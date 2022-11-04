أس بي أس عربي۲٤

عطور، أزياء وأطعمة : سيدني تستعد لاقامة بازار يحمل روائح الشرق الاوسط

أس بي أس عربي۲٤

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عطور، أزياء وأطعمة : سيدني تستعد لاقامة بازار يحمل روائح الشرق الاوسط

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نشر في: 4/11/2022 6:33pm, آخر تحديث: 4/11/2022 6:35pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

"الناس تقبل على البازار بشكل كبير وحتى من لا يشتري يأتي للاستمتاع بالاجواء التراثية"

نشر في: 4/11/2022 6:33pm, آخر تحديث: 4/11/2022 6:35pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
يتم في سيدني وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح بازار الشرق الاوسط الذي سيفتح ابوابه في الثامن والتاسع من الشهر الجاري. ويعد البازار الجمهوربأجواء تعيدهم للوطن الام من حيث المنتجات والموسيقى وعروض الازياء.

وتقول السيدة نور السرّاي مؤسسة بازار الشرق الاوسط إن هذه الفعالية تعتبر فرصة ينتهزها اصحاب المصالح التجارية الصغيرة "للترويج لبضائعهم وزيادة مبيعاتهم وتوسيع شبكة معارفهم".

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وسيضم البازار منتجات مثل الازياء التقليدية، الاطعمة والمشروبات العربية، وديمورات المنزل ومستحضرات العناية الشخصية. وتقول السرّاي "الناس تقبل على البازار بشكل كبيروحتى من لا يشتري يأتي للاستمتاع بالاجواء التراثية"

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وتنصح السرّاي الراغبين في دخول معترك التجارة بأن "يدرسوا المشروع قبل البدء به، وحسبان فرص الخسارة والربح والتحلي بالصمود والقدرة على السباحة ضد التيار"

استمعوا الى اللقاء مع السيدة نور السرّاي مؤسسة بازار الشرق الاوسط في الرابط الصوتي اعلاه 

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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