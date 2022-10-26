نشرة أخبار الصباح 26/10/2022

حكومة حزب العمال تصدر أول ميزانية لها تصفها "بالمسؤلة والمنضبطة مالياً" في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. وعود بزيادة الأجور المنخفضة دون تحديد جدول زمني. وزيادة عدد تأشيرات العمال المهرة والتأشيرات العائلية من 160,000 إلى 195,000 في السنة المالية الحالية. ومخصصات لتأمين منازل بتكلفة معتدلة وتخفيض على أسعار الأدوية.آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى سقطوا خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.
نشر في: 26/10/2022 7:24am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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