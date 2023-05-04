المطرب سامر سليمان: في أستراليا الأغاني الطربية للأسف لا محل لها.

Singer Samer Slayman

Singer Samer Slayman

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المطرب اللبناني سامر سليمان: وسائل التواصل الاجتماعي تدر أموالا طائلة على بعض الفنانين.

سامر سليمان هو فنان أسترالي من أصول لبنانية. تعلم سامرأصول الفن ودهاليزه في بلده الأم لبنان حيث تتلمذ على يد كبار أساتذة الموسيقى في في معهد الموسيقى وتعلم العود والصولفيج.
أحيي سامر حفلات في عدة بلدان ومنها أستراليا ليستقر بعدها في ملبورن.

أبدل الكثير من الجهود والتضحيات للاستمرار في الفن
وعلى الرغم من البعد الجغرافي، لم يتنازل سامر عن حلمه وتابع مسيرته وطموحاته عبر المشاركة في برنامج سوبر ستار حيث كانت المنافسة شرسة ما بين المشاركين ومن بينهم رويدة عطية وملحم زين.
وللإستمرار في الفن، ينتقل سامر ما بين أستراليا ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
لسامر توجه خاص به في أدائه للأغاني، فهو لا يغني الأغاني اللبنانية فحسب بل أصدر أغان له باللهجة المصرية كذلك.
على الفنان إتقان الأغاني الطربية قبل أداء الأغاني الشعبية
أما عن حفلاته، فقال سامر أن الجمهور تختلف أذواقه من بلد إلى آخر ولن تقبل من الفنان في أستراليا سوى أغاني " الطبل"
في أمريكا، غالبا ما كانت تطلب مني الجاليات العربية أداء الأغاني الطربية أما في أستراليا فالجالية تستمتع بالأغاني الشعبية فحسب
تحدث سامر عن إنتاج الأغاني في أستراليا الذي يثقل كاهل الفنانين
مشروع أغنية يكلف الفنان ما يقل عن 30 ألف دولار
وأشار سامر أن وسائل التواصل الاجتماعي تبقى الملاذ الموثوق للفنانين للحصول على المال ذلك أنها تدر أموالا طائلة على الفنانين المشهورين.

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