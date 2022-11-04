عطور، أزياء وأطعمة : سيدني تستعد لاقامة بازار يحمل روائح الشرق الاوسط

يتم في سيدني وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح بازار الشرق الاوسط الذي سيفتح ابوابه في الثامن والتاسع من الشهر الجاري. ويعد البازار الجمهوربأجواء تعيدهم للوطن الام من حيث المنتجات والموسيقى وعروض الازياء.





وتقول السيدة نور السرّاي مؤسسة بازار الشرق الاوسط إن هذه الفعالية تعتبر فرصة ينتهزها اصحاب المصالح التجارية الصغيرة "للترويج لبضائعهم وزيادة مبيعاتهم وتوسيع شبكة معارفهم".





وسيضم البازار منتجات مثل الازياء التقليدية، الاطعمة والمشروبات العربية، وديمورات المنزل ومستحضرات العناية الشخصية. وتقول السرّاي "الناس تقبل على البازار بشكل كبيروحتى من لا يشتري يأتي للاستمتاع بالاجواء التراثية"





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وتنصح السرّاي الراغبين في دخول معترك التجارة بأن "يدرسوا المشروع قبل البدء به، وحسبان فرص الخسارة والربح والتحلي بالصمود والقدرة على السباحة ضد التيار"





استمعوا الى اللقاء مع السيدة نور السرّاي مؤسسة بازار الشرق الاوسط في الرابط الصوتي اعلاه





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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