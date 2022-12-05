الناشط الاجتماعي بسيم شمعون: "العمل التطوعي بابك للحصول على الوظيفة في أستراليا"

النقاط الرئيسية: شارك الناشط الاجتماعي بسيم شمعون في العمل التطوعي منذ كان في عمر15 عاماً. وشارك في أكثر من 30 مؤسسة في أستراليا.

أطلق هذا العام شعار "تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك" لتحفيز الأفراد والمؤسسات على العمل التطوعي.

العمل التطوعي هو التقاطع الذي تلتقي فيه الرحمة بالتضامن.

وقال الناشط الاجتماعي بسيم شمعونفي حديثه مع إذاعة أس بي أس عربي24 الذي عمل في التطوع من كان في عمر 15 عاماً، وساهم بمجهوده التطوعي مع30 مؤسسة في أستراليا: "إن التطوع سمة إنسانية ومبادرة تبدأ من الإنسان نفسه لمساعدة الآخرين".





وتم هذا العام إطلاق شعار " تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك"، لتحفيز الأفراد والمؤسسات على العمل التطوعي للمساهمة في حل المشكلات، وإيجاد حلول دائمة قابلة للتطبيق. حيث يبني المتطوعون مستقبلًا أفضل وأكثر أمانًا لنا جميعًا عبر بناء المجتمع.





ويقوم برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بتنسيق فعاليات هذه المناسبة تقام في 5 ديسمبر من كل عام للتعرف على العمل التطوعي الدؤوب وتعزيزه، لكل المتطوعين في جميع أنحاء العالم.



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ويستدعي تزايد التفاوتات في جميع أنحاء العالم الوعي بالحاجة إلى العمل معًا للخروج بحلول مشتركة. والمتطوعون، الذين يجمعهم التضامن، يطورون حلولًا لتحديات التنمية الملحة وللصالح العام.





ووفق موقع الأمم المتحدة حول اليوم الدولي للمتطوعين فإن "العمل التطوعي هو التقاطع الذي تلتقي فيه الرحمة بالتضامن. فكلاهما يشتركان في نفس القيم الأساسية دعم بعضنا بعضًا من موقع الثقة، والتواضع، والاحترام، والمساواة."





وشدد الناشط الاجتماعي بسيم شمعون على أهمية التطوع للمهاجرين واللاجئين لصقل مواهبهم واكتساب الخبرة، مؤكداً كثيرين حصلوا على وظائف دائمة في أستراليا عبر اكتساب الخبرة المحلية من خلال العمل التطوعي.



بسيم في الصحف الاسترالية Credit: بسيم شمعون ويعد العمل التطوعي من أهم أسباب الحصول على فرصة عمل في أستراليا والسبب في ذلك أ معظم أصحاب العمل يفضلون تشغيل أشخاص تمت تجربتهم فعلاً في ميدان العمل وعرفوا قدراتهم وإمكانياتهم.





ويوضح شمعون: "لذلك قد يكون العمل التطوعي أفضل طريقه لإقناعهم بقدراتك على أرض الواقع وبالتالي توظيفك عندما تسنح الفرصة".





إضافة للجانب الإنساني والنفسي، يساعد التطوع على اكتساب مهارات جديدة وتكوين علاقات إنسانية والمساعدة على اتقان اللغة الإنجليزية.





في استراليا، يتطوع كثير من الأستراليين يوميا بوقتهم لتحسين حياة الأفراد الأقل حظًا في مجتمعنا. ويأتي المتطوعون من جميع مناحي الحياة، حيث ترحب المنظمات المجتمعية بالأعضاء الجدد من خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً.



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وهناك ما يقرب من عشرة آلاف منظمة مسجلة في أستراليا تقدم عددًا كبيرًا من الوظائف التطوعية في الرعاية المجتمعية، والرياضة، والتعليم، وغيرها.





فيما يشجع الناشط الاجتماعي بسيم شمعون أبناء الجالية من الفئة الشابة على الانخراط في العملية التطوعية لو لمدة ساعتين أسبوعيا وسيشعرون بالفرق في مناح كثيرة في حياتهم على مستوى بناء الشخصية، اكتساب المهارة والعلاقات وآفاق أخرى لا يمكن سردها.



باسم شمعون من NAVITAS Credit: Basim Shamoun أظهرت إحصائيات للأمم المتحدة الحقائق التالية عن التطوع منها:





· يبلغ العدد الشهري للمتطوعين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر 862.4 مليونًا في كافة أنحاء العالم.





· يتواصل تنظيم معظم العمل التطوعي بشكل غير رسمي بين الأفراد، حيث يشارك 14.3٪ من سكان العالم، بينما يشارك 6.5٪ من الأشخاص في سن العمل في كافة أنحاء العالم في التطوع الرسمي عبر منظمة أو جمعية. وتقوم نسبة كبيرة من الناس بأنواع متعددة من العمل التطوعي.





· في حين أن المتطوعين الرسميين هم في الغالب من الرجال، فمن المرجح أن يكون المتطوعون غير الرسميين من النساء.





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