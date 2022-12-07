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لماذا تم اختيار ناطحة السحاب كواي كوارتر الواقعة في سيدني كأفضل مبنى في العالم؟

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 8/12/2022 10:43am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 8/12/2022 10:43am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
تم تسمية مبنى المكاتب "المعاد تدويره" في السبعينيات في منطقة الأعمال المركزية بسيدني كأفضل مبنى في العالم.

حصل برج كواي كوارتر الواقع في سيدني على جائزة مبنى العام في مهرجان العمارة العالمي في لشبونة في البرتغال.

تم تصميم المبنى من قبل شركة 3XN الدنماركية واستخدم لأول مرة في برج Finsbury Ave Square المكون من 37 طابقًا في برودجيت في لندن.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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