شهادات من قلب المأساة:" هذا أسوأ عيد عشته، غادرت السودان بالملابس التي علي فقط"

Protest in South Sudan

Sudan death toll Rises to 420 and 3700 injuries Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تستمر الاشتباكات الدموية منذ اسبوع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان وحصيلة القتلى ارتفعت لتلامس 420 قتيلًا و3700 جريجًا فيما تسرع العديد من الدول لاجلاء دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية الخرطوم مع استمرار القتال العنيف الذي يحتدم. كيف فشل حتى نداء صلاة العيد بأن يضع حدًا مؤقتًا للقتال في السودان؟

النقاط الرئيسية:
  • فشلت الهدنة التي كان من المقرر ان تستمر لمدة ثلاثة أيام للسماح للناس في الخرطوم بالاحتفال بعيد الفطر المبارك فيما استمر القتال في العاصمة منذ أسبوع
  • قُتل أكثر من 420 شخص وأصيب أكثر من 3700 شخص حتى الآن في حصيلة غير نهائية
  • بات الهروب المرجو من المدينة مستحيلاً مع استمرار القتال العنيف فيما تسرع العديد من الدول لإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية الخرطوم
سرق العيد وسط مناشدات فاشلة لهدنة في بلد شهد أكبر عدد من محاولات الانقلاب مقارنة بأي دولة أفريقية.

 وافقت قوات الدعم السريع التي تتواجه مع الجيش في وقت سابق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في المحاولة الخامسة للهدنه ووقف الاشتباكات بين الجيشين المتنازعين داخل الوطن الواحد منذ أسبوع. مسار متعثر وطويل توقًا للديمقراطية لشعب يستحق الحياة فيما سرقت حرب الشوارع حتى فرحة عيد الفطر وهدنة وقف إطلاق النار.

الواقع الدموي دفع الكثير من السكان للفرار من العاصمة الخرطوم متشائمين بشأن أي فرصة لحل.

يقول أحمد مبارك الذي هرب إلى مسقط رأسه في عطبرة:

" بمجرد مغادرتي شعرت بالراحة والطمأنينة. لقد كنا متوترين طوال الأيام القليلة الماضية، متوترين طوال اليوم، قلق شديد. كنت دائم القلق"،
ماذا سأفعل؟ عندما هربت، غادرت بالملابس التي ارتدي بدون النقود التي احتفظت بهم في المنزل، لم أحضر ملابس، لم أحضر حقيبة ظهر، لا شيء

اندلع العنف بسبب الخلاف حول خطة مدعومة دوليا لتشكيل حكومة مدنية جديدة، بعد أربع سنوات من سقوط الديكتاتور السابق عمر البشير في احتجاجات حاشدة. ويتهم الطرفان الآخر بإحباط الانتقال إلى حكومة مدنية.
يشعر الكثير من السكان بالإحباط بعد الإخلال بالوعود بإقامة احتفالات بالعيد بسبب استمرار إطلاق النار.

يقول محمد صابر ترابي المقيم في العاصمة الخرطوم:
هذا أسوأ عيد عشته لأنني بعيد عن أمي وأبي وأشعر أنه لا يوجد سبب لذلك. تفصلنا مسافة 80 كيلومترًا
" كنت أذهب إلى بلدتي وأعود في نفس اليوم. لذلك، أشعر بالعجز وبأن الظروف اكبر من أن اتجاوزها. اشعر بأنني مقيّد".

هذا وفشل حتى نداء صلاة العيد في الصباح لوضع حدًا مؤقتًا للقتال فيما انجرف الدخان فوق أسطح المنازل مع اندلاع إطلاق نار في العاصمة يوم الجمعة نيسان21 /ابريل بعد انتشار الجيش سيرًا على الأقدام لأول مرة منذ بدء أعمال العنف قبل أسبوع.

وأطلق الجنود والمتمردين النار على بعضهم البعض في شمال وغرب ووسط المدينة، مما جعل مغادرة السكان منازلهم غير آمنة.

بدوره يخشى الطبيب مكرم وليد المقيم في الخرطوم على سلامة أسرته. في هذا الاطار يقول:
أنا وعائلتي نفكر الآن في مغادرة الخرطوم، لكن خطر مغادرة منزلنا وترك ممتلكاتنا أمر صعب للغاية
"حال الطرقات غير آمن ولدي أخوات صغيرات. إنها حقًا رحلة المخاطرة بمغادرة المنزل الآن. نحاول إيجاد فرصة جيدة".

هناك حالة عدم يقين مماثلة لأولئك الذين يحاولون العودة إلى وطنهم.

لم تتمكن دول من بينها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإسبانيا من إجلاء موظفي السفارة بسبب إغلاق مطار الخرطوم. وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن مواطنًا أمريكيًا قتل في السودان لكنها تقول إنه لا ينبغي أن يكون هناك توقع لعملية إخلاء بتنسيق من الولايات المتحدة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن القتال أودى بحياة أكثر من 400 شخص وجرح الآلاف. لكن حصيلة القتلى يُعتقد أنها أعلى بكثير مع صعوبة حصول الناس على الرعاية الصحية، حيث إن معظم المستشفيات في المدينة اضطرت للإغلاق بفعل القتال. وحذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 20 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، فروا من السودان بحثاً عن الأمان في تشاد، عبر الحدود من دارفور.

هل بات المخرج النهائي والسلام المستدام في هذا النزاع الطويل شبه مستحيل؟
 
الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.

اقرأ المزيد:

عدم تأكيد إجلاء الأستراليين بعد وسط تدافع لإخراج الرعايا الأجانب من السودان

"رعب وخوف": شهادات حية من السودان تصف الوضع الإنساني المتدهور

جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.

شارك

الأكثر متابعة

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

A black and white photo of a ship on the sea.

العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية كانت تقل أكثر من ألف اسير أسترالي قبالة الفيليبين

Sudan

السودان ينزلق إلى المجهول والولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في الخرطوم

A woman looks on at a presser

جديد الميزانية العمالية: حزمة دعم مالي للنساء اللواتي يعانين من ارتفاع تكاليف المعيشة

10:07
Mary with Product.jpg

'الحاجة أم الاختراع': كريمات أسترالية من صنع مهاجرة مصرية تطمح للعالمية

08:54
srce

النوبة القلبية ونوبة الهلع تتشاركان نفس الأعراض: كيف يمكن التفريق بينهما؟

SUDAN CONFLICT

انحسار المعارك في الخرطوم في أول أيام عيد الفطر

Latest podcast episodes

Uluru

المجلس العربي أستراليا: منتدى مجتمعي لتوعية الجالية العربية بمقترح صوت السكان الأصليين

Mohamed.jpg

وفاة الفنان السوري محمد قنوع بنوبة قلبية عن عمر يناهز 49 عاما

SBS Web Banner The Ode (LTR).jpg

قصيدة الذكرى

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 24/4/2023