة الثقافة في الأردن

تقيم الجمعية الأسترالية الأردنية بالتعاون مع المجلس الثقافي العربي في سيدني، أمسية ثقافية يشارك فيها كل من الدكتور عماد برو والشاعر فؤاد نعمان الخوري والشاعرة أمان السيد وابن اربد البروفسور أحمد هادي الشبول وعازف القانون محمد ليلو.

ابتداءً من الأول من كانون الثاني يناير المُقبل، تبلس مدينة اربد "عروس الشمال" في الأردن حلة جديدة تحتفي بالثقافة والأدب والفنون ضمن احتفالات المدينة باختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2022 وبإشراف من لجنة يرأسها رئيس الوزراء الأردني.





وبدورها علّقت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار على هذا الخبر بالقول ان المدينة "مصدر فخر واعتزاز لعموم الأردنيين".





واعتبرت الوزيرة هذا الحدث "فرصة لتقديم المدينة إلى العالم بالطريقة التي تستحقها وفرصة لدعم المنتج الثقافي والأردني."



تحتوي مدينة إربد على معالم تاريخية واثرية وتشتهر بالزراعة.

وستتضمن الفعاليات لهذا العام مشاركة وفود عربية ستسعى لتسليط الأضواء على الثقافة العربية في ندوات شعرية ومهرجانات أدبية ستكون متاحة للجمهور.





وبناء على إحصائية حديثة لجامعة الدول العربية جاء إن نسبة الحضور العربي في إربد تفوق باقي الدول العربية والعواصم الأخرى وفق ما قال الأمين العام لوزارة الثقافة في الأردن هزّاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة خلال حضوره افتتاح مهرجان الرمثا للشعر العربي التاسع عشر.



اقرأ المزيد البروفسور أحمد شبول: من بلدة صغيرة في الأردن إلى رئاسة أحد أقسام جامعة سيدني

Prof Ahmad Chboul Credit: Prof Ahmad Chboul وبهذه المناسبة، تقيم الجمعية الأسترالية الأردنية بالتعاون مع المجلس الثقافي العربي في سيدني، أمسية ثقافية يشارك فيها كل من الدكتور عماد برو والشاعر فؤاد نعمان الخوري والشاعرة أمان السيد وابن اربد البروفسور أحمد هادي الشبول وعازف القانون محمد ليلو.





التقينا بمنظم الفعالية أخصائي العلاج الوظيفي د. ياسر محمد وحدثنا عن مدينة إربد قائلاً: "تاريخياً كان اسمها ارابيلا والمدينة امتداد لسهل حوران. في إربد أربع جامعات ما جعلها وجهة الكثير من الطلاب العرب والأجانب."





Tourists walk around the in the ancient Romanian city of Jerash, Jordan, north of Amman which is one of the old Decapolis Source: AP

اربد مسقط رأس الشاعر الأردني مصطفى وهبي التل وهو من أهم شعراء الأردن ومعروف بحسه القومي العربي.

وأوضح د. ياسر أن القائمين على الفعالية حرصوا على مشاركة أكبر عدد ممكن من الأدباء والشعراء العرب في الأمسية وتسليط الأضواء على الإنتاج الأدبي والبصمة المميزة التي تركها البروفسور الشبول من خلال مسيرته الأكاديمية وتبوئه لمنصب رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في إحدى أرقى جامعات أستراليا، جامعة سيدني.





تقام الفعالية في الخامس من كانون الأول ديسمبر في تمام السابعة مساءً في Lakemba Senior Citizens Center ولمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال بمديرة التنسيق سناء أبو خليل على الرقم 0416029637





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