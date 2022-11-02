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كأس ملبورن لسباق الخيول: فرصة للتعارف والإطلاع على الثقافات الأخرى

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نشر في: 2/11/2022 11:21am
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani, Iman Riman
المصدر: SBS

كأس ملبورن هو أهم ما يميز رزنامة السباقات الأسترالية وواحد من أكثر الأحداث شهرة في العالم، وفي فيكتوريا، يعتبر يوم الكأس عطلة عامة.

نشر في: 2/11/2022 11:21am
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani, Iman Riman
المصدر: SBS
أقامت اللجنة النسائية الدرزية في ملبورن حفلاً للسيدات من مختلف الجاليات بمناسبة ملبورن كاب أو سباق ملبورن للخيول الذي يصادف اليوم الأول من تشرين الثاني نوفمبر.

وتضمن الحفل فقرات غنائية وترفيهية مختلفة، بالإضافة إلى ارتداء السيدات أجمل فساتين السهرة القبعات الملونة التي تميز هذا الحدث.

وقالت السيدة جمال الذيب وهي عضو في اللجنة النسائية الدرزية في ملبورن، لبرنامج أستراليا اليوم، إن الأجواء كانت ممتعة وجميلة والسهرة حلوة. ولقاءاتنا واحتفالاتنا جاءت احتراما لبلدنا أستراليا الذي نشاركه بكل مناسباته."

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كأس ملبورن أو ملبورن كاب هو أشهر سباق للخيول في أستراليا. لأكثر من 160 عاماً، استقطب هذا الحدث حشوداً ضخمة للاحتفال بأفضل الخيول والفرسان في العالم، لكنه يثير أيضاً الكثير من التساؤلات ويقسم الرأس العام.
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وأضافت السيدة جمال أن الحضور لم يقتصر على السيدات من الطائفة الدرزية وانما كان بحضور السيدات من جميع الخلفيات والمذاهب.

"الاحتفال كان فرصة للتعارف مع سيدات من مجتمعات أخرى ونطلع على ثقافتهم وعاداتهم وأكلهم."

في أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يستعد الجميع في أستراليا لمشاهدة سباق للخيول.

كأس ملبورن هو أهم ما يميز رزنامة السباقات الأسترالية وواحد من أكثر الأحداث شهرة في العالم، وفي فيكتوريا، يعتبر يوم الكأس عطلة عامة.
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يقول نيل ويلسون، رئيس نادي Victoria Racing Club "إنها في الواقع جزء من ثقافة أستراليا ونسيجها".

وتابعت السيدة جمال الذيب "عادة ما تكون فعالياتنا لهدف خيري من أجل تقديم المساعدة. نقيم العديد من الفعاليات والمناسبات مثل الاعياد المختلفة وعيد الام".

"الهدف من لقاءاتنا هو الالتقاء بنساء جدد من مختلف الجاليات. وخاصة هذا الاحتفال جاء بعد انقطاع دام لمدة ثلاث سنوات تقريبا."

"شهد الاحتفال عرضا للازياء لسيدات مختلفات وتم اختيار أفضل فستان وأفضل قبعة."

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