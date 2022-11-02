كأس ملبورن لسباق الخيول: فرصة للتعارف والإطلاع على الثقافات الأخرى

أقامت اللجنة النسائية الدرزية في ملبورن حفلاً للسيدات من مختلف الجاليات بمناسبة ملبورن كاب أو سباق ملبورن للخيول الذي يصادف اليوم الأول من تشرين الثاني نوفمبر.





وتضمن الحفل فقرات غنائية وترفيهية مختلفة، بالإضافة إلى ارتداء السيدات أجمل فساتين السهرة القبعات الملونة التي تميز هذا الحدث.





وقالت السيدة جمال الذيب وهي عضو في اللجنة النسائية الدرزية في ملبورن، لبرنامج أستراليا اليوم، إن الأجواء كانت ممتعة وجميلة والسهرة حلوة. ولقاءاتنا واحتفالاتنا جاءت احتراما لبلدنا أستراليا الذي نشاركه بكل مناسباته."





Advertisement

كأس ملبورن أو ملبورن كاب هو أشهر سباق للخيول في أستراليا. لأكثر من 160 عاماً، استقطب هذا الحدث حشوداً ضخمة للاحتفال بأفضل الخيول والفرسان في العالم، لكنه يثير أيضاً الكثير من التساؤلات ويقسم الرأس العام.



لقراءة المزيد مربي خيول: اصابات الخيول تكون خطيرة في سباقات السرعة مثل كأس ملبورن





وأضافت السيدة جمال أن الحضور لم يقتصر على السيدات من الطائفة الدرزية وانما كان بحضور السيدات من جميع الخلفيات والمذاهب.





"الاحتفال كان فرصة للتعارف مع سيدات من مجتمعات أخرى ونطلع على ثقافتهم وعاداتهم وأكلهم."





في أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يستعد الجميع في أستراليا لمشاهدة سباق للخيول.





كأس ملبورن هو أهم ما يميز رزنامة السباقات الأسترالية وواحد من أكثر الأحداث شهرة في العالم، وفي فيكتوريا، يعتبر يوم الكأس عطلة عامة.



يقول نيل ويلسون، رئيس نادي Victoria Racing Club "إنها في الواقع جزء من ثقافة أستراليا ونسيجها".





وتابعت السيدة جمال الذيب "عادة ما تكون فعالياتنا لهدف خيري من أجل تقديم المساعدة. نقيم العديد من الفعاليات والمناسبات مثل الاعياد المختلفة وعيد الام".





"الهدف من لقاءاتنا هو الالتقاء بنساء جدد من مختلف الجاليات. وخاصة هذا الاحتفال جاء بعد انقطاع دام لمدة ثلاث سنوات تقريبا."





"شهد الاحتفال عرضا للازياء لسيدات مختلفات وتم اختيار أفضل فستان وأفضل قبعة."





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



