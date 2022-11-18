مناظر ساحرة تخطف الأنفاس: رحلة الى طريق المحيط العظيم

النقاط الرئيسية تشكلت صخور الرسل الإثني عشر من الهياكل العظمية للحيوانات البحرية الميتة.

لا أحد يعرف عددها الأصلي لكن البحارة الأوروبيين قالوا إن عددها على عدد تلامذة المسيح.

لا تزال ثمانية من هؤلاء الرسل تقف صامدة بعد انهيار أحدها عام 2005.

لا تكتمل الزيارة إلى ملبورن إذا لم تذهب في رحلة على امتداد طريق المحيط العظيم الذي يمتد لمسافة 243 كلم من Torquay غربًا إلى Allansford حيث تترامى العديد من القرى الوادعة والشواطئ ونقاط المراقبة على طول الطريق.





تثير المناظر الخلابة على طول الطريق الشهير الرهبة وتخطف الأنفاس بروعة المنحدرات الصخرية المنحوتة في البحر والمناظر البانورامية الرائعة حيث تتآلف زُرقة المحيط اللامتناهية مع خُضرة المناطق الريفية.





مع اقترابك من الشواطئ الذهبية لميناء كامبل، تقترب أكثر من العجائب الطبيعية لأشهر التكوينات الصخرية في فيكتوريا والتي تعرف باسم "الرسل الاثنا عشر" وهي عبارة عن مجموعة من الكتل الكلسية الضخمة التي تبدو كجواهر متناثرة على امتداد "طريق حطام السفن" حيث يقبع في قعر المحيط على طول الساحل الممتد من Moonlight Head إلى Port Fairy حطام وبقايا ما لا يقل عن 638 سفينة.



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تاريخ الرسل الاثني عشر

منذ أكثر من عشرين مليون سنة، عاشت مليارات الحيوانات البحرية الصغيرة في البحر. وبعد موتها تراكمت هياكلها العظمية على طول قاع البحر ثم بدأت تتحول ببطء إلى صخور كلسية لتظهر كمنحدرات صخرية مع تراجع المحيط.



لكن الأمواج العاتية والمياه المالحة في المحيط الجنوبي المتقلب المزاج ساهمت في تآكل هذه المنحدرات الكلسية الوعرة على طول ساحل فيكتوريا، لتقوم بعدها الرياح والمياه بنحت الكهوف داخلها.



Australia, Victoria, Melbourne, Port Campbell National Park / Twelve Apostles (Photo by Eurasia Press / Photononstop / Photononstop via AFP) Credit: EURASIA PRESS/Photononstop via AFP



بمرور الوقت، تحولت هذه الكهوف إلى أقواس مهيبة. إلا أن الأمواج والعواصف القاسية أدت مرة أخرى لانهيار تلك الأقواس فبقيت الأكوام الشاهقة في المياه بعدما انفصلت عن المنحدرات.



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مناظر ساحرة تخطف الأنفاس

على مدار اليوم، يتدفق الضوء وتتأرجح الألوان عبر هذه الصخور العظيمة لتنعكس عليها صوراً مختلفة. وعندما تشرق الشمس على ساريتها، تتسرب الألوان الذهبية عبر الصخور راسمة عليها بقعاً حمراء ووردية اللون.





ومع بدء انغماس الشمس في المحيط، تنفجر السماء باللون البرتقالي وألوان اللافندر، فتنسدل هذه الألوان عبر الصخور وتزينها بألوان قوس قزح.





يمكنك الاستمتاع بهذه المناظر الأخاذة لدى زيارة المنطقة عند الشروق والمغيب، وإذا حالفك الحظ يمكنك رؤية بعض البطاريق الصغيرة. كما توجد العديد من المواقع التي لا تقل سحراً.



Sunset at Twelve Apostles, Great Ocean Road, Victoria, Australia. (Photo by I. NOYAN YILMAZ/SCIENCE PHOTO LI / NYI / Science Photo Library via AFP) Credit: I. NOYAN YILMAZ/SCIENCE PHOTO LI/Science Photo Library via AFP

كم تبقى من الرسل الإثني عشر؟

على الرغم من تسمية الرسل الإثني عشر، إلا أن ما تبقى من هذه الأعمدة الجيرية هو ثمانية فقط بعد أن انهار أحدها ويبلغ طوله 50 متراً في عام 2005 أمام أعين مجموعة من السياح.





ومن المؤسف أنه يُتوقع أن تختفي جميعها مع مرور الزمن نتيجة العوامل المناخية وتآكل الصخور الذي يصل إلى 2 سنتيمتر كل عام، إلا أنه يبقى هناك أمل بظهور بعض الرسل الجدد من الساحل في المستقبل القريب.





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