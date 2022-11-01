خبير اقتصادي: مصرف الاحتياطي سيستمر بسياسته النقدية الانكماشية لمواجهة التضخم عبر زيادة اسعار الفائدة

النقاط الرئيسية مصرف الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسته برفع أسعار الفائدة

المصرف يستند إلى عدة عوامل في قراره رفع سعر الفائدة

قد يلجأ مصرف الاحتياطي إلى رفع الاسعار مجدداً اذا استمر التضخم في الارتفاع

قال الخبير الاقتصادي عبدالله عبدالله إن مصرف الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسته النقدية الانكماشية لمواجهة التضخم المرتفع من خلال زيادة اسعار الفائدة.



ورفع المصرف الثلاثاء سعر الفائدة بربع النقطة بالمئة للمرة السابعة توالياً.



ويضيف عبدالله أنه كما هو الحال في معظم البلدان، فإن التضخم في أستراليا مرتفع للغاية، كان اخر معدلاته ما كشفه مكتب الإحصاءات الاسترالي الأسبوع الماضي عن وصول معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الى ٧.٣٪ على أساس سنوي في شهر أيلول سبتمبر، وهو أعلى معدل له منذ أكثر من ثلاثة عقود.



Advertisement

RBA Source: Getty / getty image وشدد الخبير الاقتصادي عبدالله عبدالله على أن المصرف سيستمر بسياسة نقدية انكماشية للحد من هذا التضخم المرتفع عبر استهداف اعادة توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب. والتوقعات هي بزيادات اضافية في التضخم خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع الآن أن يبلغ ذروته عند حد اقصى ٨٪ عند نهاية هذا العام، بحسب توقعات مصرف الاحتياطي، وهي توقعات اعلى بقليل من ارقام موازنة الحكومة التي أعلنت الأسبوع الماضي والتي توقعت ٧.٧٥٪ كحد أقصى للتضخم مع نهاية العام.



هذا وبدأ مصرف الاحتياط الفيدرالي في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة، مثل الزيادة الأصغر بنسبة 0.25 نقطة مئوية يوم امس الثلاثاء.



غير إن حاكم مصرف الاحتياطي فيليب لو أكد أن المصرف مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بقوة أكبر ، إذا احتاج إلى ذلك ، لأنه لا يريد أن يصبح التضخم المرتفع جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد.



ويقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله إن العوامل المشجعة التي يستند اليها مصرف الاحتياطي للاستمرار في رفع أسعار الفوائد دون المخاطرة في دخول الاقتصاد الأسترالي في حالة الركود هي ان هذا الاقتصاد حاليا يستمر في النمو بقوة ويتم تعزيز الدخل القومي من خلال مستويات قياسية للتبادل التجاري المدفوعة بارتفاع أسعار الغاز والمواد الأولية كالحديد الخام. ولكن أيضا كما الحكومة، يتوقع مصرف الاحتياطي أن يتراجع النمو الاقتصادي خلال العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، اذ تم تعديل التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا، مع توقع نمو بنحو ٣٪ هذا العام و١٪ فقط في عام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، مقابل توقعات ١.٥٪ للحكومة.



ويضيف عبدالله إن من العوامل المساعدة أيضا هي حالة سوق العمل المشجعة، واستقرار معدل البطالة عند ٣.٥٪ في أيلول/سبتمبر، بالقرب من أدنى معدل له منذ ما يقرب من ٥٠ عاما. الوظائف الشاغرة وإعلانات الوظائف كلاهما في مستويات عالية، على الرغم من تباطؤ نمو التوظيف خلال الأشهر الأخيرة. يتوقع مصرف الاحتياطي أن يظل معدل البطالة بالقرب من مستواه الحالي خلال الأشهر المقبلة، ولكن سيرتفع تدريجيا إلى ما يزيد قليلا عن ٤٪ في عام ٢٠٢٤ مع تباطؤ النمو الاقتصادي.





يمكنكم الاستماع إلى المقابلة كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



