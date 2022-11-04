المطرب السوري وسيم نور: الفنان ليس المسؤول الوحيد عن انتشار الكلام البذيء في فن الرديات

فن الرديات من أقدم الفنون الشعبية بالشرق الأوسط وخاصة في سوريا ولبنان. وفي معظم الأحيان، يعتمد الفنان في أداء الرديات على الارتجال الذي يتم مصاحبته بالالات الموسيقية.



ولعل من أهم الأسماء التي سطع نجمها في أداء فن الرديات الفنان السوري وسيم نور المعروف بالعقيد في أغان انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



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وفي إطار جولة فنية في عدد من الدول ومنها أستراليا، تحدث وسيم نور حصريا إلى برنامج بيت المزيكا عن نشاته وأعماله وجولته الفنية وعن مواضيع أخرى تخص فن الرديات.



عرف وسيم عن نفسه قائلا:



أنا وسيم نور من سوريا الحبيبة ومن سكان مدينة دمشق شجعني والدي على امتهان الفن منذ صغري.

ولعل ما يثير التساؤلات هو ماهية ارتباط لقب العقيد باسم الفنان وسيم نور، ليوضح وسيم هذا الأمر قائلا:



لقبني جمهوري بلقب العقيد منذ بداياتي لاستخدامي لعبارة" شكلين ما بحكي" ولسرعة البديهة التي عٌرفت بها أثناء أدائي للرديات

وأضاف وسيم أنه غالبا ما يكتب كلماته بنفسه دون الاستعانة بالشعراء.



أما عن زيارته الأولى لأستراليا، فقد أبدى وسيم اعجابه بجمال طبيعتها.



جمال طبيعة أستراليا أبهرني وتفاجأت بمحبة الجالية العربية في أستراليا

وعلى الرغم من تميزه في أداء الأغاني الشعبية التي أعاد توزيع البعض منها وأخرى خاصه به، أصدر وسيم أيضا أغان رومانسية كان آخرها " صعب صعب".



وفي رد عن السؤال عن المسؤول عن انتشار كلمات غير لائقة في الرديات، قال وسيم أنه في معظم الأحيان الجمهور الذي يطلب هذا النوع من الغناء في الحفلات والسهرات.

