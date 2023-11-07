رئيس الوزراء الفلسطيني يجهش بالبكاء خلال اجتماع رسمي

Israel Palestinians

Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh attends a cabinet meeting in the West Bank city of Ramallah, Monday, Oct. 16, 2023. More than a million people have fled their homes in the Gaza Strip ahead of an expected Israeli invasion that seeks to eliminate Hamas’ leadership after its deadly incursion. The war that began Oct. 7 has become the deadliest of five Gaza wars for both sides, with more than 4,000 dead. (Jaafar Ashtiyeh/Pool Photo via AP) Credit: Jaafar Ashtiyeh/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من التعاطف بعدما ظهر فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يذرف الدموع.

وجاء المقطع خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة رام الله في الضفة الغربية لبحث تطورات الأحداث الأخيرة في غزة.

ولم يتمالك اشتية دموعه خلال سرده لقصص إحدى العائلات الفلسطينية التي عانت من القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

فيا ترى ما هي القصة؟

تحدثت بترا طوق الهندي و سناء وهيب عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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