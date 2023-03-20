المرشح المستقل حكمت أوديش: الشباب هم مستقبلنا

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Hikmat Odesh

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ضمن تغطيتنا الإعلامية الخاصة بالمرشحين لانتخابات نيو ساوث ويلز المزمع اجراؤها في الخامس والعشرين من اذار مارس الجاري. نلتقي اليوم بالسيد حكمت أدويش المرشح المستقل عن منطقة فيرفيلد لنتعرف منه على برنامجه الانتخابي والأهداف التي يتمنى تحقيقها بعد الفوز.

Key Points
  • يمثل المرشحون عدة أحزاب كبيرة وصغيرة كما يترشح البعض الآخر منهم كمستقلين
  • يتنافس المرشح المستقل حكمت أوديش للفوز بمقعد فيرفيلد في غرب سيدني مع ديفيد صليبا مرشح حزب العمال مع ثلاثة مرشحين آخرين
  • يشارك مرشحون من أبناء الجالية العربية في السباق للفوز بمقاعد برلمان نيو ساوث ويلز خلال الانتخابات التي ستجري في 25 آذار/مارس
يشارك مرشحون من أبناء الجالية العربية في السباق للفوز بمقاعد برلمان نيو ساوث ويلز خلال الانتخابات التي ستجري في 25 آذار/مارس 2023.
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ويمثل المرشحون عدة أحزاب كبيرة وصغيرة كما يترشح البعض الآخر منهم كمستقلين.

ويتنافس المرشح المستقل حكمت أوديش للفوز بمقعد فيرفيلد في غرب سيدني مع ديفيد صليبا مرشح حزب العمال مع ثلاثة مرشحين آخرين.

وقال المرشح المستقل حكمت أوديش، لبرنامج أستراليا اليوم، "غادرت العراق في عام 1995 إلى الأردن وبقيت في الأردن لمدة ست سنوات إلى ان حصلت على التأشيرة ووصلت إلى أستراليا عام 1999."
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وتابع "بدأت حياتي كمواطن مهاجر. وواجهت العديد من صعوبات الهجرة. متزوج ولدي أربعة أولاد و11 حفيدا. عملت في أستراليا في مجال التنظيفات لاني بحاجة لبناء مستقبل عائلتي بعدها تحسنت الأمور وقررت ان أدرس وحصلت على دبلوما في الخدمات الاجتماعية ودبلوما بإدارة القضايا الصعبة وايضا مئات الدورات القصيرة في العديد من المواضيع مثل الهجرة وكنت اتطوع في كنيستي لخدمة المهاجرين لمدة تقريبا 14 سنة."

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