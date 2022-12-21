"فكرة واحدة قد تغير حياتك": من مهندسة صوت إلى مدربة لقادة الحاضر والمستقبل في أستراليا

ابتكرت كارول برنامج "مسار القائد النشط" المصمم خصيصًا لمساعدة أصحاب الأعمال ومديري الفريق على التحول من مجرد مدريين عاديين إلى أن يصبحوا قادة نشطين.





تمت دعوتها كمتحدثة رئيسية على الصعيدين الوطني والدولي لمشاركة خبرتها في القيادة والذكاء العاطفي وريادة الأعمال. على مدار السنوات السبع الماضية، كانت مهمتها منح القادة الناشئين إمكانية الوصول إلى أفضل الأدوات لمساعدتهم على بناء الثقة بنفسهم وبمن من حولهم، الهام الآخرين، واحداث الفرق في المجتمع.





تقول كارول: "كنت مهندسة صوت بارعة حقا! لكن التعامل مع الناس كان دائمًا تحديًا كبيرًا بالنسبة لي. لقد كنت شخصًا حازمًا للغاية منذ صغري، وركزت دائمًا على متابعة أحلامي وتحقيقها".



"عندما بلغت الخامسة والعشرين من عمري، وظفني استوديو تسجيل محترف لإدارة الأعمال. أطلقت بعد ذلك أول عمل تدريبي لي في سن الـ 26. أصبحت أيضًا أول خبيرة معتمدة في مجالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال في سن الثلاثين. ومع ذلك شعرت أن شيئًا ما كان ناقصا".





وبالرغم من نجاحها على الصعيد الأكاديمي والعملي، كانت كارول تتجنب الناس كلما سنحت لها الفرصة.





"كانت كلمة العمل الجماعي هي أكثر الكلمات التي كنت أتجنبها! وعندما بدأت مساحة المكتب المشتركة المفتوحة العصرية في الظهور، كنت دائمًا يائسة من أجل العثور على غرفة بأربعة جدران حتى أترك فيها وحدي!



"في بعض الأحيان يتطلب الأمر فكرة واحدة لتغيير حياتك!"





تقول كارول عندما عملت في واحد من أفضل استوديوهات التسجيل في سان فرانسيسكو، لم يكن لديها أي فكرة أنها كانت على وشك تعلم أهم منشط/محفز نجاح في حياتيها.





"بينما كنت أسير إلى غرفة التسجيل لتحضيره، شعرت بالتوتر الشديد لأنني أردت القيام بذلك بشكل صحيح! من المحتمل أن مدير الاستوديو لاحظ ذلك وقال لي: "كارول، إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في هذا العمل، فإليك الحقيقة، الأمر لا يتعلق بالكابلات أو الميكروفونات أو أي من المعدات الفاخرة التي نراها هنا! سر النجاح هو 70٪ عوامل نفسية و30٪ مهارات تقنية ".





في ذلك الوقت لم أفهم ما كان يقصده، لكن ما قاله ظل معي لسنوات. كما يقول المثل البوذي الشهير، "عندما يكون الطالب جاهزًا يظهر المعلم، وبعد سنوات فقط أدركت ما كان يقصده حقًا.



كارول عيسى هي مؤسسة Leadership Activators عملت كمهندسة صوت لسنوات عديدة وغيرت مجالها المهني إلى مدربة في القيادة والريادة في أستراليا. أستراليا





جاء أكبر تحول في حياة كارول هو عندما قررت الانتقال للعيش في أستراليا وترك العالم المريح الذي كانت تعيش فيه.





"العالم المريح حيث لم أكن بحاجة إلى بذل الكثير من أجل الفرص التي أتيحت لي، حيث يمكنني البقاء في فقاعاتي المريحة، خلف الحاسوب ولم أكن بحاجة إلى بذل جهد للتواصل مع الناس".





تقول كارول أن هاتفها الذي لم يعد يرن وانقطع مسار فرص العمل التي كانت نحظى بها في السابق. وأدركت حينها أن جلوسها في منعزل عن الناس لن يساعدها في شق طريقها في أستراليا.





"هنا بدأت في رحلة التطوير الذاتي واكتشفت العالم الهائل للعقلية والذكاء العاطفي. نظرًا لأنني لم أحب أبدًا القيام بالأشياء في منتصف الطريق، فقد قررت أن أدرس التدريب وأن أتدرب من قبل أفضل المدربين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأصبح مدربة محترفة معتمدة وأن أؤسس ما كنت أرغب دائمًا في تأسيسها وأن أكون بمثابة "دليل للناس".





تعمل كارول حاليا مع الأشخاص لتطوير مهارتهم الناعمة والتفوق فيما يفعلونه.





"أقدم الأدوات لمساعدتهم على بناء الثقة بنفسهم وبمن من حولهم، الهام الآخرين، واحداث الفرق في المجتمع".



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