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رحلة الحنين إلى الماضي: لم يكن لدي أقارب أو أصدقاء فأجبرتني الظروف ان ابدأ من تحت الصفر

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Dr. Basil Al-Alsaly

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نشر في: 3/11/2022 4:19pm, آخر تحديث: 3/11/2022 4:29pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

المهندس المعماري ومخطط المدن الدكتور باسل العسلي غادر العراق بعد اكماله دراسته الثانوية عام 1979 بحثا عن الاستقرار والعمل.

نشر في: 3/11/2022 4:19pm, آخر تحديث: 3/11/2022 4:29pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • المهندس المعماري ومخطط المدن الدكتور باسل العسلي غادر العراق بعد اكماله دراسته الثانوية عام 1979 بحثا عن الاستقرار والعمل
  • وصلت إلى استراليا وإلى مدينة برزبن عاصمة ولاية كوينزلاند عام 1990 قادماً من ألمانيا وقبلها كنت أدرس في بولندا
  • بالنسبة للدكتور باسل العسلي الدول الكبرى الخالية مثل كندا وأستراليا تعتبر جنة لانه يستطيع العمل والإبداع فيها كونه مهندس معماري
غادر المهندس المعماري ومخطط المدن الدكتور باسل العسلي العراق عام 1979 عندما أكمل دراسته الثانوية. توجه إلى عدة دول في أوروبا للدراسة والعمل حتى وصل إلى استراليا للإستقرار فيها عام 1990.
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وقال الدكتور باسل العسلي، لإذاعة اس بي اس عربي24، "وصلت إلى استراليا وإلى مدينة برزبن عاصمة ولاية كوينزلاند عام 1990 قادماً من ألمانيا وقبلها كنت أدرس في بولندا. الهجرة الأولى كانت عام 1979 عندما تركت العراق بعد ان أكملت دراستي الثانوية."

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"عندما وصلت إلى المطار لا أعرف إلى أين أذهب. ليس لدي أي أحد في أستراليا. لا صديق ولا معارف ولا حتى أقارب. طلبت تاكسي ولا أعرف ما سأخبره. لا يوجد حينها انترنيت. أخبرت سائق التاكسي ان يأخذني إلى أي مكان لأنام فيه وان يكون سعره مناسباً. ولا حتى كنت أعلم كم سعر وجبة الطعام حينها."

وأضاف المهندس المعماري ومخطط المدن الدكتور باسل العسلي "أخترت استراليا مكاناً للعيش والعمل والاستقرار عندما شاهدت ان الوضع في أوروبا غير مستقر في ذلك الوقت من ناحية العنصرية والفرص القليلة".
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وتحدث الدكتور باسل العسلي عن التغير الذي حصل في أستراليا من فترة وصوله وحتى يومنا هذا قائلاً "أستراليا تتغير للأسوأ. التحديات التي تواجه المجتمع الأسترالي كبيرة من ناحية تكافؤ الفرص والوضع الاقتصادي. الناس كانت أكثر طيبة ومحبة وتفتحاً. زادت المخدرات في أستراليا بسبب ضغوطات الحياة."

"ولكن رغم كل هذا، فإن أستراليا بلد نظام وقانون وفيها نظام صحي واجتماعي جيد، فضلاً عن الاستقرار السياسي على الرغم من وجود بعض نقاط الاستفهام."

تزوج الدكتور باسل العسلي في أستراليا عام 1994 عندما استقر لانه بدأ حياته في أستراليا من تحت الصفر لانه كان بحاجة إلى سنتين أو ثلاثة من أجل الوصول إلى نقطر الصفر وبعدها تدرج بالصعود خطوة بخطوة.

لديه ولد أسمه فرند وبنت أسمها فلورا تدرس في آخر سنة تخصص محاماة.

وخلص المهندس المعماري ومخطط المدن الدكتور باسل العسلي إلى القول إن على المهاجر ان يتعلم اللغة الانكليزية ويتصرف بشكل جيد لكي يعمس صورة بلده الأم وثقافته. على المهاجر ان يحترم قانون ونظام أستراليا لان المهاجر هو سفير بلده هنا في أستراليا.

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