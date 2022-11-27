لماذا تم توقيف الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بعد عودتها من الولايات المتحدة؟

تم تدوال اسم النجمة منة شلبي مؤخرا بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر احتجازها في مطار القاهرة لعدة ساعات بعد عودتها من رحلة إلى الولايات المتحدة.





وقد تم توقيف النجمة في المطار يوم 25 نوفمبر للاشتباه في حيازتها حلويات تحوي مواد مخدرة. وبعد ساعات أمرت النيابة بإخلاء سبيل الفنانة بضمان مالي يقدر بـ 50 ألف جنيه وإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي.





وقد نشرت وسائل إعلامية عديدة صور للمضبوطات بالإضافة إلى صورة لجواز سفر الممثلة المشهورة دون إخفاء بياناتها الشخصية ورقمها القومي مما أثار نقاشا واسعا حول حقها في الخصوصية.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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