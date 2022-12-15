"فلنضع العاطفة جانبا": كيف قيّم مستمعو أس بي أس فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022

النقاط الرئيسية فرنسا تسجل هدفين في شباك المغرب وتتأهل لنهائيات كأس العالم

إشادة بإنجاز المغرب كأول دولة عربية وأفريقية تتأهل إلى الدور النصف النهائي

مستمعو أس بي أس عربي يشيدون بإنجاز المغرب ويحللون أسباب الخسارة

تأهل منتخب فرنسا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم المقامة في قطر على حساب نظيره المغربي، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت بمدينة الخور، وانتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدفين مقابل لا شيء لأسود الأطلس.



أحرز الهدف الأول ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء مستغلا خطأ من الدفاع المغربي. وأحرز الهدف الثاني راندال كولو مواني في الدقيقة الـ 79، ليقضي بذلك على ما تبقى من آمال في المباراة للفريق المغربي.





وبهذه النتيجة، تسدل الديوك الفرنسية الستار على ملحمة تاريخية صنعها أسود الأطلس المغاربة في أول مونديال تنظّمه دولة عربية وشرق أوسطية.



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ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في مباراة النهائي يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب استاد لوسيل، فيما ينافس المنتخب المغربي نظيره الكرواتي على المركز الثالث يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب استاد خليفة الدولي.





وهذه هي أول مرّة في التاريخ يخوض فيها بلد أفريقي أو عربي مباراة في نصف نهائي كأس العالم.





استمعوا إلى آراء عينة من مستمعي برنامج "أستراليا اليوم" في تقييم للمباراة وأداء المنتخب المغربي في هذه البطولة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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