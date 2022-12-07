لماذا تم اختيار ناطحة السحاب كواي كوارتر الواقعة في سيدني كأفضل مبنى في العالم؟

تم تسمية مبنى المكاتب "المعاد تدويره" في السبعينيات في منطقة الأعمال المركزية بسيدني كأفضل مبنى في العالم.





حصل برج كواي كوارتر الواقع في سيدني على جائزة مبنى العام في مهرجان العمارة العالمي في لشبونة في البرتغال.





تم تصميم المبنى من قبل شركة 3XN الدنماركية واستخدم لأول مرة في برج Finsbury Ave Square المكون من 37 طابقًا في برودجيت في لندن.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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