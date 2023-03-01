"لقد خذلتنا أمريكا": لماذا أجهشت النجمة كاتي بيري بالبكاء أثناء غناء أحد المتسابقين في American Idol؟

أجهشت النجمة الأميركية كاتي بيري بالبكاء بعدما حكى أحد متسابقي الموسم الـ21 من برنامج American Idol عن نجاته من حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية تكساس.





وقالت بيري: "الأمر ليس عادياً. بلدنا خذلنا. كان يجب أن تغنّي اليوم لأنك تحبّ الموسيقى، ليس لأنك مررت بتلك المأساة. لم يكن عليك أن تخسر ثمانية من أصدقائك. آمل أن نذكر الناس بأن علينا التغيير أتعرف لماذا؟ لأنني خائفة أيضاً".







تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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