فنانة سعودية تجمع في عملها الفني بين الجانب الروحي والمادي في الإنسان

عندما قررت الفنانة والأكاديمية السعودية زهراء طارق القحطاني أن تبحث عن منحة لدراسة الماجستير في الفن المعاصر لم تجد أفضل من مدينة ملبورن التي تصفها بـ "مدينة الفن".





تقول زهراء: "شعرت أن ملبورن هي المدينة المناسبة لي ولأسرتي لأن بها أمان عالي وتنوع كبير في الثقافات وجامعات مصنفة عالمياً."





"لدي طفلان ونحن أسرة ملتزمة دينياً وأنا أرتدي الزي الإسلامي. لذلك كنت أبحث عن مكان يتقبل الاختلاف الثقافي."





وأستراليا كانت عند حسن ظن زهراء وأسرتها الصغيرة.





تقول زهراء: "وجدت كل ما كنت أبحث عنه في أستراليا."





"أعتقد ان التفهم والأمان اللذان وجدتهما في أستراليا لا يوجدان في مكان آخر."



بدأت زهراء دراستها في كلية الفنون الجميلة والموسيقى في جامعة ملبورن خلال فترة الوباء مما ترتب عليه بعض التحديات.





تشرح زهراء: "لم يكن الأمر سهلاً لأنه بالإضافة إلى تحديات الدراسة في مكان جديد كانت هناك أيضا ظروف الوباء والإغلاق."





"ولكني تمكنت من تجاوز ذلك بنجاح."





ترى زهراء أن الدراسة في السعودية مختلفة عنها في أستراليا مما شكل تحدياً إضافياً.





تشرح زهراء ضاحكة: "في أستراليا يشعر الطالب أنه ألقي في البحر هو والأدوات التي يحتاجها وعليه تجميع ما يتطلبه الأمر للوصول إلى بر الأمان."





وتضيف قائلة: "كان علي البحث عن المعلومات وتجميعها بنفسي والتوجيهات التي كنت أحصل عليها من الأساتذة كانت بسيطة."





"في السعودية التوجيه مباشر أكثر ويحصل الطالب على قدر أكبر من المساعدة."



تعبير زهراء عن الروح والمادة ولكن زهراء ترى أن مساحة التعبير بحرية موجودة في البلدين.





تقول زهراء: "شاركت في العديد من المعارض في السعودية وعُرضت لي أعمال فنية تتناول موضوعات مختلفة ولم أشعر أبدا بأي قيود على قدرتي على التعبير عن ذاتي."





"ولكن من الجميل أن يعيش الإنسان تجارب مختلفة ويتعلم أشياء جديدة."





مشروع تخرج زهراء في درجة الماجستير كان تعبيرا عن أفكارها وقناعاتها الدينية والتي حاولت توصيلها من خلال أدوات متنوعة بعضها محسوس والآخر لا.



توضح زهراء أن اسم العمل الفني "ففتقناهما" مستوحى من آية قرآنية تتحدث عن خلق السماوات والأرض وكيف تم فتقهما أي فصلهما عن بعضهما البعض.





تقول زهراء: "لقد نشأت في بيئة فيها روحانية عالية وحاولت توصيل ذلك من خلال عملي الفني."





"عملي يطرح فكرة الاتزان بين المادية والروحية وهو أمر ينظر إليه بشكل مختلف في أستراليا."





"يصور العمل خلق الإنسان وكيف بدأ من شيء مادي وأضيف إليه الروح."



مشروع تخرج زهراء "ففتقناهما" استطاعت زهراء تصوير جانبي الإنسان كما تراهما من خلال المواد الطبيعية مثل الطمي والتراب وأيضا من خلال المؤثرات الغير ملموسة.





تقول زهراء: "استعنت بالضوء والبروجيكتور والمجسات للتعبير عن الجانب الروحاني في الإنسان."





"من يدخل إلى العمل يشعر بتمازج بين الملموس وغير الملموس. الأشياء الغير ملموسة هي تعبير عن الجانب الروحاني في الإنسان."





تقول زهراء إن عملها الفني الذي عُرض في جامعة ملبورن كان سببا في عدد من النقاشات الشيقة.





"الكثير من الناس من مختلف الخلفيات شعروا بالإحساس الذي يحمله العمل وبهذا يكون الفنان نجح في توصيل فكرته."





"أخبرني العديد من الزوار أن العمل ذكرهم ببداية الكون وأنهم يفتقدون الجانب الروحاني."



