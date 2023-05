أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية

تقدم لكم أس بي أس وSBS On Demand عدداً من المسلسلات والوثائقيات والأفلام، وإليكم بعض المختارات منها:



Who Do You Think You Are

وهي سلسلة مترجمة الى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفييتنامية والكورية



ففي هذه السلسلة ستنضم عزيزي المشاهد إلى ثمانية أستراليين بارزين أثناء تجوالهم في جميع أنحاء العالم في رحلة واسعة النطاق تقودهم في النهاية إلى الوطن، وإلى فهم أفضل لأنفسهم ، في موسم الجديد من سلسلة Who Do You Think You Are ؟



شاهد المقطع الدعائي هنا



Safe Home

وهي سلسلة مثيرة تمت ترجمتها الى العربية والصينية والصينية التقليدية والفييتنامية والكورية



تتناول Safe Home حياة شابة تدعى فيبي أو عائشة دي تترك وظيفتها في مكتب محاماة بارز للعمل في مركز قانوني يعنى بقضايا لعنف الأسري.



عندما تتكشف القصص المترابطة ، يتم اختبار العلاقات ويتصاعد الضغط لإنقاذ المركز. فيتعين يعلى فيبي التنقل في مسار غيرواضح ملئ بأشخاص غامضين.



شاهد المقطع الدعائي هنا





Sirens

فيلم لبناني شارك في مهرجانات عالمية صور في ضواحي بيروت وفي المملكة المتحة يتحدث عن فتيات فرقة سايرنو الموسيقية اللواتي تحدين الصعاب وأنشاتا أول فرقة ميتال نسائية في الشرق الأوسط ، يتحدث هذا الفيلم عن الصداقة والعلاقات والتحدي والطموح وعن الأوضاع في لبنان هذا الفيلم من إخراج المخرجة ريتا البغدادي.



شاهد المقطع الدعائي هنا





فيلم ريش

هذا الفيلم للمخرج عمر الزهيري وهو فيلم مثير للجدل أبطاله غير عاديين والحياة هي مدرستهم السنمائية الأولي وشخصياتهم واقعية



تناول العمل قصة أب وزوج مستبد أحضر ساحر لتقديم بعض الفقرات للاحتفاء يعيد ميلاد، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة، ويبقى الأب في هيئة الدجاجة، فتسعى الأم للخروج إلى المجتمع بحثًا عن وسيلة للإنفاق على عائلتها.



شاهد المقطع الدعائي هنا





"عرب راقصون" Dancing Arabs

تدور احداث الفيلم المتسوحاة من كتاب "عرب راقصون" للكاتب سيد قشوع، والذي صدر عام 2002 حول اياد الذي حين كان في ال15 من عمره، تم قبوله لمدرسة العلوم والفنون في القدس، وهي مدرسة مرموقة معظم تلاميذها يهود وهو العربي الوحيد، لتتولى الاحداث التي تطرح قضية الانتماء والهوية الفلسطينية بالقدس.



شاهد المقطع الدعائي هنا







يمكنك متابعة الأفلام العربية والمسلسلات الأسترالية باللغة العربية على SBS On Demand.



لكن أولاً يجب أن يكون لك حساب على الموقع. إذا كان لديك حساب استخدمه لتسجيل الدخول، أما إذا لم يكن لديك حساب فإليك خطوات إنشاء حساب:





انشاء حساب باستخدام عنوان بريد الكتروني





توجه إلى www.sbs.com.au/ondemand أو الى تطبيق SBS On Demand الخاص بك لنظامي آبل أو اندرويد .