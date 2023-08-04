خبرات ونشاط لاجئ سوري تغيّر رؤية ومساعدة منظمة استرالية للاجئين

وصل عمر بونسو وعائلته إلى استراليا في عام 2022 على برنامج التأشيرات الانسانية بعد أن أمضوا خمس سنوات لجئوا فيها إلى العراق بعد ظروف الحرب التي عصفت ببلده سوريا.





ولكن كما يقول عمر -وهو مختص بالتسويق والتواصل مع الناس (engagement) - إن الفترة التي قضاها في العراق وعمل فيها في مجال التسويق اضافت لخبراته وفتحت له الطريق لعمل مستقبلي.





وهو يضيف في حديث له مع SBS Arabic24 أن "كل شيء تعمله في حياتك وعملك وتواصلك مع الناس أنما يضيف شيئاً ايجابياً لخبراتك الانسانية والعملية وهذا ما حصل معي."





عمر الذي عمل أيضا لحوالي 25 سنة في سوريا في مجال الأزياء والتصميم والتدريس الجامعي وضع كل هذه الخبرات وجعل منها وسيلة للنجاح في الحصول على عمل عند وصوله إلى أستراليا.





"أنا أول ما وصلت إلى أستراليا حاولت فوراً ومن الايام الأولى التي وصلت فيها لملبورن البحث عن عمل يتناسب مع الخبرات التي لدي وتوفقت في الحصول على عمل فوراً بعد تقريباً شهر من وصولي كمدير للتسويق في أحدى المنظمات الكبيرة التي تعنى بتقديم الخدمات للاجئين (منظمة سبيكتروم)."





لم يكن حصول عمر على فرصة العمل محض صدفة بل أن الانطباع الذي تركه لدى فريق عمل المنظمة – التي كان يفنرض بها أن تساعده على سهولة الاستقرار في أستراليا- دفع إدارة المنظمة إلى عرض عقد عمل لعمر لمدة ستة اشهر من أجل أن يكتب لهم خطة أسترالتيجية تمتد لأربع سنوات وترز على كيفية التعامل مع القادمين الجدد وخاصة اللاجئين.





"كانت الاستراتيجية تتضمن من بين أشياء كثيرة التسويق للخدمات التي تقدمها هذه المنظمة للاجئين مثل خدمات الاستقرار والتوظيف."





ولكن الأمر لم يكن سهلا على عمر لكتابة استراتيجية لمنظمة كبيرة لديها العدد من البرامج والخدمات وفرق العمل.





يقول عمر إن "النقاش مع أقسام المنظمة ووضع خارطة مفصلة للخدمات من حيث ما عليها وكيف يمكن تحسينها لخدمة المجتمع كان المفتاح لاستطمال المهمة بنجاح في ستة أشهر."



ربما يكون عمر نجح على المستوى الشخصي في الحصول على عمل ضمن اختصاصه في غضون شهر من وصوله أستراليا- وهو أمر استثنائي لقادم جديد على البلد- ولكن غيّر أيضا بهده الاستراتيجية كيف تنظر منظمة تقديم الخمات للاجئين والقادمين الجدد.





لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بالنسبة لعمر بونسو، بل تعداه لترك بصمات على منظمات الجالية وحتى على جهاز الشرطة في فيكتوريا.





"أنا عندي احساس بالمسؤولية تجاه المجتمع ووجدت فرصة في أستراليا للانخراط في العمل التطوعي مع وجود عدد من المنظمات غير الربحية الطموحة والتي تحتاج إلى أشخاص يتطوعون بالجهد والوقت والخبرات فكنت واحداً منهم."



عمر بونسو في فعالية للجالية، ملبورن 2023 تواصل عمر مع أحدى منظمات الجالية الشرق أوسطية وتطوع لمساعدتهم في عدة مجالات خاصة لتطوير التواصل مع المجتمع بفضل خبراته في التسويق والتواصل مع الناس.





وفتح هذا الباب أيضاً باباً آخر لعمر كي يواصل ترك بصماته ضمن المجتمع في ملبورن على الرغم من أنه لم يكن قد مضى على وجوده سوى بضعة اشهر.





يقول عمر "في أحدى اللقاءات التي نظمتها شرطة منطقة هيوم في شمال ملبورن، كنت حاضراً ممثلاً لمنظمة الجالية اليت كنت متطوعاً فيها إلى جانب قيادات في الجالية لمنافشة توصل الشرطة مع الجاليات متعددة الثقافات في منطقة هيوم."





عرضت قيادات شرطة المنطقة في تلك الجلسة ما قامت بانجازه في مجال العمل مع الجاليات ولكنها تطرقت ايضاً- بحسب عمر- إلى طرح الصعوبات والتحديات التي تواجها الشرطة في بعض الجوانب.





عمر الذي كان ينصت بأصغاء إلى "هموم الشرطة" بادر قبل انتهاء اللقاء إلى مداخلة عرض فيها تصوراً وصفه بالمختلف لما يمكن ان تعمل به الشرطة لتذليل صعوبات العمل مع الجاليات متعددة الثقافات.



عمر بونسو (الثاني من اليسار) خلال اجتماع مع شرطة هيوم بعد عدة أسابيع من تلك الجلسة وعلى نحو غير متوقع، رن هاتف عمر ليقول المتحدث بأنه من شرطة فيكتوريا وأنه يريد التحدث إليه حول المقترحات التي قدمها في الجلسة.





"لم أكن أتوقع أنهم سيهتمون كل هذا الاهتمام بما طرحته ولكنهم كانوا بالفعل يصغون لكل كلمة قلتها وبالفعل رتبوا لي لقاءا معهم (قيادات شرطة فيكتوريا) في شهر حزيران يونيو 2023 أستمر لساعتين ونصف وناقشوا كل تفاصيل المبادرات التي قدمتها."





مقترحات عمر كانت تتركز على ما وصفه بمقاربه جديدة للتعامل مع الشباب والنساء وأفراد الجاليات متعددة الثقاقات والتي من شأنها أن تطور – كما يقول- تواصل الشرطة مع الجاليات مستقبلاً.





يؤكد عمر أن "المقترحات واعدة والعمل مع الشرطة في بدايته لكن التعاوم قد يستمر لأشهر بل حتى سنوات."





عمر الذي ما زال يرى له دوراً في مساعدة جاليته يقول على المستوى الشخصي بأنه بدأ مؤخراً عملا خاصة به لمساعدة اللاجئين مثله على تلمس اولى خطوات العمل في استراليا.





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