"لا دين، لا سياسة، لا رئيس ولا مرؤوس!": راطبة أدبية وإجتماعية تجمع ستّين سيدة عربية في سيدني

رابطة "خير جليس" هي رابطة أدبية وإجتماعية، قامت بتأسيسها سنة 2019 أربع سيدات من أصول عربية (فلسطينية، عراقية ولبنانية).





بدأت الرابطة كصالون أدبي يعنى بقراءة الكتب الأدبية، كتابة الشعر ومناقشة فيلم أو كتاب، ومن ثم تطورت إلى لقاءات مستمرة يتم خلالها مناقشة مواضيع إجتماعية، فنية وأدبية مختلفة.



وشغلت هذه الرابطة إهتمام العديد من السيدات العربيات في سيدني، منهنّ شاعرات، كاتبات، دكاترة، إعلاميات، مترجمات، أطباء نفسيين، ومدرّسات بالإضافة إلى مواهب فنية متععددة كالرسم، الغناء، الرقص والشعر وغيرها.



Source: Supplied واليوم تضم رابطة "خير جليس" حوالي الستين سيدة، يجمعهنّ الفن، الأدب، التواصل الإجتماعي وإعلاء شأن المرأة.





وتتميز الرابطة كونها:



عابرة للقوميات، عابرة للطوائف، عابرة للدين وعابرة للسياسة

"للرابطة مظلة، العلمانية والديمقراطية أي لا أثر للدين والسياسة فيها"





"لا دين، لا سياسة، لا رئيس ولا مرؤوس!"



Source: Supplied وتعود تسمية الرابطة "خير جليس" إلى بيت شعر للمتنبي يقول: "أعزّ مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب".





فالجليس يمكن أن يكون قراءة كتاب، مناقشة، حضور فيلم، سماع موسيقى أو عزف موسيقى، رسم أو أي شيء يرفع من شأن الإنسان روحياً ومعنوياً





وأشارت فرنسيس أن الرابطة تقوم كل سنة بأربع نشاطات ثابتة ألا وهي الإحتفال بيوم المرأة العالمي، عيد الأم، نزهة في بداية فصل الربيع بالإضافة إلى إحتفال في آخر السنة.





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وتتخلل السنة أيضاً العديد من ورشات العمل الفنية والإجتماعية كورشة كتابة الخط العربي، جلسات يوغا، رحلات ترفيهية وكورال فني.





وقالت السيدة فرنسيس أن إصدار كتاب الأديبة كاميليا نعيم "شيء يشبهني"، أحدث إنطلاقة وإنتشار واسع للرابطة في سيدني.



Source: Supplied ونوهت فرنسيس على أهم إنجازات الرابطة، وهي مجموعة كتب يعملن عليها تسع من الكاتبات العضوات في رابطة "خير جليس". تولت عملية التنسيق البروفيسورة علا غنوم مع الدكتورة لبنى هيكل.





وستتضمن هذه الكتب قصص هجرة الكاتبات من وطهن الأم إلى أستراليا



كيف وصلنا إلى هذه البلاد، كيف كانت الرحلة، كيف تصالحنا مع هذا المجتمع وكيف حقّقنا نجاحاً في هذا الوطن.

وختمت فرنسيس أن هذه الرابطة لم تكن في الأصل محصورة بالنساء، إنما إرتأينا لاحقاً أن هذا الأمر يضفي راحة اكثر بالتعامل مع بعضنا البعض، ولكن من الممكن في المستقبل أن تتضمن رجالاً أيضاً.





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