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لماذا تم توقيف الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بعد عودتها من الولايات المتحدة؟

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Menna Shalaby.png

الفنانة منة شلبي Credit: @mennashalaby

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نشر في: 28/11/2022 10:50am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 28/11/2022 10:50am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
تم تدوال اسم النجمة منة شلبي مؤخرا بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر احتجازها في مطار القاهرة لعدة ساعات بعد عودتها من رحلة إلى الولايات المتحدة.

وقد تم توقيف النجمة في المطار يوم 25 نوفمبر للاشتباه في حيازتها حلويات تحوي مواد مخدرة. وبعد ساعات أمرت النيابة بإخلاء سبيل الفنانة بضمان مالي يقدر بـ 50 ألف جنيه وإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي.

وقد نشرت وسائل إعلامية عديدة صور للمضبوطات بالإضافة إلى صورة لجواز سفر الممثلة المشهورة دون إخفاء بياناتها الشخصية ورقمها القومي مما أثار نقاشا واسعا حول حقها في الخصوصية.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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