"جمعنا أنا وناصيف زيتون مسرح واحد وميكرفون واحد": ميشيل الحاج موهبة غنائية شابة يطلق مشواره الفني بخطى ثابتة

استضاف بيت المزيكا الفنان ميشيل الحاج الذي بدأ مشواره الفني من أستراليا، وهو شاب سوري وصل إلى أستراليا مؤخراً، وبدأ العمل على موهبته الغنائية التي تلاقي استحساناً كبيراً لدى الجمهور.





ويتحدث ميشيل عن بدايته مع الغناء حيث كان والداه أول من لاحظ موهبته الغنائية، ودائماً ما شجعاه على الغناء، ولكن لم يكن ميشيل مستعداً للظهور الى العلن، وذلك بسبب شخصيته الخجولة.



وقال ميشيل إن أول فيديو أطلقه على مواقع التواصل الاجتماعي جاء عن طريق الصدفة، حيث صوّر فيديو وهو يغني بجانب أحد أصدقائه، ونشر صديقه الفيديو، ليجد ميشيل الفيديو منتشراً بشكل واسع في اليوم التالي، مما جعله يدرك أنه يمتلك موهبة يجب العمل عليها ويشاركها على العلن.





"منذ ذلك الحين بدأت الغناء والعمل على تطوير موهبتي".



يصف ميشيل الحج نفسه بالمؤدي المبتدئ، حيث يعتقد أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل والتعلم ليصبح متمكناً أكثر، ويعمل على تعلم الموسيقى وتمارين الصوت، كما بدأ يتعلم على آلة العود.





بداية ميشيل كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في كل مرة ينشر فيها مقطعاً غنائياً، يزداد ثقةً وشغفاً، وذلك بسبب الاستحسان الكبير الذي تجده مقاطع الفيديو عند المتابعين.





وطوّر ميشيل ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات عفوية في أماكن مختلفة، الى مقاطع غنائية مسجلة في أستوديوهات مع فيديوهات قصيرة مصورة بطريقة احترافية.



وأطلق ميشيل العديد من الأغاني على طريقة الـ cover، حيث يقدم من خلالها أغاني شبابية جديدة ومنتشرة، يغنيها بطريقته الخاصة، ولاقت هذه الأغاني نجاحاً كبيراً.



نحن في زمن مواقع التواصل الاجتماعي تساعد بشكل كبير في إيصال الموهبة الى الجمهور، لكن ذلك لا يكفي فيجب العمل على كسب خبرة الغناء الحي أمام الجمهور، وتعلم الموسيقى بشكل احترافي

ويجد ميشيل أن وجوده في أستراليا كفنان عربي لا يعوق مسيرته الفنية، فالعمل بشكل صحيح وبذل مجهود في إعداد الفنان أينما كان ستكون نتيجته النجاح والوصول الى الجمهور العربي في كافة أنحاء العالم.





ويعمل ميشيل ضمن خطة لتطوير موهبته الفنية وبناء صورة وشخصية فنية خاصة، ليطلق اسمه كفنان حقيقي في قادم الأيام.



أشار ميشيل الى تأثره الكبير بالفنان السوري ناصيف زيتون، حيث تابع ميشيل انطلاقة ناصيف وتأثر بطريقة غنائه وبنجاح مشواره الفني، حيث يجد البعض أن ميشيل يحاول تقليد ناصيف زيتون، ولكنه يوضح أن تأثره الكبير بزيتون لن يجعل منه مقلداً، بل هو ينظر الى ناصيف كمثال للفنان الشاب الناجح.



جمعني حفل في سيدني بناصيف زيتون، وكانت سعادتي كبيرة،

يحيي ميشيل أسبوعياً العديد من الحفلات في سيدني وملبورن وبريزبان، وسيقوم بإحياء العديد من الحفلات في فترة الأعياد، كما ينوي إطلاق كوفر جديدة في بداية عام 2023.





يطمح ميشيل لأن تصل موهبته الى شريحة كبيرة من الجمهور، وأن يطلق أغانيه الخاصة وأن يكون فناناً محبوباً ومعروفاً في العالم العربي.





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