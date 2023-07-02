"من يعرف الفن لا يعرف الحرب": رحلة الفنانة التشكيلية نورتا برشين مع الرسم منذ الطفولة حتى الاحتراف

النقاط الرئيسية: تنتمي نورتا برشين لعائلة فنية من الأب إلى الأم والأخ أيضاً، فكبرت على حب الرسم حتى احترفته.

تحتل المرأة حيزاً كبيراً من لوحات نورتا، إذ تحاول تصويرها بعيداً عن المنظور الجمالي التي تُرسم فيه دائماً.

وصلت نورتا مؤخراً إلى المرحلة النهائية من مسابقة Burwood Art Prize 2023 عن لوحة أطلقت عليها اسم "الكفن".

لا تتذكر نورتا متى بدأت بالرسم، وكيف لها أن تتذكر وهي التي كانت الألوان والأوراق واللوحات جزءاً لا يتجزأ من حياة عائلتها حتى قبل أن تولد. فوالدها كان نحاتاً وأمها معلمة رسم أيضاً.





نما حب الرسم لدى نورتا ضمن الجو الفني الذي كان مسيطراً على روح العائلة، إذ تقول، "كل شيء حولنا كان يحفزنا ويدفعنا للتعلق بالرسم، ويحثنا على التدرب وتنمية الموهبة".



نورتا ولوحتها "الكفن". Source: Supplied أكملت نورتا مشوارها وقررت أن تحترف الرسم، فدخلت كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق حيث رسمت أولى لوحاتها المتكاملة خلال سنتها الدراسية الأولى والتي لا تزال عالقة في ذهنها كأول مولود فني كامل لها.



Source: Supplied تخرجت نورتا من كلية الفنون الجميلة عام 2016، لكن ظروف الحرب في سوريا آنذاك فرضت عليها أن تترك موطنها الأم في العام التالي، لتأتي مع زوجها إلى استراليا عام 2017.



Source: Supplied رغم أن الكثير من الفرص كانت موجودة في أستراليا، إلا أنه وبحسب نورتا فمسؤولية الإنسان الكثيرة عند الانتقال إلى بلد جديد تبعده بعض الشيء عن شغفه وفنه.





لكن نورتا لم تدع شيئاً يقف عائقاً أمامها، فاستغلت سنواتها الأولى في العمل والتدريب لتكتسب المزيد من المهارة والخبرة على أرض أستراليا.



Source: Supplied تحتل المرأة حيزاً كبيراً من لوحات نورتا، إذ تحاول تصويرها بعيداً عن المنظور الجمالي التي تُرسم فيه دائماً لتركز على نقاط القوة والألم والضعف لديها أيضاً.



كما تعتبر نورتا أن الموهبة وحدها لا تكفي لذا عملت جاهدة على تطوير نفسها ومهاراتها، وتقول أنه لا يمكن أن يمر يوم واحد من دون أن تشخبط على الورق ولو لخمس دقائق فقط.





وبالفعل تمكنت نورتا مؤخراً من الوصول إلى المرحلة النهائية من مسابقة Burwood Art Prize 2023 عن لوحة أطلقت عليها اسم "الكفن"!



فما هي هذه اللوحة وما الرسالة المقصودة منها، تعرفوا في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة!





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