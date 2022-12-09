سيلفانا جعيتاني صاحبة صيدلية في سيدني يحظى زبائنها باهتمام خاص

النقاط الرئيسية: أشترت سيلفانا الصيدلية في عام 2015، ومنذ البداية لاحظت سيلفانا الصعوبة الذي قد يواجهان بعض رواد الصيدلية

أقمت سيلفانا لأول مرة تجمعاً للزبائن في الصيدلية، ودعت العديد من الزبائن على الغداء، واستقبل الجميع الدعوة برحابة صدر

تدعي سيلفانا أصحاب الأعمال بالقيام بما تقوم به من أعمال إنسانية للمجتمع

تدير سيلفانا جعيتاني صيدليتها في سيدني بطريقة خاصة، معتمدة بشكل أساسي على خدمة الزبائن المميزة التي تقدمها لكل زبائن الصيدلية.





أشترت سيلفانا الصيدلية في عام 2015، ومنذ البداية لاحظت سيلفانا الصعوبة الذي قد يواجهان بعض رواد الصيدلية، في حال كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك حرصت منذ اليوم الأول على تأمين مدخلاً خاصاً لذوي الاحتياجات الخاصة.







وتعتبر سيلفانا كل من يدخل الى الصيدلية هو صديق لها، بغض النظر إذا كان قد دخل لشراء دواء أو لطلب مساعدة أو استشارة في أمر معين، حيث وصفت الصيدلية بمنزلها، وذلك يفرض عليها استقبال الزوار بطريقة مناسبة.







أقمت سيلفانا لأول مرة تجمعاً للزبائن في الصيدلية، ودعت العديد من الزبائن على الغداء، واستقبل الجميع الدعوة برحابة صدر، حيث حضر العديد منهم، وأمضوا وقتاً ممتعاً، مما جعل سيلفانا تبني علاقة صداقة وثقة كبيرة مع زبائن الصيدلية.





ومنذ ذلك الحين وسيلفانا تقوم بشكل دائم بنشاطات معينة تجمع من خلالها الزبائن وتعزز علاقتها معهم.





وابتكرت سيلفانا خلال جائحة كورونا طريقة مميزة لإعطاء اللقاء الخاص بكوفيد_19 للأطفال، حيث قامت بتزيين الصيدلية وشراء بعض الألعاب الخاصة بالأطفال، وذلك لجذب الأطفال لأخذ اللقاح، والمساعدة في تخفيف الألم الناجم عن إبرة اللقاح، مما لاقى استحساناً كبيراً بين الأهالي الذين يعانون عند أخذ أطفالهم الى الطبيب.







وشجعت سيلفانا من خلال ما تقوم به العديد من الصيدليات الأخرى للقيام بما تقوم به.





تحدثت سيلفانا عن أحد الزبائن ويدعى بول، والذي وصفته سيلفانا بالصديق، الذي قام بالاتصال بسيلفانا وطلب منها إقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد، ونقل لها رغبته بارتداء ملابس سانتا كلوز.





ولم تتردد سيلفانا بتلبية طلب بول فأقامت حفلاً له ولأصدقائه داخل الصيدلية، وقدمت لهم الطعام والعديد من المفاجئات الأخرى.





وتحدثت أيضاً سيلفانا عن العديد من النشاطات التي قامت بها للزبائن، فطلبت مرة من لاعب الركبي روبي فرح القدوم الى الصيدلية لمفاجئة أحد محبيه في عيد ميلاده، وبالفعل جاء اللاعب روبي الى الصيدلية وحقق واحدة من أمنيات أحد زبائن صيدلية سيلفانا.







ويلاقي ما تقوم به سيلفانا دعماً كبيراً من المجتمع المحلي، فتعتبر دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أمراً ضرورياً، وعلى الجميع مساعدة هؤلاء الأشخاص وإعطائهم الاهتمام اللازم، ومحاولة عدم التمييز بين مختلف الأشخاص.





وذكرت أخيراً سيلفانا ما قامت به هي ومجموعة من الزبائن دعماً لأحد مرضى السرطان، حيث كانوا يتناوبون على تقديم الطعام له، وقاموا بخياطة غطاء خاص، اشتركوا جميعاً على تصميمه، وأهدوه إياه كنوع من الدعم المعنوي.







تدعي سيلفانا أصحاب الأعمال بالقيام بما تقوم به من أعمال إنسانية للمجتمع وخصوصاً الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.





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