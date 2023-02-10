"لغة المستقبل": كيف نجحت د. ماجدة عواودة في تطوير طريقة تدريس الرياضيات في أستراليا؟

النقاط الرئيسية هناك فجوة كبيرة بين الجنسين بمختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في جميع أنحاء العالم، فعلى الصعيد العالمي يقدر عدد الباحثين من النساء بـ33% فقط وتمثل النساء 22% فقط من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي.

تقول المتخصصة في تدريس الرياضيات د. ماجدة عواودة ان الاستقلالية المادية للمرأة ضرورية لتتمكن من الإبداع في شتى المجالات

يحتفي العالم في 11 شباط فبراير من كل عام بالنساء والفتيات العاملات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ويحمل اليوم لهذا العام شعار IDEA وهو اختصار لكلمات: أبعد، برهن، ارتقِ وتقدم.

يحتفي العالم في 11 شباط فبراير من كل عام بالنساء والفتيات العاملات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ويحمل اليوم لهذا العام شعار IDEA وهو اختصار لكلمات: أبعد، برهن، ارتقِ وتقدم.





وتسعى فعاليات هذا اليوم الى انتزاع الاعتراف بأن التقدم في المساواة بين الجنسين والتقدم في العلوم يسيران جنبًا إلى جنب عند محاولة معالجة القضايا العالمية في مختلف ميادين الحياة.





وعلى مر السنين، كانت هناك فجوة كبيرة بين الجنسين بمختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في جميع أنحاء العالم، فعلى الصعيد العالمي يقدر عدد الباحثين من النساء بـ33% فقط وتمثل النساء 22% فقط من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي.



تمثل النساء 28% من خريجي الهندسة ولكن أبحاث الأمم المتحدة تظهر أن المرأة في هذه المجالات ما زالت تعاني من التحيز ضدها.

للإضاءة أكثر على هذا اليوم وأهميته، تحدثنا مع الدكتورة ماجدة عواودة، المتخصصة في مجال تعليم الرياضيات ومديرة Global Education Academy.





عادت د. عواودة بالذاكرة إلى طفولتها وكيف تولّد شغفها بالعلوم عموماً والرياضيات على وجه الخصوص: "في سبعينيات القرن الماضي لم تكن فرص التعليم متاحة بشكل كبير. لم يتوفر الانترنت أو الكثير من الكتب. بدأت بقراءة الكتب القديمة في بيتنا وعمري لا يتجاوز السادسة."



Dr Majeda Awawdeh and her children Source: SBS

منذ صغري ووالدي يناديني دكتورة. بدون هذا الايمان بقدراتي لم أكن لأصل لما وصلت إليه اليوم.

هل يترتب على النساء بذل جهود إضافية لإثبات أنفسهن في المجالات العلمية؟





تقول د. ماجدة أنها وبعد سنوات طويلة من العمل وامتلاك أكاديميتها الخاصة، ما زالت تشعر بشيء من التمييز ضدها: "باشرت تعليمي الجامعي وأنا متزوجة وتابعت دراساتي ولدي أطفال. كنت أسمع كثيراً بأن زوجي وأولادي أولى بوقتي. الضغوطات الاجتماعية كثيرة ولو كانت بجملة عابرة. حتى أستراليا لم تكن استثناءً من ذلك وما زالت مجالات عمل عدة يهمين عليها الرجال على نطاق واسع."





المجالات العلمية والاستقلالية المادية





تقرّ د. عواودة أن الاستقلالية المالية تحتل أهمية كبيرة في استقرار المرأة: "هذا كان اهم عامل في حياتي الشخصية. بدون استقلال اقتصادي لم اكن لأبقى على قيد الحياة. من لديه الاستقلال المالي هو الذي سيصل. لن تستطيعي تحقيق ذلك دون شهادات أكاديمية وتفوق."



يجب أن نقول لبناتنا أنهم قادرات على دخول كل المجالات. علينا أن نطلعهن على أمثلة مشرقة لنساء عربيات رائدات.

Who cares about Maths Anyway هو عنوان أحد الكتب التي أصدرتها د. ماجدة ونظرت فيه بالتفاصيل في الواقع التعليمي للنظام الأسترالي: "عندما التحق ابني بالصف السابع في بداية وصولنا لأستراليا، كنت أعتقد أن أستراليا أكثر تطوراً في تدريس العلوم والرياضيات. كنت معلمة للمرحلة الثانوية وبدأت في رسالة دكتوراه نظره في طريقة تعلم طلاب المرحلة الابتدائية لمادة الرياضيات."





استمعوا إلى المقابلة مع د. ماجدة عواودة في الملف الصوتي أعلى الصفحة.



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