"لقد خذلتنا أمريكا": لماذا أجهشت النجمة كاتي بيري بالبكاء أثناء غناء أحد المتسابقين في American Idol؟

20th Anniversary Celebration of "American Idol"

The judges of the show Lionel Richie, from left, Katy Perry and Luke Bryan arrives at the 20th Anniversary Celebration of "American Idol" on Monday, April 18, 2022, at Desert 5 Spot in Los Angeles. (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP) Credit: Willy Sanjuan/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أجهشت النجمة الأميركية كاتي بيري بالبكاء بعدما حكى أحد متسابقي الموسم الـ21 من برنامج American Idol عن نجاته من حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية تكساس.

وقالت بيري: "الأمر ليس عادياً. بلدنا خذلنا. كان يجب أن تغنّي اليوم لأنك تحبّ الموسيقى، ليس لأنك مررت بتلك المأساة. لم يكن عليك أن تخسر ثمانية من أصدقائك. آمل أن نذكر الناس بأن علينا التغيير أتعرف لماذا؟ لأنني خائفة أيضاً".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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