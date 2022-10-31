يوم المسجد المفتوح: فرصة للتعايش وشرح التعاليم الإسلامية لغير المسلمين

النقاط الرئيسية قامت الجمعية الإسلامية اللبنانية في لاكمبا أول أمس السبت يوم المسجد المفتوح

تتعتبر الجمعية الإسلامية اللبنانية هي الجمعية الأولى التي أطلقت مبادرة يوم المسجد المفتوح على مستوى القارة الاسترالية عام 2014

الهدف من المسجد المفتوح هو الاجابة على اي استفسار أو سؤال أو أي شيء يرغب الحاضرون في معرفته

أقامت الجمعية الإسلامية اللبنانية في لاكمبا أول أمس السبت يوم المسجد المفتوح Open Mosque Day بحضور نخبة من رجال الدين الأفاضل والنواب المحليين والفيدراليين، بالإضافة إلى عدد كبير من الأستراليين من خلفيات ثقافية متنوعة.



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وتعتبر الجمعية الإسلامية اللبنانية هي الجمعية الأولى التي أطلقت مبادرة يوم المسجد المفتوح على مستوى القارة الاسترالية عام 2014 بهدف التعارف والتعايش مع كل المجتمعات سواء المسلمة أو غير المسلمة والإطلاع على عاداتهم وتقاليدهم.





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وقال مع السيد خالد علم الدين الرئيس التنفيذي للجمعية الاسلامية اللبنانية في لاكمبا إن الهدف الآخر من المسجد المفتوح هو الاجابة على اي استفسار أو سؤال أو أي شيء يرغب الحاضرون في معرفته."



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وأضاف السيد خالد، لبرنامج أستراليا اليوم، أن يوم المسجد المفتوح هو يوم معلواتي ويوم تعايش أيضا. تعايش ما بين المجتمعات المختلفة وهذا هو أهم هدف للتعددية الثقافية في أستراليا.





وتُقيم الجمعية يوم المسجد المفتوح كل عام، الا انه توقف لمدو عامين بسبب جائحة كورونا. وهذا العام كانت الفعاليات مميزة وتضمنت فتح حوالي من 16-22 مسجداً في عموم الولايات الأسترالية.





وتابع السيد خالد علم الدين الرئيس التنفيذي للجمعية الاسلامية اللبنانية في لاكمبا "كان يوماً ترحيبياً وكان البرنامج مكثفاً من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصراً. وتضمن شرحاً للتعاليم الاسلامية والأشياء الموجودة في المسجد وأهميتها والتصاميم داخل المسجد.





وخلص السيد خالد إلى القول إن الإجابة على كل اسئلة الحاضرين كانت عن طريق لجنة مؤلفة من العلماء ورجال الدين الأفاضل.





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