رئيس الوزراء الفلسطيني يجهش بالبكاء خلال اجتماع رسمي

أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من التعاطف بعدما ظهر فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يذرف الدموع.





وجاء المقطع خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة رام الله في الضفة الغربية لبحث تطورات الأحداث الأخيرة في غزة.





ولم يتمالك اشتية دموعه خلال سرده لقصص إحدى العائلات الفلسطينية التي عانت من القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.





فيا ترى ما هي القصة؟





تحدثت بترا طوق الهندي و سناء وهيب عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



