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"فلنضع العاطفة جانبا": كيف قيّم مستمعو أس بي أس فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022

أس بي أس عربي۲٤

Players of France celebrate their victory after the FIFA World Cup Qatar 2022 semi final match between France and Morocco.jpg

لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بفوزهم على المغرب في نصف نهائي كأس العالم في قطر على ملعب البيت في الخور في 14 كانون الأول ديسمبر 2022

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نشر في: 15/12/2022 5:27pm
By Iman Riman
تقديم: Iman Riman, Hana Yassin
المصدر: SBS

بعد مسيرة أدهشت العالم، خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم مساء الأربعاء 14 كانون الأول ديسمبر 2022. استمعوا إلى آراء عينة من مستمعي برنامج "أستراليا اليوم" في تقييم للمباراة وأداء المنتخب المغربي في هذه البطولة.

نشر في: 15/12/2022 5:27pm
By Iman Riman
تقديم: Iman Riman, Hana Yassin
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • فرنسا تسجل هدفين في شباك المغرب وتتأهل لنهائيات كأس العالم
  • إشادة بإنجاز المغرب كأول دولة عربية وأفريقية تتأهل إلى الدور النصف النهائي
  • مستمعو أس بي أس عربي يشيدون بإنجاز المغرب ويحللون أسباب الخسارة
تأهل منتخب فرنسا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم المقامة في قطر على حساب نظيره المغربي، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت بمدينة الخور، وانتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدفين مقابل لا شيء لأسود الأطلس.
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أحرز الهدف الأول ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء مستغلا خطأ من الدفاع المغربي. وأحرز الهدف الثاني راندال كولو مواني في الدقيقة الـ 79، ليقضي بذلك على ما تبقى من آمال في المباراة للفريق المغربي.

وبهذه النتيجة، تسدل الديوك الفرنسية الستار على ملحمة تاريخية صنعها أسود الأطلس المغاربة في أول مونديال تنظّمه دولة عربية وشرق أوسطية.
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ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في مباراة النهائي يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب استاد لوسيل، فيما ينافس المنتخب المغربي نظيره الكرواتي على المركز الثالث يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب استاد خليفة الدولي.

وهذه هي أول مرّة في التاريخ يخوض فيها بلد أفريقي أو عربي مباراة في نصف نهائي كأس العالم.

استمعوا إلى آراء عينة من مستمعي برنامج "أستراليا اليوم" في تقييم للمباراة وأداء المنتخب المغربي في هذه البطولة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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